Φοινικούντα: Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος από μέλη της οικογένειας του 68χρονου θύματος
Προκειμένου να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους είναι τελικά αυτός που τράβηξε την σκανδάλη μιας και οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται
Αίτημα για αναπαράσταση του ειδεχθούς εγκλήματος που έγινε μέσα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της η αδερφή του πρώτου θύματος.
Μέσα από την αναπαράσταση, η αδελφή του εκλιπόντος επιθυμεί να φωτίσει τις σκοτεινές γωνίες της υπόθεσης προκειμένου να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους είναι τελικά αυτός που τράβηξε την σκανδάλη μιας και οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί θα βρεθούν και πάλι στο κάμπινγκ μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα ώστε να αναπαραστήσουν ακριβώς το τι συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.
Την ίδια ώρα στο κάδρο της έρευνας έχει μπει και τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.
Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10) όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο άνδρες είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση. Μετά τη δημοσιοποίηση όμως της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί.
Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.
