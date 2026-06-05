Πώς οι επενδύσεις των κολοσσών της τεχνολογίας σε ΑΙ αποτελούν πρόκληση για το ενεργειακό δίκτυο της ΕΕ
Πώς οι επενδύσεις των κολοσσών της τεχνολογίας σε ΑΙ αποτελούν πρόκληση για το ενεργειακό δίκτυο της ΕΕ
Οι Anthropic, OpenAI και Google έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για το άνοιγμα νέων χώρων στο Λονδίνο
Το σχέδιο της SoftBank να επενδύσει 75 δισεκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία υπογράμμισε τη θέση της χώρας ως κορυφαίου κόμβου, αλλά οι τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας θα θέσουν σε δοκιμασία το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της ηπείρου, σύμφωνα με αναλυτές.
Όπως αναφέρει το newmoney.gr η ιαπωνική SoftBank ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ισχύος 3,1 GW στη βόρεια περιοχή Hauts-de-France, συμπεριλαμβανομένων νέων εγκαταστάσεων στη Δουνκέρκη, το Mποσκέλ και το Μπουσέν, έως το 2031.
Με πάνω από το 60% των ενεργειακών της αναγκών να καλύπτεται από πυρηνική ενέργεια, η Γαλλία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να διαχειριστεί ένα τόσο ενεργοβόρο έργο, σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μερικές από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών.
Αυτό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, καθώς τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων καθιστούν τις επενδύσεις ιδιαίτερα ευαίσθητες στο κόστος της ενέργειας, ωθώντας τις εταιρείες προς περιοχές της Ευρώπης με χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχουν δηλώσει αναλυτές στο CNBC.
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, οι τιμές για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ευρώπη πέρυσι ήταν κατά μέσο όρο περίπου διπλάσιες από αυτές στις ΗΠΑ και 50% υψηλότερες από ό,τι στην Κίνα και την Ινδία.
Το 2025, η πυρηνική ενέργεια αποτελούσε μόλις το 11,8% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη δεκαετία της ενέργειας.
Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMR) έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2024, η Amazon ανακοίνωσε συμφωνία με την Dominion Energy, την εταιρεία κοινής ωφέλειας της Βιρτζίνια, για τη διερεύνηση της ανάπτυξης SMR. Το 2025, η Google ακολούθησε το παράδειγμά της, συνάπτοντας συμφωνία με την Kairos Power και την TVA για ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο.
Αυτά τα εργοστασιακά κατασκευασμένα πυρηνικά εργοστάσια είναι πολύ μικρότερα από τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες, με τυπική ισχύ 300 μεγαβάτ ή λιγότερο.
Οι SMR συνήθως σχεδιάζονται για μαζική παραγωγή και αποστολή σε τοποθεσίες για ταχύτερη και φθηνότερη εγκατάσταση σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες, οι οποίοι συχνά χρειάζονται πάνω από μια δεκαετία για να τεθούν σε λειτουργία. Επίσης, δεν απαιτούν σύνδεση με το δίκτυο για να λειτουργήσουν, κάτι που προσφέρει ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα στους παρόχους κέντρων δεδομένων.
Η διαθεσιμότητα ενέργειας δεν είναι ο μόνος παράγοντας πίσω από τις επενδύσεις των Big Tech στην Ευρώπη. Η δεξαμενή ταλέντων του Λονδίνου είναι ένας άλλος.
Αρκετές αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ανακοινώσει πρόσφατα μεγάλα σχέδια επέκτασης στο Λονδίνο. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Runway, που υποστηρίζεται από τη Nvidia, η οποία δήλωσε στη CNBC ότι σχεδιάζει να κάνει το Λονδίνο τη νέα ευρωπαϊκή έδρα της.
Όπως αναφέρει το newmoney.gr η ιαπωνική SoftBank ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ισχύος 3,1 GW στη βόρεια περιοχή Hauts-de-France, συμπεριλαμβανομένων νέων εγκαταστάσεων στη Δουνκέρκη, το Mποσκέλ και το Μπουσέν, έως το 2031.
Με πάνω από το 60% των ενεργειακών της αναγκών να καλύπτεται από πυρηνική ενέργεια, η Γαλλία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να διαχειριστεί ένα τόσο ενεργοβόρο έργο, σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μερικές από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών.
Αυτό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, καθώς τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων καθιστούν τις επενδύσεις ιδιαίτερα ευαίσθητες στο κόστος της ενέργειας, ωθώντας τις εταιρείες προς περιοχές της Ευρώπης με χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχουν δηλώσει αναλυτές στο CNBC.
Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, οι τιμές για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ευρώπη πέρυσι ήταν κατά μέσο όρο περίπου διπλάσιες από αυτές στις ΗΠΑ και 50% υψηλότερες από ό,τι στην Κίνα και την Ινδία.
Το 2025, η πυρηνική ενέργεια αποτελούσε μόλις το 11,8% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη δεκαετία της ενέργειας.
Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMR) έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2024, η Amazon ανακοίνωσε συμφωνία με την Dominion Energy, την εταιρεία κοινής ωφέλειας της Βιρτζίνια, για τη διερεύνηση της ανάπτυξης SMR. Το 2025, η Google ακολούθησε το παράδειγμά της, συνάπτοντας συμφωνία με την Kairos Power και την TVA για ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο.
Αυτά τα εργοστασιακά κατασκευασμένα πυρηνικά εργοστάσια είναι πολύ μικρότερα από τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες, με τυπική ισχύ 300 μεγαβάτ ή λιγότερο.
Οι SMR συνήθως σχεδιάζονται για μαζική παραγωγή και αποστολή σε τοποθεσίες για ταχύτερη και φθηνότερη εγκατάσταση σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες, οι οποίοι συχνά χρειάζονται πάνω από μια δεκαετία για να τεθούν σε λειτουργία. Επίσης, δεν απαιτούν σύνδεση με το δίκτυο για να λειτουργήσουν, κάτι που προσφέρει ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα στους παρόχους κέντρων δεδομένων.
Η διαθεσιμότητα ενέργειας δεν είναι ο μόνος παράγοντας πίσω από τις επενδύσεις των Big Tech στην Ευρώπη. Η δεξαμενή ταλέντων του Λονδίνου είναι ένας άλλος.
Αρκετές αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ανακοινώσει πρόσφατα μεγάλα σχέδια επέκτασης στο Λονδίνο. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Runway, που υποστηρίζεται από τη Nvidia, η οποία δήλωσε στη CNBC ότι σχεδιάζει να κάνει το Λονδίνο τη νέα ευρωπαϊκή έδρα της.
Οι Anthropic, OpenAI και Google έχουν, ακόμη, ανακοινώσει σχέδια για το άνοιγμα νέων χώρων στο Λονδίνο.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
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