D’Angelo: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών ο θρύλος της R&B

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών ο D’Angelo. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης της R&B και πρωτοπόρος του κινήματος neo-soul, άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με μια ανακοίνωση στο Variety.
Σε αυτή αναφέρεται: «Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή… Έπειτα από μια παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Ντ’ Άντζελο Άρτσερ, γνωστός ως D’Angelo, κλήθηκε στην αιωνιότητα». Η οικογένειά του ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξη και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, καλώντας παράλληλα τον κόσμο να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από τη μουσική του.
Γεννημένος ως Μάικλ Γιουτζίν Άρτσερ στο Νότιο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, ο D’Angelo έδειξε από πολύ μικρός την αγάπη του για τη μουσική. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στα τρία του χρόνια και μεγάλωσε μέσα στους ήχους της εκκλησίας, όπου συνόδευε τον πατέρα του, Πεντηκοστιανό ιερέα. Από μικρή ηλικία φαινόταν ότι προοριζόταν να αφήσει το στίγμα του στη μουσική.
Η καριέρα του απογειώθηκε τη δεκαετία του ’90, όταν υπέγραψε με την EMI και παρουσίασε το ντεμπούτο άλμπουμ του «Brown Sugar» (1995), έναν δίσκο που ανανέωσε ριζικά τον ήχο της soul. Με επιτυχίες όπως «Lady», «Cruisin’» και το ομώνυμο κομμάτι, ο D’Angelo κατέκτησε κοινό και κριτικούς, μένοντας 65 εβδομάδες στα Billboard Charts.
Το «Voodoo» (2000), δεύτερο άλμπουμ του, τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής, ενώ το «Black Messiah» (2014) με το συγκρότημα The Vanguard αποτέλεσε ένα ώριμο, πολιτικά φορτισμένο έργο, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και του χάρισε συνολικά τέσσερα βραβεία Grammy.
Παρά τη σχετικά περιορισμένη δισκογραφία του, ο D’Angelo άλλαξε τον ήχο της R&B, συνδυάζοντας τη soul παράδοση του Marvin Gaye και του Prince με τις αστικές επιρροές της hip-hop. Ο ήχος του υπήρξε γήινος, πνευματικός και βαθιά αισθησιακός, διαμορφώνοντας μια ολόκληρη σχολή.
D’Angelo, a legendary R&B singer who helped pioneer neo-soul, has died. He was 51.— Variety (@Variety) October 14, 2025
His family wrote in a statement: “The shining star of our family has dimmed his light for us in this life…After a prolonged and courageous battle with cancer, we are heartbroken to announce that… pic.twitter.com/hiLzRU4o8p
