Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Μανόλη Κορρέ: Επίτιμος Διδάκτορας ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ακρόπολη

Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς ειδικών στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και την αναστήλωση μνημείων





Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών, εκπροσώπων του πολιτιστικού κόσμου και προσωπικοτήτων που έχουν συνεργαστεί με τον τιμώμενο επιστήμονα κατά τη μακρά και σπουδαία διαδρομή του.







Ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ακρόπολη Ο Μανόλης Κορρές συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς ειδικών στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και την αναστήλωση μνημείων. Γεννημένος στην Αθήνα το 1948, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, δίπλα στον διακεκριμένο μελετητή της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής Gottfried Gruben. Αργότερα αναγορεύθηκε διδάκτορας του Freie Universität Berlin και του ΕΜΠ.



Το όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα μεγάλα έργα αναστήλωσης της





Από το 1983 έως το 1999 υπήρξε επικεφαλής του έργου αναστήλωσης του Παρθενώνα, ενώ συμμετείχε καθοριστικά στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Ερεχθείου, του Διονυσιακού Θεάτρου, του Ιερού του Διονύσου και πολλών ακόμη μνημείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.



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Η αναγνώριση από την ακαδημαϊκή κοινότητα Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του τιμώμενου, υπογραμμίζοντας ότι η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος.



Όπως τόνισε, ο Μανόλης Κορρές αποτελεί μια προσωπικότητα που υπερβαίνει τα όρια του επιστημονικού της πεδίου και προσφέρει πολύτιμο έργο στον πολιτισμό, την επιστήμη και την κοινωνία, ενώ η συμβολή του στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διεπιστημονική του προσέγγιση και στη σπάνια ικανότητά του να συνθέτει γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, δημιουργώντας νέα εργαλεία κατανόησης της αρχαίας οικοδομικής τέχνης.



Στην τοποθέτησή του ο Πρύτανης του Ιδρύματος, σκιαγράφησε την προσωπικότητα του τιμώμενου, ενώ αναφέρθηκε στην ουσία της Τελετής Επιτιμοποίησης και της ιδιαίτερης στιγμής για το Πανεπιστήμιο Πατρών.



Μία ξεχωριστή ακαδημαϊκή και πολιτιστική στιγμή έζησε το Πανεπιστήμιο Πατρών , το οποίο αναγόρευσε σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα, ακαδημαϊκό και ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μανόλη Κορρέ , μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής και της επιστήμης της αναστήλωσης μνημείων.Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών, εκπροσώπων του πολιτιστικού κόσμου και προσωπικοτήτων που έχουν συνεργαστεί με τον τιμώμενο επιστήμονα κατά τη μακρά και σπουδαία διαδρομή του.Επιπλέον της ακαδημαϊκής διάκρισης, η αναγόρευση του Μανόλη Κορρέ αποτέλεσε τη συμβολική αναγνώριση μιας ζωής αφιερωμένης στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με επίκεντρο τα μνημεία της Ακρόπολης και ιδιαίτερα τον Παρθενώνα.Ο Μανόλης Κορρές συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς ειδικών στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και την αναστήλωση μνημείων. Γεννημένος στην Αθήνα το 1948, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, δίπλα στον διακεκριμένο μελετητή της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής Gottfried Gruben. Αργότερα αναγορεύθηκε διδάκτορας του Freie Universität Berlin και του ΕΜΠ.Το όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα μεγάλα έργα αναστήλωσης της Ακρόπολης Από το 1983 έως το 1999 υπήρξε επικεφαλής του έργου αναστήλωσης του Παρθενώνα, ενώ συμμετείχε καθοριστικά στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Ερεχθείου, του Διονυσιακού Θεάτρου, του Ιερού του Διονύσου και πολλών ακόμη μνημείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.Η επιστημονική του προσέγγιση, που συνδυάζει την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία, τη μηχανική, την ιστορία της τεχνολογίας και τη δομική ανάλυση, του χάρισε διεθνή αναγνώριση και τον κατέστησε σημείο αναφοράς για τη μελέτη των αρχαίων μνημείων. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά χαρακτηρίζεται ως ο «βιογράφος του Παρθενώνα», καθώς η έρευνά του αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας του εμβληματικού μνημείου.Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του τιμώμενου, υπογραμμίζοντας ότι η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος.Όπως τόνισε, ο Μανόλης Κορρές αποτελεί μια προσωπικότητα που υπερβαίνει τα όρια του επιστημονικού της πεδίου και προσφέρει πολύτιμο έργο στον πολιτισμό, την επιστήμη και την κοινωνία, ενώ η συμβολή του στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διεπιστημονική του προσέγγιση και στη σπάνια ικανότητά του να συνθέτει γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, δημιουργώντας νέα εργαλεία κατανόησης της αρχαίας οικοδομικής τέχνης.Στην τοποθέτησή του ο Πρύτανης του Ιδρύματος, σκιαγράφησε την προσωπικότητα του τιμώμενου, ενώ αναφέρθηκε στην ουσία της Τελετής Επιτιμοποίησης και της ιδιαίτερης στιγμής για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η απονομή του ύψιστου ακαδημαϊκού τιμητικού τίτλου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή ενός Πανεπιστημίου. Είναι η στιγμή κατά την οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα αναγνωρίζει και τιμά προσωπικότητες που, με το έργο, τη γνώση, την αφοσίωση και το ήθος τους, υπερβαίνουν τα όρια του επιστημονικού τους πεδίου και προσφέρουν πολύτιμο έργο στον πολιτισμό, την επιστήμη και την κοινωνία».



«Ο Μανόλης Κορρές συγκαταλέγεται αναμφίβολα μεταξύ των κορυφαίων μορφών της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στον τομέα της μελέτης, της τεκμηρίωσης και της αποκατάστασης των μνημείων. Η πολυδιάστατη επιστημονική του πορεία, η πρωτοποριακή του έρευνα, η βαθιά γνώση της αρχαίας οικοδομικής τέχνης και η καθοριστική συμβολή του στα έργα αναστήλωσης της Ακρόπολης και ιδιαίτερα του Παρθενώνα, έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην προστασία και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».



Ο Πρύτανης συνέχισε υπογραμμίζοντας τη σπάνια συνθετική ικανότητα του κ. Κορρέ, ο οποίος με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα πορεύθηκε στο συναρπαστικό κόσμο της Αρχιτεκτονικής στο διάβα των ετών.



Πιο συγκεκριμένα, ο τιμώμενος κατόρθωσε να συνδυάσει την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία, την ιστορία της τεχνολογίας, τη δομική ανάλυση και την κατασκευαστική γνώση, αναδεικνύοντας νέες προσεγγίσεις στην κατανόηση των μεγάλων μνημείων του ελληνικού πολιτισμού. Το έργο του αποτελεί πρότυπο επιστημονικής ακρίβειας, δημιουργικής σκέψης και αφοσίωσης στην αλήθεια της έρευνας.



Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητή Γεώργιο Λαμπέα, ενώ το έργο και η προσωπικότητα του τιμώμενου παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πέτρο Κουφόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στην επιστημονική του διαδρομή όσο και στη μεταξύ τους συνεργασία.



Η αναγόρευση πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, καθηγητή Ιωάννη Αίσωπο, ενώ ο πρύτανης περιένδυσε τον τιμώμενο με την ακαδημαϊκή τήβεννο και του επέδωσε το μετάλλιο του Πανεπιστημίου Πατρών.



«Το πολύπτυχον του Ηρωδείου» Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η κεντρική ομιλία του Μανόλη Κορρέ με τίτλο «Το πολύπτυχον του Ηρωδείου». Μέσα από πρωτότυπα σχέδια, αρχιτεκτονικές αναπαραστάσεις και μακέτες, ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας οδήγησε το κοινό σε ένα ταξίδι στον χρόνο, ανασυνθέτοντας το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού όπως πιθανότατα ήταν κατά την εποχή της κατασκευής του.

Με τον γνώριμο τρόπο σκέψης που τον έχει καθιερώσει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ανέδειξε τη σημασία της παρατήρησης, της ερευνητικής επιμονής και της εις βάθος γνώσης της βιβλιογραφίας ως βασικών εργαλείων για την κατανόηση των μεγάλων μνημείων της αρχαιότητας.



Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον μια παρουσίαση που περισσότερο έμοιαζε με περιήγηση στους πρόποδες της Ακρόπολης, με ξεναγό έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη κάθε αρχιτεκτονικής λεπτομέρειας των μνημείων της.



Αξίζει να αναφερθεί, ότι η αναγνώριση του έργου του Μανόλη Κορρέ έχει ξεπεράσει εδώ και πολλά χρόνια τα ελληνικά σύνορα. Το 2017 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Ιστορία αρχαίας αρχιτεκτονικής – Αναστήλωσις», επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων.

Παράλληλα, έχει διδάξει σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικές μελέτες και βιβλία και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές επιτροπές για τη διαχείριση και προστασία μνημείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συμβολή του στην κατανόηση της αρχαίας οικοδομικής τεχνολογίας θεωρείται ανεκτίμητη, ενώ το έργο του συνεχίζει να επηρεάζει νέες γενιές αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων και μηχανικών.



«Οι τιμές αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης» Παραλαμβάνοντας τον τιμητικό τίτλο, ο Μανόλης Κορρές εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του και ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη διάκριση. Με τη χαρακτηριστική του σεμνότητα, υπογράμμισε ότι τέτοιες τιμές δεν αποτελούν μόνο αναγνώριση της μέχρι τώρα προσφοράς ενός επιστήμονα, αλλά ενισχύουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην επιστήμη και την κοινωνία. «Τέτοιες τιμές δεν εμπήγουν μόνο μια προσφορά αλλά μία προσθήκη αισθήματος καθήκοντος πέραν της υπάρχουσας ευθύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον τιμώμενο να συνομιλεί με φοιτητές, διδάσκοντες και επισκέπτες για την αρχιτεκτονική, τα μνημεία και τον πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν μεταδίδεται και εμπνέει τις επόμενες γενιές.