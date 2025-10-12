Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Νταϊάν Κίτον: Ήταν ένας θρύλος, ένα είδωλο και ένας πραγματικά ευγενικός άνθρωπος
Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Νταϊάν Κίτον: Ήταν ένας θρύλος, ένα είδωλο και ένας πραγματικά ευγενικός άνθρωπος
Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της στα 18 μου, ανέφερε σε δημοσίευσή του για την ηθοποιό που πέθανε στα 79 της χρόνια
Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος της Νταϊάν Κίτον που έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, άνθρωποι από τον χώρο του κινηματογράφου έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν, προχωρώντας σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ένας από αυτούς ήταν και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο 50χρονος ηθοποιός είχε συνεργαστεί σε ηλικία μόλις 18 ετών με την Κίτον στην ταινία «Το Δωμάτιο του Μάρβιν». Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε μια φωτογραφία με τους δυο τους από το 1996, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το φιλμ, και στάθηκε στο καλλιτεχνικό της εκτόπισμα, το χιούμορ και την ευγένεια που τη χαρακτήριζαν.
«Η Νταϊάν Κίτον ήταν μοναδική. Λαμπρή, αστεία και αφοπλιστικά ο εαυτός της. Ένας θρύλος, ένα είδωλο και ένας πραγματικά ευγενικός άνθρωπος. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της στα 18 μου. Θα μας λείψει βαθιά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτησή του
