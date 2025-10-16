Η μπασκετμπολίστρια Έιντζελ Ρις έγινε η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΗΈιντζελ Ρις είναι η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα του Victoria’s Secret.



Η φόργουορντ των Chicago Sky έγινε η πρώτη επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια που περπάτησε στην πασαρέλα του διάσημου σόου, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στη Νέα Υόρκη.



Στην πασαρέλα, η Ρις μοιράστηκε τη σκηνή με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, όπως τις Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, την Μπάρμπαρα Πάλβιν, την Τζόαν Σμόλς, την Αντριάνα Λίμα, την Άλεξ Κονσάνι, την Αλεσάντρα Αμπρόσιο, τη Γκρέις Ελίζαμπεθ, την Κάντις Σουάνποελ και την εγκυμονούσα Τζάσμιν Τουκς.



Το ντεμπούτο της περιελάμβανε δύο ξεχωριστές εμφανίσεις. Αρχικά, περπάτησε φορώντας ένα ροζ φλοράλ σετ εσωρούχων, ενώ στη δεύτερη φάση εμφανίστηκε με τα εμβληματικά λευκά φτερά αγγέλου - σύμβολο του σόου επί δεκαετίες.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SELF (@selfmagazine)





Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)», η Ρις απέδειξε ότι η πασαρέλα μπορεί να γίνει ένα ακόμη πεδίο, όπου αναδεικνύεται η αυτοπεποίθησή της.

Πριν από την επίδειξη, η Έιντζελ Ρις δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο σόου, λέγοντας: «Ήταν γραφτό να γίνει. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα σε τόσα εκπληκτικά μοντέλα και γυναίκες. Η ομάδα που διοργάνωσε τα πάντα ήταν καταπληκτική. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη».Η αθλήτρια αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε με ειδικό για να «τελειοποιήσει το περπάτημά της», εξηγώντας πως «περπατάω, κοιμάμαι, παίζω μπάσκετ. Και παίζω μπάσκετ, κοιμάμαι, περπατάω».AFP