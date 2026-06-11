Τρομακτικό βίντεο: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας στην Τουρκία και επέζησε!
ΖΩΗ
Τουρκία

Τρομακτικό βίντεο: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας στην Τουρκία και επέζησε!

Η ανήλικη προσέκρουσε σε τέντα που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, η οποία απορρόφησε μέρος της δύναμης της πτώσης

Τρομακτικό βίντεο: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας στην Τουρκία και επέζησε!
Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Αδάνα της Τουρκίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που μια 14χρονη πέφτει από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας και, παρά το μεγάλο ύψος, καταφέρνει να επιζήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη προσέκρουσε σε τέντα που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, η οποία απορρόφησε μέρος της δύναμης της πτώσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή της.

Δείτε το βίντεο:



Η 14χρονη μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

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