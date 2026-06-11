Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα στην αποφοίτηση του γιου της
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Τζένιφερ Λόπεζ Γιος αποφοίτηση

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα στην αποφοίτηση του γιου της

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός απαθανατίστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα στην αποφοίτηση του γιου της
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε κλάματα ξέσπασε η Τζένιφερ Λόπεζ στην αποφοίτηση του γιου της Μαξ, με την ίδια να καταγράφεται εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην ξεχωριστή ημέρα του 18χρονου γιου της, συνοδευόμενη από τους γονείς της, Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ και Ντέιβιντ Λόπεζ, τον μάνατζέρ της Μπένι Μεντίνα, καθώς και τον δίδυμο αδερφό του Μαξ, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Όσκαρ αντί για Έμε.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την τελετή, η Λόπεζ εμφανίστηκε να σκουπίζει τα δάκρυά της και να ποζάρει χαμογελαστή με μέλη της οικογένειάς της.

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Ganz die stolze Mama: Beim Abschluss von Sohn Max muss Jennifer Lopez ein paar Tränchen verdrücken. 🥹 ➡️ Mehr News aus der Welt der Stars und Sternchen gibt's Mo-Fr um 18:30 Uhr, Sa um 18:15 Uhr und So um 17:45 Uhr bei „RTL Exclusiv“ oder jederzeit auf RTL+ ⭐ Redaktion; RTL Exclusiv;

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Η τραγουδίστρια και ηθοποιός απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για δέκα χρόνια μέχρι το διαζύγιό τους το 2014.

Λίγες ημέρες πριν από την αποφοίτηση του Μαξ, η σταρ είχε μιλήσει για τη συναισθηματική φόρτιση που βιώνει βλέποντας και τα δύο παιδιά της να ολοκληρώνουν τη σχολική τους πορεία. Όπως είχε παραδεχτεί σε εμφάνισή της στην εκπομπή του Jimmy Kimmel «κλαίω εδώ και δύο μήνες».

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Η ίδια εξήγησε πως η μεγαλύτερη επιθυμία της είναι να δει τα παιδιά της να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και να είναι ευτυχισμένα. «Θέλω απλώς να είναι χαρούμενα και να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν», είχε δηλώσει.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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