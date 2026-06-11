Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ έως το 2030 και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ έως το 2030 και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό
Σε πλήρη εξέλιξη το πλάνο NextGen Growth 2030 - Κυρίαρχη παρουσία στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της Ευρώπης
Σε τροχιά υλοποίησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου NextGen Growth 2030 βρίσκεται ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, έχοντας θέσει ως στόχο επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, με αιχμή την ενίσχυση της παραγωγικής του βάσης, τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη μέσω εξαγορών.
Η στρατηγική του Ομίλου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά του μεγέθη καταγράφουν ισχυρή ανοδική πορεία. Ο κύκλος εργασιών σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μία τετραετία, φτάνοντας τα 501 εκατ. ευρώ το 2025 από 255 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 95 εκατ. ευρώ έναντι 37 εκατ. ευρώ πριν από τέσσερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι ετήσιες επενδύσεις αυξήθηκαν στα 42,8 εκατ. ευρώ, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ξεπερνά πλέον τα 1.180 άτομα. Παράλληλα ο Όμιλος κατέγραψε τριπλασιασμό του όγκου πωλήσεων, από τα 600.000 κυβικά μέτρα το 2021, στα 1.761.000 κυβικά μέτρα το 2025, ενώ από μόλις 14 μονάδες παραγωγής το 2021, διαθέτει σήμερα πανελλαδικό δίκτυο 45 μονάδων. Με βάση τις προβλέψεις για το 2026, αναμένονται πωλήσεις στα επίπεδα των 540-550 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 110 εκατ. ευρώ.
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Η στρατηγική του Ομίλου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά του μεγέθη καταγράφουν ισχυρή ανοδική πορεία. Ο κύκλος εργασιών σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μία τετραετία, φτάνοντας τα 501 εκατ. ευρώ το 2025 από 255 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 95 εκατ. ευρώ έναντι 37 εκατ. ευρώ πριν από τέσσερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι ετήσιες επενδύσεις αυξήθηκαν στα 42,8 εκατ. ευρώ, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ξεπερνά πλέον τα 1.180 άτομα. Παράλληλα ο Όμιλος κατέγραψε τριπλασιασμό του όγκου πωλήσεων, από τα 600.000 κυβικά μέτρα το 2021, στα 1.761.000 κυβικά μέτρα το 2025, ενώ από μόλις 14 μονάδες παραγωγής το 2021, διαθέτει σήμερα πανελλαδικό δίκτυο 45 μονάδων. Με βάση τις προβλέψεις για το 2026, αναμένονται πωλήσεις στα επίπεδα των 540-550 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 110 εκατ. ευρώ.
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