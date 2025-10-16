Η μπασκετμπολίστρια Έιντζελ Ρις έγινε η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η φόργουορντ των Chicago Sky μοιράστηκε τη σκηνή με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας

Ελένη Μήτση
ΗΈιντζελ Ρις είναι η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που περπάτησε στην πασαρέλα του Victoria’s Secret.

Η φόργουορντ των Chicago Sky έγινε η πρώτη επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια που περπάτησε στην πασαρέλα του διάσημου σόου, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Στην πασαρέλα, η Ρις μοιράστηκε τη σκηνή με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, όπως τις Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, την Μπάρμπαρα Πάλβιν, την Τζόαν Σμόλς, την Αντριάνα Λίμα, την Άλεξ Κονσάνι, την Αλεσάντρα Αμπρόσιο, τη Γκρέις Ελίζαμπεθ, την Κάντις Σουάνποελ και την εγκυμονούσα Τζάσμιν Τουκς.

Το ντεμπούτο της περιελάμβανε δύο ξεχωριστές εμφανίσεις. Αρχικά, περπάτησε φορώντας ένα ροζ φλοράλ σετ εσωρούχων, ενώ στη δεύτερη φάση εμφανίστηκε με τα εμβληματικά λευκά φτερά αγγέλου - σύμβολο του σόου επί δεκαετίες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

@overtime ANGEL REESE MY JAW ON THE FLOOR 🤯 @Victoria’s Secret #angelreese #victoriassecret #fashion #wnba ♬ Make It Look Sexy - Stunna Sandy

@overtime SHE ATE AND LEFT ZERO CRUMBS 🤏💖 @Victoria’s Secret #angelreese #victoriassecret #fashion #wnba ♬ Make It Look Sexy - Stunna Sandy

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SELF (@selfmagazine)


reese

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)», η Ρις απέδειξε ότι η πασαρέλα μπορεί να γίνει ένα ακόμη πεδίο, όπου αναδεικνύεται η αυτοπεποίθησή της.

Πριν από την επίδειξη, η Έιντζελ Ρις δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο σόου, λέγοντας: «Ήταν γραφτό να γίνει. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα σε τόσα εκπληκτικά μοντέλα και γυναίκες. Η ομάδα που διοργάνωσε τα πάντα ήταν καταπληκτική. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Η αθλήτρια αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε με ειδικό για να «τελειοποιήσει το περπάτημά της», εξηγώντας πως «περπατάω, κοιμάμαι, παίζω μπάσκετ. Και παίζω μπάσκετ, κοιμάμαι, περπατάω».

Φωτογραφία άρθρου: AFP

Ελένη Μήτση
