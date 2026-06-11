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Τρομακτικό βίντεο: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας στην Τουρκία και επέζησε!
Τρομακτικό βίντεο: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας στην Τουρκία και επέζησε!
Η ανήλικη προσέκρουσε σε τέντα που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, η οποία απορρόφησε μέρος της δύναμης της πτώσης
Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Αδάνα της Τουρκίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που μια 14χρονη πέφτει από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας και, παρά το μεγάλο ύψος, καταφέρνει να επιζήσει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη προσέκρουσε σε τέντα που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, η οποία απορρόφησε μέρος της δύναμης της πτώσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή της.
Δείτε το βίντεο:
Η 14χρονη μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη προσέκρουσε σε τέντα που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, η οποία απορρόφησε μέρος της δύναμης της πτώσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή της.
Δείτε το βίντεο:
⭕️Adana’da 12. kattan düşen 14 yaşındaki kız, bina girişindeki sundurmaya çarparak mucizevi şekilde hayatta kaldı.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 10, 2026
📌Tedaviye alınan kızın bacağında kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. pic.twitter.com/bjAW2J0mM0
Η 14χρονη μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
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