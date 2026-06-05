Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την πρόταση Φάμελλου για άνοιγμα στον Τσίπρα, αύριο στην ΚΕ το τελικό ξεκαθάρισμα

«Η πρωτοβουλία Τσίπρα συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου» είπε ο Φάμελλος - Πολάκης: Η χωρίς τέλος αναμονή οδηγεί στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ - Όχι σε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Τσίπρα από Γεροβασίλη και Ζαχαριάδη

ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εξής εμφανίστηκαν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, σε μια από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις του άλλοτε κυβερνόντος κόμματος.



Τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν αύριο, οπότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έδωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,







“Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικώνδυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου”, κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



“Όχι” στο αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο Να μην υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα τόνισε στην τοποθέτησή της και η Αντιπρόεδρος της Βουλής,



Παππάς: Υπάρχει ανάγκη αλλαγών Στον αντίποδα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση, φέρεται να τόνισε ο κ. Παππάς και αιτήθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Από πλευράς του, «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.



Πολάκης: Ενωτικό ψηφοδέλτιο χωρίς δανεικούς Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη πολιτικής διαφωνίας στο κομματικό όργανο, “επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο”, υποστήριξε από μέρους του ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, προσθέτοντας πως “βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν”, συνέχισε ο κ. Πολάκης.



Ο ίδιος επισήμανε ακόμη πως “η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη». Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:



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β. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος



γ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής”.



“Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», κατέληξε ο Βουλευτής Χανίων.



Με δύο διαφορετικές πολιτικές προτάσεις απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα , αλλά και τη λειτουργία τουΠροοδευτική Συμμαχία στο εξής εμφανίστηκαν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, σε μια από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις του άλλοτε κυβερνόντος κόμματος.Τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν αύριο, οπότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έδωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος , με την πολιτική διαφωνία μεταξύ των κορυφαίων στελεχών να εντοπίζεται στο εάν η Κουμουνδούρου θα υπάρξει αντιπαραθετικά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Επιχειρώντας ένα άνοιγμα προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, “η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά”.“Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου” συνέχισε ο κ. Φάμελλος, ενώ συμπλήρωσε πως “στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά”.“Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικώνδυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου”, κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.Να μην υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα τόνισε στην τοποθέτησή της και η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη , ενώ “είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο” τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης με φόντο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, συμπληρώνοντας πως “πρέπει να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανάσυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας και να συμβάλλουμε θετικά σε αυτές και που παλέψαμε πολύ για αυτές τις διαδικασίες” υποστήριξε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης Στον αντίποδα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση, φέρεται να τόνισε ο κ. Παππάς και αιτήθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Από πλευράς του, «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη πολιτικής διαφωνίας στο κομματικό όργανο, “επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο”, υποστήριξε από μέρους του ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, προσθέτοντας πως “βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν”, συνέχισε ο κ. Πολάκης.Ο ίδιος επισήμανε ακόμη πως “η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη». Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε. προχωράμε στη:α. Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλουβ. ⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματοςγ. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής”.“Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», κατέληξε ο Βουλευτής Χανίων.

Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση με παραπολιτικά με ψευδοδιλλήματα με την εμπιστοσύνη να έχει διαρραγεί. Αυτή η εισήγηση που ήρθε είναι πιο πίσω από τον Μάρτιο, φέρεται να επισήμανε στην εισήγηση της στην Πολιτική Γραμματεια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η βουλευτης Δυτικής Αττικής, Ρένα Δούρου.



Με δεδομένο πως τρεις μήνες δεν συνεδριάσαμε θα πρέπει τη Δευτέρα το πρωί τα μέλη μας να έχουν εχέγγυα πως θα λειτουργήσουμε. Να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα προοδευτικα κόμματα – σχηματισμούς, κατέληξε η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.



Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.