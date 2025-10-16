Οι άγγελοι της Victoria's Secret έλαμψαν ξανά: Η θριαμβευτική επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ - Δείτε βίντεο
GALA
Victoria's Secret Μπέλα Χαντίντ Τζίτζι Χαντίντ Μοντέλα Επίδειξη μόδας

Οι άγγελοι της Victoria's Secret έλαμψαν ξανά: Η θριαμβευτική επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ - Δείτε βίντεο

Το εντυπωσιακό σόου άφησε πίσω τη woke προσέγγιση, σχολιάζουν διεθνή μέσα ενημέρωσης - Οι λαμπερές εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Οι άγγελοι της Victoria's Secret έλαμψαν ξανά: Η θριαμβευτική επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ - Δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Θριαμβευτικά σχόλια συγκέντρωσε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης η πασαρέλα που έκαναν το βράδυ της Τετάρτης οι «άγγελοι» της Victoria's Secret στη Νέα Υόρκη.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς η Μπέλα Χαντίντ, η οποία επέστρεψε μετά την τελευταία περιπέτεια που είχε με την υγεία της καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme.

Φορώντας ένα κατακόκκινο σετ εσωρούχων και ίδιου χρώματος ζαρτιέρες ήταν αυτή που άνοιξε την εκδήλωση για την οποία η Daily Mail σχολίασε ότι άφησε πίσω της τη woke προσέγγιση.



Από την πασαρέλα δεν θα μπορούσε να λείψει και η αδελφή της Μπέλα Χαντίντ, Τζίτζι, σε μια «εκρηκτική εμφάνιση από μια εκρηκτική γυναίκα», όπως γράφτηκε στη λεζάντα του βίντεο από την Victoria's Secret



Στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν και αυτή της Τζάσμιν Τόουκς που έγινε ίσως η πρώτη έγκυος που περπατά φορώντας δημιουργία της Victoria's Secret



Από τις νέες εμφανίσεις ξεχώρισε αυτή της σταρ του WNBA, Έιντζελ Ρις, η οποία έκανε δύο εμφανίσεις υιοθετώντας με άνεση τη νέα καριέρα της



Εκθαμβωτική και η Candice Swanepoel με την Victoria's Secret να προειδοποεί: «Βρείτε κάτι να κρατηθείτε»



Ντεμπούτο έκανε, όμως, και η Missy Elliott με τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια να παρουσιάζει επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένου του «Work It».


Ειδήσεις σήμερα:

«Σύννεφα» στην εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ: Προειδοποίηση Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης