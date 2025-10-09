Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Από τα παρκέ στο Catwalk: Η Έιντζελ Ρις γράφει ιστορία ως η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια στην πασαρέλα της Victoria’s Secret
Η σταρ του WNBA θα περπατήσει ως «Άγγελος» στο Victoria's Secret Fashion Show
Η Έιντζελ Ρις, αστέρας του WNBA, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία όχι μόνο στα παρκέ, αλλά και στον κόσμο της μόδας. Η 23χρονη φόργουορντ θα γίνει ο πρώτος επαγγελματίας αθλητής που θα περπατήσει στην πασαρέλα του εμβληματικού Victoria's Secret Fashion Show, κάνοντας το ντεμπούτο της ως «Άγγελος» του brand.
Η Ρις αναμένεται να περπατήσει στο πολυπόθητο σόου την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.
Η ίδια επιβεβαίωσε το ιστορικό της βήμα μέσω Instagram, όπου μοιράστηκε μία φωτογραφία της με το εσώρουχο και τα διάσημα λευκά φτερά στην πλάτη της.
«Μπαίνω σε ένα όνειρο: Από Angel σε Άγγελο της Victoria’s Secret. Επιτέλους παίρνω τα φτερά μου», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας: «Θα περπατήσω στην πασαρέλα του Victoria’s Secret 2025 για πρώτη φορά, και μοιάζει με πεπρωμένο».
Η σταρ, ύψους 1,90 μ., είχε παρακολουθήσει το σόου το 2024 ως θεατής και η φετινή της συμμετοχή σηματοδοτεί τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία, την οποία περιέγραψε στο People ως μια «σουρεαλιστική και ολοκληρωτική στιγμή».
«Μόλις πέρυσι ήμουν στο κοινό και εκδήλωνα την επιθυμία να βρεθώ σε αυτή την πασαρέλα, εμπνευσμένη και έκθαμβη από όλες τις δυναμικές γυναίκες, και τώρα επιστρέφω ως Άγγελος», δήλωσε η Ρις.
Η Ρις εξέφρασε την περηφάνια της που εκπροσωπεί το brand και που γράφει ιστορία ως η πρώτη αθλήτρια που το κάνει.
«Ελπίζω να εμπνεύσω γυναίκες και κορίτσια παντού και να τους υπενθυμίσω ότι μπορούμε να κυριαρχούμε στον τομέα μας, αλλά και να κυνηγάμε τους στόχους μας εκτός αυτού – και για μένα, αυτό είναι να περπατήσω στην πιο εμβληματική πασαρέλα της μόδας και της ψυχαγωγίας», τόνισε.
Η Ρις αναμένεται να περπατήσει στο πολυπόθητο σόου την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.
Η ίδια επιβεβαίωσε το ιστορικό της βήμα μέσω Instagram, όπου μοιράστηκε μία φωτογραφία της με το εσώρουχο και τα διάσημα λευκά φτερά στην πλάτη της.
«Μπαίνω σε ένα όνειρο: Από Angel σε Άγγελο της Victoria’s Secret. Επιτέλους παίρνω τα φτερά μου», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας: «Θα περπατήσω στην πασαρέλα του Victoria’s Secret 2025 για πρώτη φορά, και μοιάζει με πεπρωμένο».
Η σταρ, ύψους 1,90 μ., είχε παρακολουθήσει το σόου το 2024 ως θεατής και η φετινή της συμμετοχή σηματοδοτεί τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία, την οποία περιέγραψε στο People ως μια «σουρεαλιστική και ολοκληρωτική στιγμή».
«Μόλις πέρυσι ήμουν στο κοινό και εκδήλωνα την επιθυμία να βρεθώ σε αυτή την πασαρέλα, εμπνευσμένη και έκθαμβη από όλες τις δυναμικές γυναίκες, και τώρα επιστρέφω ως Άγγελος», δήλωσε η Ρις.
Η Ρις εξέφρασε την περηφάνια της που εκπροσωπεί το brand και που γράφει ιστορία ως η πρώτη αθλήτρια που το κάνει.
«Ελπίζω να εμπνεύσω γυναίκες και κορίτσια παντού και να τους υπενθυμίσω ότι μπορούμε να κυριαρχούμε στον τομέα μας, αλλά και να κυνηγάμε τους στόχους μας εκτός αυτού – και για μένα, αυτό είναι να περπατήσω στην πιο εμβληματική πασαρέλα της μόδας και της ψυχαγωγίας», τόνισε.
Η Ρις θα πλαισιώσει άλλα διάσημα μοντέλα όπως τις Adriana Lima, Anok Yai και Lily Aldridge στο φετινό σόου, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Prime Video.
