Κομοτηνή: Πώς το ατύχημα που είχε ο παραολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιλδάρης άλλαξε ολόκληρη την πόλη

Μπορεί ένα ατύχημα που άφησε σε έναν νέο άνθρωπο αναπηρία να αλλάξει μια ολόκληρη πόλη; Η απάντηση είναι ναι, υπό την προϋπόθεση της συλλογικής προσπάθειας. Η πόλη είναι ηκαι ο άνθρωπος που χτύπησε πολύ σοβαρά είναι ο ασημένιος παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση,Τον τρόπο με τον οποίο η, μια μικρή βαλκανική πόλη, με πλούσια ιστορία, διαφορετικότητα και ισχυρές αντιθέσεις, άλλαξε και αλλάζει τα τελευταίαπεριέγραψαν στιςοι εκπρόσωποι του δήμου. Ακόμη και η ίδια η παρουσίαση των ομιλητών στην εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο της, όμως, έδειχνε τη νοοτροπία που έχει αποκτηθεί συν τω χρόνω στην πρωτεύουσα της. Οι ομιλητές δεν είπαν, απλώς, τα ονόματά τους, αλλά το κοινό άκουσε ότι απευθυνόταν σε εκείνο ένας άνδρας γύρω στα πενήντα, με καρό πουκάμισο, μια γυναίκα γύρω σταμε κόκκινα μαλλιά και ένας ψηλός, ανοιχτόχρωμος άνδρας- η περιγραφή, φυσικά, γινόταν για όποιον είχε προβλήματα όρασης στο κοινό.Η Κομοτηνή, υποστήριξε η, δεν μοιάζει με άλλες πόλεις. Πριν απόόταν συνέβη το ατύχημα από το οποίο ξεκίνησαν όλα, η πόλη δεν είχε υποδομές για να ζουν άνθρωποι με αναπηρίες. Ήταν μεν όμορφη, αλλά όχι προσβάσιμη. Είχε στενούς δρόμους, υποτυπώδη πεζοδρόμια, ανύπαρκτες υποδομές. Το ατύχημα του Αλέξανδρου Ταξιλδάρη, που είχε αποφασίσει ήδη πως το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πλέον αμαξίδιο για την καθημερινότητά του, δεν θα τον εμπόδιζε από το να κινείται, κινητοποίησε αρχικά μια χούφτα ανθρώπους. Διαπίστωσαν γρήγορα ότι για πολλούς λόγους - η, άλλωστε, είναι μια κοινωνία με πολλές διαφορετικές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - ένας άνθρωπος με αναπηρία ήταν ένας αποκλεισμένος άνθρωπος από την καθημερινότητα. Δεν υπήρχαν ούτε ράμπες, ούτε υποδομές, κυρίως όμως δεν υπήρχε κουλτούρα προσβασιμότητας. Αυτοί οι λίγοι στην αρχή άνθρωποι ξεκίνησαν αυτό που τελικά έχει εξελιχθεί σε συλλογική απόφαση να μην μένει κανένας πίσω και αυτό σε μια πόλη με φυσικά και κοινωνικά εμπόδια.«Η Κομοτηνή άρχισε να αλλάζει. Έγιναν ράμπες, μεγαλύτερα πεζοδρόμια, ξεκίνησε διαφορετική οργάνωση στην πόλη που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι πάντες. Δήμος, υπηρεσίες, εμπορικός κόσμος, πανεπιστήμιο. Δεν είδαμε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη ως πολυτέλεια και η πόλη άρχισε να μεταμορφώνεται σιγά- σιγά», περιέγραψε από τον δήμο Κομοτηνής οΤώρα, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης είναι πλήρως προσβάσιμο και ακολουθούν οι γειτονιές, ενώ ποδηλατόδρομοι ενώνουν περιοχές και δημόσιους χώρους. Τα μέσα συγκοινωνίας είναι προσβάσιμα για όλους, ενώ υπάρχουν και τέσσερα ταξί που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ανθρώπων με αναπηρία.Η Κομοτηνή δεν σταμάτησε όμως εκεί και γι' αυτό έχει βραβευθεί πολλές φορές ως πόλη χωρίς εμπόδια, προσβάσιμη για όλους. Δομήθηκε δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και αθλητικά σωματεία για ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αποκλεισμένοι. Αυτό που εξελίσσεται πλέον, είναι η υλοποίηση του μάστερ πλαν στον τομέα του τουρισμού, ώστε να γίνει όχι απλά πόλος έλξης ανθρώπων με αναπηρία, αλλά να μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς εμπόδια στην πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις παραλίες της Ροδόπης υπάρχουν ήδη 12 σημεία με υποδομή διευκόλυνσης της πρόσβασης των ανθρώπων που έχουν αναπηρία. Απόλυτα προσβάσιμες είναι και περίπου εξήντα παιδικές χαρές.