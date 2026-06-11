Τρομακτικό βίντεο: 14χρονη έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας στην Τουρκία και επέζησε!

Η ανήλικη προσέκρουσε σε τέντα που βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, η οποία απορρόφησε μέρος της δύναμης της πτώσης