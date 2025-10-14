Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Κατερίνα Καινούργιου εμφάνιση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια είναι έγκυος, ωστόσο η ίδια δεν το έχει επιβεβαιώσει

Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου με τον φακό να την απαθανατίζει τη στιγμή, που έπιανε τη φουσκωμένη της κοιλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια είναι έγκυος, ωστόσο η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

Στις φωτογραφίες, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίζεται με μαύρο κολάν, γαλάζιο πουκάμισο, καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ συνοδευόταν από τον φίλο της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η παρουσιάστρια κρατούσε την περιοχή της κοιλιάς της.

Δείτε τις φωτογραφίες

Φωτογραφίες: NDPPHOTO

