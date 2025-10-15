Μπέτι Μίντλερ για Νταϊάν Κίτον: Υπήρχε πάνω της κάτι μαγικό
Μπέτι Μίντλερ για Νταϊάν Κίτον: Υπήρχε πάνω της κάτι μαγικό
Ήταν ο εαυτός της, πρόσθεσε η 80χρονη ηθοποιός για τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The First Wives Club»
Τη συνεργασία της με την Νταϊάν Κίτον στην ταινία «The First Wives Club» θυμήθηκε η Μπέτι Μίντλερ σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.
Στο φιλμ του 1996 η Κίτον, που έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια, η Μπέτι Μίντλερ και η Γκόλντι Χον υποδύονταν τρεις διαζευγμένες γυναίκες που αποφασίζουν να πάρουν εκδίκηση από τους πρώην συζύγους τους, οι οποίοι τις εγκατέλειψαν για νεότερες γυναίκες.
Μιλώντας στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert», η Μίντλερ υπογράμμισε τη μοναδικότητα του χαρακτήρα της συναδέλφου της, λέγοντας: «Υπήρχε κάτι πάνω της απολύτως μαγικό. Ήταν ο εαυτός της. Δεν έχω δει ποτέ κωμικό ή ηθοποιό που να μπορεί να τη μιμηθεί».
Η Μίντλερ αναφέρθηκε στην πρώτη ημέρα των γυρισμάτων με την Κίτον και τη Γκόλντι Χον στην κωμωδία «The First Wives Club» του 1996. «Ήμουν τόσο φοβισμένη», είπε, εξηγώντας ότι τότε τόσο η Κίτον όσο και η Γκόλντι Χον είχαν περισσότερη κινηματογραφική εμπειρία από εκείνη. «Καθίσαμε και άρχισαν να λένε ιστορίες — και σας ορκίζομαι, δεν έχω ξαναγελάσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Ήταν πραγματικά κάτι μαγικό», περιέγραψε.
Η Μίντλερ στάθηκε επίσης στο χαρακτηριστικό στιλ της Κίτον, αλλά και στη δουλειά της ως συγγραφέα και φωτογράφου: «Και φυσικά, ήταν πάντα ντυμένη με απίστευτο γούστο. Ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που ακολουθούσα στο Instagram, γιατί οι φωτογραφίες της ήταν πραγματικά υπέροχες. Ήταν φωτογράφος και είχε γράψει και αρκετά βιβλία — υπέροχα, συγκινητικά, για την οικογένειά της».
Η Μίντλερ είχε αποχαιρετήσει την αείμνηστη ηθοποιό με μια ανάρτηση στο Instagram, λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. «Η λαμπρή, όμορφη, ξεχωριστή Νταϊάν Κίτον πέθανε. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο θλιμμένη νιώθω. Ήταν ξεκαρδιστική, μοναδική και απόλυτα ειλικρινής, χωρίς ίχνος ζήλιας ή ανταγωνισμού, όπως ίσως θα περίμενε κανείς από μια σταρ τέτοιου μεγέθους», είχε γράψει.
Η ανάρτηση της Μπέτι Μίντλερ
Στο φιλμ του 1996 η Κίτον, που έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια, η Μπέτι Μίντλερ και η Γκόλντι Χον υποδύονταν τρεις διαζευγμένες γυναίκες που αποφασίζουν να πάρουν εκδίκηση από τους πρώην συζύγους τους, οι οποίοι τις εγκατέλειψαν για νεότερες γυναίκες.
Μιλώντας στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert», η Μίντλερ υπογράμμισε τη μοναδικότητα του χαρακτήρα της συναδέλφου της, λέγοντας: «Υπήρχε κάτι πάνω της απολύτως μαγικό. Ήταν ο εαυτός της. Δεν έχω δει ποτέ κωμικό ή ηθοποιό που να μπορεί να τη μιμηθεί».
Η Μίντλερ αναφέρθηκε στην πρώτη ημέρα των γυρισμάτων με την Κίτον και τη Γκόλντι Χον στην κωμωδία «The First Wives Club» του 1996. «Ήμουν τόσο φοβισμένη», είπε, εξηγώντας ότι τότε τόσο η Κίτον όσο και η Γκόλντι Χον είχαν περισσότερη κινηματογραφική εμπειρία από εκείνη. «Καθίσαμε και άρχισαν να λένε ιστορίες — και σας ορκίζομαι, δεν έχω ξαναγελάσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Ήταν πραγματικά κάτι μαγικό», περιέγραψε.
Bette Midler Remembers "Inimitable" Diane Keaton: "She Was Completely Her Own Person" https://t.co/mLganAJm2Z— The Hollywood Reporter (@THR) October 15, 2025
Η Μίντλερ είχε αποχαιρετήσει την αείμνηστη ηθοποιό με μια ανάρτηση στο Instagram, λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. «Η λαμπρή, όμορφη, ξεχωριστή Νταϊάν Κίτον πέθανε. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο θλιμμένη νιώθω. Ήταν ξεκαρδιστική, μοναδική και απόλυτα ειλικρινής, χωρίς ίχνος ζήλιας ή ανταγωνισμού, όπως ίσως θα περίμενε κανείς από μια σταρ τέτοιου μεγέθους», είχε γράψει.
Η ανάρτηση της Μπέτι Μίντλερ
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα