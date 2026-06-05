Στη φυλακή 53χρονος στον Βόλο που επιχείρησε να βγάλει τα μάτια του αδερφού του
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Αδερφός

Στη φυλακή 53χρονος στον Βόλο που επιχείρησε να βγάλει τα μάτια του αδερφού του

Φυλάκιση 4 ετών χωρίς αναστολή στον 53χρονο

Στη φυλακή 53χρονος στον Βόλο που επιχείρησε να βγάλει τα μάτια του αδερφού του
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Αμείωτη παρέμεινε η ποινή των τεσσάρων ετών φυλάκισης χωρίς αναστολή, μετά την εκδίκαση της έφεσης στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, για τον 53χρονο που επιτέθηκε στον αδερφό του το καλοκαίρι του 2025, προσπάθησε να του βγάλει τα μάτια και έκτοτε κρατείται στις φυλακές Λάρισας.

Υπενθυμίζεται πως, το Σάββατο της 19ης Ιουλίου 2025, μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα, ο 53χρονος, πήγε στο πατρικό του σπίτι, όπου ζουν η μητέρα του και ο αδερφός του. Μπούκαρε στο σπίτι κλωτσώντας για να ανοίξει η πόρτα του ισόγειου σπιτιού και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, όπου βρισκόταν ο αδερφός του.

Ο 53χρονος, επιτέθηκε στον αδερφό του με γροθιά στα πλευρά και όρμησε καταπάνω του βάζοντας τα δάχτυλά του στα μάτια του. Αυτά περιέγραψε ο αδερφός του κατηγορούμενου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου οδηγήθηκε ο 53χρονος με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αναφέρει το gegonota.news.

Όπως ανέφερε, ο 53χρονος πάσχει από σχιζοφρένεια εδώ και 30 χρόνια. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί μετά από πέντε μήνες εγκλεισμού και ίσχυαν σε βάρος του περιοριστικά μέτρα για αντίστοιχο επεισόδιο εναντίον της οικογένειάς του.

Ο κατηγορούμενος είχε τότε καθίσει στο εδώλιο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και ένα πουκάμισο ανοιχτό. Ήταν ξυπόλητος και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, προκαλούσε διαρκώς ένταση, ζητώντας από αστυνομικούς να του βγάλουν τις χειροπέδες, ενώ επιτέθηκε φραστικά και στον αδερφό του, την ώρα που εκείνος κατέθετε.

Ο 52χρονος είχε πρωτόδικα καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση δικαστικής απόφασης. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών χωρίς αναστολή, «λόγω επικινδυνότητας του δράστη» και διέταξε την έκτιση του συνόλου της ποινής του. Σήμερα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε στον 52χρονο την ίδια ποινή.
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