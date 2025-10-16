Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Κομοτηνή: Πώς το ατύχημα που είχε ο παραολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιλδάρης άλλαξε ολόκληρη την πόλη
Κομοτηνή: Πώς το ατύχημα που είχε ο παραολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιλδάρης άλλαξε ολόκληρη την πόλη
Εκπρόσωποι του δήμου Κομοτηνής εξήγησαν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών, τον τρόπο με τον οποίο η πόλη άλλαξε τα τελευταία 25 χρόνια κι έχει γίνει προσβάσιμη για όλους
Μπορεί ένα ατύχημα που άφησε σε έναν νέο άνθρωπο αναπηρία να αλλάξει μια ολόκληρη πόλη; Η απάντηση είναι ναι, υπό την προϋπόθεση της συλλογικής προσπάθειας. Η πόλη είναι η Κομοτηνή και ο άνθρωπος που χτύπησε πολύ σοβαρά είναι ο ασημένιος παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση, Αλέξανδρος Ταξιλδάρης.
Τον τρόπο με τον οποίο η Κομοτηνή, μια μικρή βαλκανική πόλη, με πλούσια ιστορία, διαφορετικότητα και ισχυρές αντιθέσεις, άλλαξε και αλλάζει τα τελευταία 25 χρόνια, περιέγραψαν στις Βρυξέλλες οι εκπρόσωποι του δήμου. Ακόμη και η ίδια η παρουσίαση των ομιλητών στην εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών, όμως, έδειχνε τη νοοτροπία που έχει αποκτηθεί συν τω χρόνω στην πρωτεύουσα της Ροδόπης. Οι ομιλητές δεν είπαν, απλώς, τα ονόματά τους, αλλά το κοινό άκουσε ότι απευθυνόταν σε εκείνο ένας άνδρας γύρω στα πενήντα, με καρό πουκάμισο, μια γυναίκα γύρω στα 35 με κόκκινα μαλλιά και ένας ψηλός, ανοιχτόχρωμος άνδρας- η περιγραφή, φυσικά, γινόταν για όποιον είχε προβλήματα όρασης στο κοινό.
Η Κομοτηνή, υποστήριξε η Κατερίνα Πασχαλίδου, δεν μοιάζει με άλλες πόλεις. Πριν από 25 χρόνια, όταν συνέβη το ατύχημα από το οποίο ξεκίνησαν όλα, η πόλη δεν είχε υποδομές για να ζουν άνθρωποι με αναπηρίες. Ήταν μεν όμορφη, αλλά όχι προσβάσιμη. Είχε στενούς δρόμους, υποτυπώδη πεζοδρόμια, ανύπαρκτες υποδομές. Το ατύχημα του Αλέξανδρου Ταξιλδάρη, που είχε αποφασίσει ήδη πως το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πλέον αμαξίδιο για την καθημερινότητά του, δεν θα τον εμπόδιζε από το να κινείται, κινητοποίησε αρχικά μια χούφτα ανθρώπους. Διαπίστωσαν γρήγορα ότι για πολλούς λόγους - η Κομοτηνή, άλλωστε, είναι μια κοινωνία με πολλές διαφορετικές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - ένας άνθρωπος με αναπηρία ήταν ένας αποκλεισμένος άνθρωπος από την καθημερινότητα. Δεν υπήρχαν ούτε ράμπες, ούτε υποδομές, κυρίως όμως δεν υπήρχε κουλτούρα προσβασιμότητας. Αυτοί οι λίγοι στην αρχή άνθρωποι ξεκίνησαν αυτό που τελικά έχει εξελιχθεί σε συλλογική απόφαση να μην μένει κανένας πίσω και αυτό σε μια πόλη με φυσικά και κοινωνικά εμπόδια.
«Η Κομοτηνή άρχισε να αλλάζει. Έγιναν ράμπες, μεγαλύτερα πεζοδρόμια, ξεκίνησε διαφορετική οργάνωση στην πόλη που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι πάντες. Δήμος, υπηρεσίες, εμπορικός κόσμος, πανεπιστήμιο. Δεν είδαμε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη ως πολυτέλεια και η πόλη άρχισε να μεταμορφώνεται σιγά- σιγά», περιέγραψε από τον δήμο Κομοτηνής ο Δημήτρης Γκαρτσώνης.
Τώρα, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης είναι πλήρως προσβάσιμο και ακολουθούν οι γειτονιές, ενώ ποδηλατόδρομοι ενώνουν περιοχές και δημόσιους χώρους. Τα μέσα συγκοινωνίας είναι προσβάσιμα για όλους, ενώ υπάρχουν και τέσσερα ταξί που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ανθρώπων με αναπηρία.
Η Κομοτηνή δεν σταμάτησε όμως εκεί και γι' αυτό έχει βραβευθεί πολλές φορές ως πόλη χωρίς εμπόδια, προσβάσιμη για όλους. Δομήθηκε δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και αθλητικά σωματεία για ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αποκλεισμένοι. Αυτό που εξελίσσεται πλέον, είναι η υλοποίηση του μάστερ πλαν στον τομέα του τουρισμού, ώστε να γίνει όχι απλά πόλος έλξης ανθρώπων με αναπηρία, αλλά να μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς εμπόδια στην πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις παραλίες της Ροδόπης υπάρχουν ήδη 12 σημεία με υποδομή διευκόλυνσης της πρόσβασης των ανθρώπων που έχουν αναπηρία. Απόλυτα προσβάσιμες είναι και περίπου εξήντα παιδικές χαρές.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Τον τρόπο με τον οποίο η Κομοτηνή, μια μικρή βαλκανική πόλη, με πλούσια ιστορία, διαφορετικότητα και ισχυρές αντιθέσεις, άλλαξε και αλλάζει τα τελευταία 25 χρόνια, περιέγραψαν στις Βρυξέλλες οι εκπρόσωποι του δήμου. Ακόμη και η ίδια η παρουσίαση των ομιλητών στην εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών, όμως, έδειχνε τη νοοτροπία που έχει αποκτηθεί συν τω χρόνω στην πρωτεύουσα της Ροδόπης. Οι ομιλητές δεν είπαν, απλώς, τα ονόματά τους, αλλά το κοινό άκουσε ότι απευθυνόταν σε εκείνο ένας άνδρας γύρω στα πενήντα, με καρό πουκάμισο, μια γυναίκα γύρω στα 35 με κόκκινα μαλλιά και ένας ψηλός, ανοιχτόχρωμος άνδρας- η περιγραφή, φυσικά, γινόταν για όποιον είχε προβλήματα όρασης στο κοινό.
Η Κομοτηνή, υποστήριξε η Κατερίνα Πασχαλίδου, δεν μοιάζει με άλλες πόλεις. Πριν από 25 χρόνια, όταν συνέβη το ατύχημα από το οποίο ξεκίνησαν όλα, η πόλη δεν είχε υποδομές για να ζουν άνθρωποι με αναπηρίες. Ήταν μεν όμορφη, αλλά όχι προσβάσιμη. Είχε στενούς δρόμους, υποτυπώδη πεζοδρόμια, ανύπαρκτες υποδομές. Το ατύχημα του Αλέξανδρου Ταξιλδάρη, που είχε αποφασίσει ήδη πως το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πλέον αμαξίδιο για την καθημερινότητά του, δεν θα τον εμπόδιζε από το να κινείται, κινητοποίησε αρχικά μια χούφτα ανθρώπους. Διαπίστωσαν γρήγορα ότι για πολλούς λόγους - η Κομοτηνή, άλλωστε, είναι μια κοινωνία με πολλές διαφορετικές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - ένας άνθρωπος με αναπηρία ήταν ένας αποκλεισμένος άνθρωπος από την καθημερινότητα. Δεν υπήρχαν ούτε ράμπες, ούτε υποδομές, κυρίως όμως δεν υπήρχε κουλτούρα προσβασιμότητας. Αυτοί οι λίγοι στην αρχή άνθρωποι ξεκίνησαν αυτό που τελικά έχει εξελιχθεί σε συλλογική απόφαση να μην μένει κανένας πίσω και αυτό σε μια πόλη με φυσικά και κοινωνικά εμπόδια.
«Η Κομοτηνή άρχισε να αλλάζει. Έγιναν ράμπες, μεγαλύτερα πεζοδρόμια, ξεκίνησε διαφορετική οργάνωση στην πόλη που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι πάντες. Δήμος, υπηρεσίες, εμπορικός κόσμος, πανεπιστήμιο. Δεν είδαμε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη ως πολυτέλεια και η πόλη άρχισε να μεταμορφώνεται σιγά- σιγά», περιέγραψε από τον δήμο Κομοτηνής ο Δημήτρης Γκαρτσώνης.
Τώρα, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης είναι πλήρως προσβάσιμο και ακολουθούν οι γειτονιές, ενώ ποδηλατόδρομοι ενώνουν περιοχές και δημόσιους χώρους. Τα μέσα συγκοινωνίας είναι προσβάσιμα για όλους, ενώ υπάρχουν και τέσσερα ταξί που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ανθρώπων με αναπηρία.
Η Κομοτηνή δεν σταμάτησε όμως εκεί και γι' αυτό έχει βραβευθεί πολλές φορές ως πόλη χωρίς εμπόδια, προσβάσιμη για όλους. Δομήθηκε δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και αθλητικά σωματεία για ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αποκλεισμένοι. Αυτό που εξελίσσεται πλέον, είναι η υλοποίηση του μάστερ πλαν στον τομέα του τουρισμού, ώστε να γίνει όχι απλά πόλος έλξης ανθρώπων με αναπηρία, αλλά να μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς εμπόδια στην πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις παραλίες της Ροδόπης υπάρχουν ήδη 12 σημεία με υποδομή διευκόλυνσης της πρόσβασης των ανθρώπων που έχουν αναπηρία. Απόλυτα προσβάσιμες είναι και περίπου εξήντα παιδικές χαρές.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα