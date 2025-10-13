Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον: Η γνωριμία, οι διατροφικές διαταραχές και οι ταινίες που έγραφε μόνο για εκείνη
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον: Η γνωριμία, οι διατροφικές διαταραχές και οι ταινίες που έγραφε μόνο για εκείνη
Ο κόσμος είναι πιο μουντός, το υπέροχο γέλιο της εξακολουθεί να ηχεί στο μυαλό μου, έγραψε μεταξύ άλλων για την ηθοποιό
Φόρο τιμής στην πρώην σύντροφό του και μούσα του, Νταϊάν Κίτον, απέτισε ο Γούντι Άλεν, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό της. Σε ένα εκτενές κείμενο που δημοσιεύτηκε στην «Free Press», ο σκηνοθέτης ανέτρεξε στις κοινές τους αναμνήσεις, τη συνεργασία τους σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του, αλλά και στην επιρροή που είχε εκείνη στη ζωή και την τέχνη του.
Ο 89χρονος δημιουργός γράφει πως «σε αντίθεση με οποιονδήποτε άλλον έχει γνωρίσει ποτέ ο πλανήτης ή είναι απίθανο να ξαναδεί, το πρόσωπό της και το γέλιο της φώτιζαν κάθε χώρο όπου έμπαινε». Θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία, όταν η Κίτον πέρασε οντισιόν για εκείνον και τον θεατρικό παραγωγό Ντέιβιντ Μέριτς για το έργο «Play It Again, Sam». «Ήρθε και διάβασε για μας και μας άφησε και τους δύο άφωνους», σημείωσε.
Αφού πήρε τον ρόλο, οι δυο τους χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να έρθουν κοντά, καθώς όπως θυμάται ο Γούντι Άλεν, ήταν και οι δύο «τρομερά ντροπαλοί». «Κατά τύχη κάναμε διάλειμμα την ίδια στιγμή και καταλήξαμε να τσιμπάμε κάτι σε ένα μαγαζάκι στην Όγδοη Λεωφόρο», έγραψε. «Ήταν η πρώτη στιγμή προσωπικής επαφής. Ήταν τόσο γοητευτική, τόσο όμορφη, τόσο μαγική, που αναρωτήθηκα αν έχω τρελαθεί. Σκέφτηκα "μπορεί να ερωτεύτηκα τόσο γρήγορα;"».
Η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν σύντομο αλλά έντονο δεσμό. Ο Γούντι Άλεν θυμάται πως της έδειξε το πρώτο του σενάριο για την ταινία «Take the Money and Run», φοβούμενος ότι θα του πει πως ήταν «πλήρης αποτυχία». Αντίθετα, εκείνη τον διαβεβαίωσε πως ήταν «πολύ αστείο και πολύ πρωτότυπο». «Η επιτυχία της ταινίας απέδειξε ότι είχε δίκιο και από τότε δεν αμφισβήτησα ποτέ ξανά την κρίση της», έγραψε. «Της έδειχνα κάθε ταινία που έκανα μετά από αυτό και έφτασα να νοιάζομαι μόνο για τη δική της γνώμη. Με τον καιρό, έφτιαχνα ταινίες για ένα κοινό ενός ατόμου, τη Ντάιαν Κίτον».
Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι δεν διάβαζε ποτέ κριτικές για τα έργα του και υπολόγιζε μόνο τη γνώμη της. «Αν της άρεσε, θεωρούσα την ταινία καλλιτεχνική επιτυχία. Αν δεν ήταν ενθουσιώδης, προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω την κριτική της στο μοντάζ για να φτάσω σε κάτι που εκείνη θα ένιωθε καλύτερα γι' αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας πως εκείνη την εποχή ζούσαν μαζί.
Ο Γούντι Άλεν μίλησε επίσης, για τα πολλαπλά ταλέντα της, την υποκριτική, το χορό, το τραγούδι, τη φωτογραφία, τη συγγραφή βιβλίων, τη δημιουργία κολάζ, τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και τη σκηνοθεσία, λέγοντας πως «άξιζε σαν ένα εκατομμύριο γέλια να είσαι γύρω της». Αν και ντροπαλή και σεμνή, τη χαρακτήρισε «απόλυτα σίγουρη για την αισθητική της κρίση» και πιστή στο προσωπικό της γούστο.
Ο σκηνοθέτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ιδιαίτερο στυλ που τη χαρακτήριζε: «Οι ενδυματολογικές της συνθέσεις συναγωνίζονταν τα ευρήματα του Rube Goldberg. Συνδύαζε ρούχα που αψηφούσαν κάθε λογική, αλλά πάντα λειτουργούσαν. Αργότερα, το στυλ της έγινε πιο κομψό».
Στη συνέχεια, μίλησε μέχρι και για τις διατροφικές της συνήθειες και το πώς αργότερα έμαθε για τη μάχη της με τη βουλιμία, την οποία η ίδια είχε περιγράψει στα απομνημονεύματά της το 2011. «Πηγαίναμε σε αγώνες των Knicks και μετά για μπριζόλα στο Frankie and Johnnie’s. Έτρωγε σιρλόιν, πατάτες, cheesecake και καφέ. Μετά, στο σπίτι, έφτιαχνε βάφλες ή τεράστια τάκος με χοιρινό. Στεκόμουν εκεί αποσβολωμένος», θυμήθηκε, αστειευόμενος: «Δεν είχα ξαναδεί άνθρωπο να τρώει έτσι εκτός από ντοκιμαντέρ για φάλαινες».
«Είχαμε μερικά υπέροχα χρόνια μαζί και τελικά τραβήξαμε δρόμους χωριστούς. Γιατί χωρίσαμε, μόνο ο Θεός και ο Φρόιντ μπορούν να το εξηγήσουν», πρόσθεσε. Ο Γούντι Άλεν, που από το 1997 είναι παντρεμένος με τη Σουν-Γι Πρεβίν, ανέφερε ότι η Νταϊάν Κίτον αργότερα «συνδέθηκε με πολλούς συναρπαστικούς άντρες, πιο ενδιαφέροντες από μένα».
Woody Allen mourns Diane Keaton: "Unlike anyone the planet has experienced or is unlikely to ever see again, her face and laugh illuminated any space she entered."— Variety (@Variety) October 13, 2025
"As time went on I made movies for an audience of one, Diane Keaton. I never read a single review of my work and… pic.twitter.com/CNulmFx5Wd
Στο τέλος του δοκιμίου του, ο Γούντι Άλεν αποχαιρέτισε τη γυναίκα που υπήρξε για χρόνια το επίκεντρο της ζωής του: «Μερικές μέρες πριν, ο κόσμος ήταν ένα μέρος που περιλάμβανε τη Ντάιαν Κίτον. Τώρα είναι ένας κόσμος που δεν την περιλαμβάνει. Άρα, είναι ένας πιο μουντός κόσμος. Όμως υπάρχουν οι ταινίες της. Και το υπέροχο γέλιο της εξακολουθεί να ηχεί στο μυαλό μου».
Σύμφωνα με πηγή, ο σκηνοθέτης ήταν «συντετριμμένος» όταν έμαθε ότι η Κίτον πέθανε στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών. Αν και το πρώην ζευγάρι είχε χωρίσει εδώ και δεκαετίες, η Κίτον πρωταγωνίστησε σε αρκετές από τις σημαντικότερες ταινίες του, μεταξύ των οποίων το «Annie Hall» του 1977, που της χάρισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, καθώς και τα «Sleeper, Love and Death» και «Interiors».
