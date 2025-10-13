Ρις Γουίδερσπουν: Συγκινήθηκε μιλώντας για την Νταϊάν Κίτον - «Ήταν η μέντοράς μου»
Η ηθοποιός περιέγραψε την πρώτη τους συνάντηση και εξήγησε πόσο τη βοήθησε στην καριέρα της
Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της η Ρις Γουίδερσπουν, μιλώντας για την Νταϊάν Κίτον, λίγο μετά τον θάνατό της. Όπως αποκάλυψε, η ηθοποιός υπήρξε ο άνθρωπος που της έδωσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα της, επιλέγοντάς την αμέσως για την ταινία του 1991 «Wildflower», την οποία η ίδια η Νταϊάν Κίτον σκηνοθέτησε.
Στην ταινία, η Ρις Γουίδερσπουν υποδύθηκε την Έλι Πέρκινς, μια νεαρή κοπέλα που μαζί με τον αδελφό της, Σάμι (τον οποίο ενσάρκωσε ο Γουίλιαμ ΜακΝαμάρα), βοηθά ένα κακοποιημένο και μερικώς κωφό κορίτσι, την Άλις (Πατρίσια Αρκέτ). Η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε ότι επρόκειτο μόλις για τη δεύτερη ή τρίτη οντισιόν της, και πως η Νταϊάν Κίτον εντυπωσιάστηκε αμέσως από την έντονη προφορά της από τον αμερικανικό Νότο.
«Με κοιτάζει και μου λέει "Ποια είσαι εσύ;"», θυμήθηκε γελώντας η Γουίδερσπουν. «Κι εγώ της είπα, "Είμαι η Ρις Γουίδερσπουν και είμαι από το Νάσβιλ του Τενεσί". Και τότε εκείνη με ρώτησε "το προσποιήσε αυτό; Αυτή την προφορά την κάνεις επίτηδες;"». Η ίδια της απάντησε αρνητικά και τότε, η ηθοποιός ενθουσιασμένη την προσέλαβε. «Προσλαμβάνεσαι. Και σήμερα και αύριο, και όποτε θες», της είπε η Νταϊάν Κίτον.
Η Ρις Γουίδερσπουν μίλησε με θαυμασμό για την αείμνηστη ηθοποιό και σκηνοθέτρια, χαρακτηρίζοντάς τη «καταπληκτική» και «πραγματικά μοναδική προσωπικότητα». «Για την Νταϊάν», είπε, «δείτε μία από τις ταινίες της, φορέστε ένα πολύ ιδιαίτερο, στιλάτο σύνολο σε ασπρόμαυρους τόνους. Βγάλτε μια όμορφη φωτογραφία και ζήστε το όνειρό σας. Να είστε ο αυθεντικός, ξεχωριστός εαυτός σας, πιστεύω πως αυτό θα έκανε την Νταϊάν ευτυχισμένη».
Η ηθοποιός δημοσίευσε το βίντεο από την ομιλία της στο Instagram και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον τρόπο που βλέπαμε τις γυναίκες στη μεγάλη οθόνη, έξυπνες, αστείες, με στιλ και απόλυτα αυθεντικές», έγραψε. «Είμαι τόσο ευγνώμων που την είχα ως μέντορά μου».
Η Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή στην Καλιφόρνια σε ηλικία 79 ετών. Παρότι στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, τον περασμένο Απρίλιο, φαινόταν χαρούμενη και υγιής πλάι στον αγαπημένο της σκύλο, Ρέτζι, φίλος της ηθοποιού αποκάλυψε στο People ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί ξαφνικά τους τελευταίους μήνες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Reese Witherspoon tears up while honoring late ‘mentor’ Diane Keaton https://t.co/kfppRWe1lV pic.twitter.com/nFuwTJBkD1— Page Six (@PageSix) October 12, 2025
