Νέο υψηλό για τον Dow με άλμα κοντά στις 900 μονάδες - Η Wall Street άντεξε το σοκ της Broadcom

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Το ράλι του Dow Jones «έκλεψε» την παράσταση στη συνεδρίαση της Πέμπτης, στη Wall Street, με την ισχυρή άνοδο των αμυντικών μετοχών του κλάδου υγείας να αντισταθμίζει τις απώλειες του τεχνολογικού κλάδου μετά τη μεγάλη πτώση της Broadcom. Μάλιστα, η δυναμική του Dow επηρέασε και τον Nasdaq, ο οποίος κατάφερε έτσι να περιορίσει σε οριακά επίπεδα την κάμψη του.Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκανε θεαματικό άλμα 875 μονάδων ή 1,73% αγγίζοντας νέα υψηλά στις 51.562 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 7.584 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε ανεπαίσθητα κατά 0,09% και τις 26.830 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να πέφτει στο 4,47% και το 30ετές να απομακρύνεται από το κρίσιμο επίπεδο του 5% στο 4,97%.Η μέχρι πρότινος ασταμάτητη άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βοήθησε τη Wall Street να ξεπεράσει τους κραδασμούς του πολέμου με το Ιράν και να επιστρέψει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρουσίασε σημάδια κόπωσης μετά τα αποτελέσματα της Broadcom.Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση εσόδων χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει, η μετοχή της κατέρρευσε κατά 12,6%, καθώς οι προβλέψεις της δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς. Η εξέλιξη είχε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 38% από την αρχή του έτους.Η Broadcom, της οποίας οι λύσεις χρησιμοποιούνται από κολοσσούς όπως η Meta και η OpenAI για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για έσοδα άνω των 100 δισ. δολαρίων από μικροτσίπ AI έως το 2027. Η αγορά, ωστόσο, περίμενε μια νέα αναβάθμιση στόχων, δεδομένης της πρωταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στην έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.«Αν οι επενδυτές αναζητούσαν αποδείξεις ότι η θεματική της τεχνητής νοημοσύνης έχει υπερθερμανθεί, τότε η αντίδραση στα αποτελέσματα της Broadcom το αποδεικνύει ξεκάθαρα», σχολίασε ο επικεφαλής αγορών της AJ Bell, Νταν Κόουτσγουορθ.Σύμφωνα με τον ίδιο, η Broadcom έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα προσαρμοσμένα τσιπ που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η Alphabet και η Meta. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τη Nvidia, η απλή επίτευξη ή οριακή υπέρβαση των προβλέψεων δεν αρκεί πλέον για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς, όταν οι επενδυτές απαιτούν συνεχώς υψηλότερες επιδόσεις.Οι απώλειες της Broadcom συμπαρέσυραν και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών. Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων του Nasdaq βρέθηκαν οι Micron Technology, Arm Holdings, Qualcomm και AMD.Πάντως, οι ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο έστρεψαν από νωρίς τους αγοραστές προς την παραδοσιακή οικονομία και τους λεγόμενους «αμυντικούς» και σταθερούς τομείς. Αυτή η εναλλαγή κλάδων ευνόησε τον Dow, ο οποίος έλαβε τεράστια ώθηση από το άλμα της UnitedHealth, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της σε «buy» από την Bank of America, καθώς και από τα σημαντικά κέρδη μεγάλων τραπεζικών και καταναλωτικών κολοσσών όπως η JPMorgan Chase και η Walmart.Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για ανανέωση της εύθραυστης εκεχειρίας τους. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ελπίδες για ευρύτερη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει συνδέσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.Μετά από τέσσερις γύρους συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της πλήρους παύσης πυρών από τη Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.