Νέο υψηλό για τον Dow με άλμα κοντά στις 900 μονάδες - Η Wall Street άντεξε το σοκ της Broadcom
Νέο υψηλό για τον Dow με άλμα κοντά στις 900 μονάδες - Η Wall Street άντεξε το σοκ της Broadcom
Η αμερικανική αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία, με τους επενδυτές να εκμεταλλεύονται τις διορθώσεις, ενώ η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η ανθεκτική οικονομία ενίσχυσαν το κλίμα - Oι αμυντικές μετοχές αντιστάθμισαν τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο
Το ράλι του Dow Jones «έκλεψε» την παράσταση στη συνεδρίαση της Πέμπτης, στη Wall Street, με την ισχυρή άνοδο των αμυντικών μετοχών του κλάδου υγείας να αντισταθμίζει τις απώλειες του τεχνολογικού κλάδου μετά τη μεγάλη πτώση της Broadcom. Μάλιστα, η δυναμική του Dow επηρέασε και τον Nasdaq, ο οποίος κατάφερε έτσι να περιορίσει σε οριακά επίπεδα την κάμψη του.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκανε θεαματικό άλμα 875 μονάδων ή 1,73% αγγίζοντας νέα υψηλά στις 51.562 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 7.584 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε ανεπαίσθητα κατά 0,09% και τις 26.830 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να πέφτει στο 4,47% και το 30ετές να απομακρύνεται από το κρίσιμο επίπεδο του 5% στο 4,97%.
Η μέχρι πρότινος ασταμάτητη άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βοήθησε τη Wall Street να ξεπεράσει τους κραδασμούς του πολέμου με το Ιράν και να επιστρέψει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρουσίασε σημάδια κόπωσης μετά τα αποτελέσματα της Broadcom.
Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση εσόδων χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει, η μετοχή της κατέρρευσε κατά 12,6%, καθώς οι προβλέψεις της δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς. Η εξέλιξη είχε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 38% από την αρχή του έτους.
Η Broadcom, της οποίας οι λύσεις χρησιμοποιούνται από κολοσσούς όπως η Meta και η OpenAI για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για έσοδα άνω των 100 δισ. δολαρίων από μικροτσίπ AI έως το 2027. Η αγορά, ωστόσο, περίμενε μια νέα αναβάθμιση στόχων, δεδομένης της πρωταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στην έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
«Αν οι επενδυτές αναζητούσαν αποδείξεις ότι η θεματική της τεχνητής νοημοσύνης έχει υπερθερμανθεί, τότε η αντίδραση στα αποτελέσματα της Broadcom το αποδεικνύει ξεκάθαρα», σχολίασε ο επικεφαλής αγορών της AJ Bell, Νταν Κόουτσγουορθ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Broadcom έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα προσαρμοσμένα τσιπ που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η Alphabet και η Meta. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τη Nvidia, η απλή επίτευξη ή οριακή υπέρβαση των προβλέψεων δεν αρκεί πλέον για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς, όταν οι επενδυτές απαιτούν συνεχώς υψηλότερες επιδόσεις.
Οι απώλειες της Broadcom συμπαρέσυραν και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών. Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων του Nasdaq βρέθηκαν οι Micron Technology, Arm Holdings, Qualcomm και AMD.
Πάντως, οι ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο έστρεψαν από νωρίς τους αγοραστές προς την παραδοσιακή οικονομία και τους λεγόμενους «αμυντικούς» και σταθερούς τομείς. Αυτή η εναλλαγή κλάδων ευνόησε τον Dow, ο οποίος έλαβε τεράστια ώθηση από το άλμα της UnitedHealth, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της σε «buy» από την Bank of America, καθώς και από τα σημαντικά κέρδη μεγάλων τραπεζικών και καταναλωτικών κολοσσών όπως η JPMorgan Chase και η Walmart.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για ανανέωση της εύθραυστης εκεχειρίας τους. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ελπίδες για ευρύτερη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει συνδέσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.
Μετά από τέσσερις γύρους συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της πλήρους παύσης πυρών από τη Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκανε θεαματικό άλμα 875 μονάδων ή 1,73% αγγίζοντας νέα υψηλά στις 51.562 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 7.584 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε ανεπαίσθητα κατά 0,09% και τις 26.830 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να πέφτει στο 4,47% και το 30ετές να απομακρύνεται από το κρίσιμο επίπεδο του 5% στο 4,97%.
Η μέχρι πρότινος ασταμάτητη άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βοήθησε τη Wall Street να ξεπεράσει τους κραδασμούς του πολέμου με το Ιράν και να επιστρέψει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρουσίασε σημάδια κόπωσης μετά τα αποτελέσματα της Broadcom.
Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση εσόδων χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει, η μετοχή της κατέρρευσε κατά 12,6%, καθώς οι προβλέψεις της δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς. Η εξέλιξη είχε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 38% από την αρχή του έτους.
Η Broadcom, της οποίας οι λύσεις χρησιμοποιούνται από κολοσσούς όπως η Meta και η OpenAI για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για έσοδα άνω των 100 δισ. δολαρίων από μικροτσίπ AI έως το 2027. Η αγορά, ωστόσο, περίμενε μια νέα αναβάθμιση στόχων, δεδομένης της πρωταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στην έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
«Αν οι επενδυτές αναζητούσαν αποδείξεις ότι η θεματική της τεχνητής νοημοσύνης έχει υπερθερμανθεί, τότε η αντίδραση στα αποτελέσματα της Broadcom το αποδεικνύει ξεκάθαρα», σχολίασε ο επικεφαλής αγορών της AJ Bell, Νταν Κόουτσγουορθ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Broadcom έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα προσαρμοσμένα τσιπ που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η Alphabet και η Meta. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τη Nvidia, η απλή επίτευξη ή οριακή υπέρβαση των προβλέψεων δεν αρκεί πλέον για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς, όταν οι επενδυτές απαιτούν συνεχώς υψηλότερες επιδόσεις.
Οι απώλειες της Broadcom συμπαρέσυραν και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών. Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων του Nasdaq βρέθηκαν οι Micron Technology, Arm Holdings, Qualcomm και AMD.
Πάντως, οι ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο έστρεψαν από νωρίς τους αγοραστές προς την παραδοσιακή οικονομία και τους λεγόμενους «αμυντικούς» και σταθερούς τομείς. Αυτή η εναλλαγή κλάδων ευνόησε τον Dow, ο οποίος έλαβε τεράστια ώθηση από το άλμα της UnitedHealth, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της σε «buy» από την Bank of America, καθώς και από τα σημαντικά κέρδη μεγάλων τραπεζικών και καταναλωτικών κολοσσών όπως η JPMorgan Chase και η Walmart.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για ανανέωση της εύθραυστης εκεχειρίας τους. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ελπίδες για ευρύτερη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει συνδέσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.
Μετά από τέσσερις γύρους συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της πλήρους παύσης πυρών από τη Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.
Η αποκλιμάκωση οδήγησε σε υποχώρηση και των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 3%. Το Brent προσγειώθηκε περίπου στα 95 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 93 δολάρια.
Η αγορά αξιολόγησε θετικά και τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν έχουν διακοπεί.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ ενημέρωσε συνεργάτες του ότι δεν σκοπεύει να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, εκτός εάν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες.
Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δέχεται αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τη δυνατότητα του Προέδρου να συνεχίσει τη στρατιωτική εμπλοκή, αν και απαιτείται η έγκριση της Γερουσίας και αυξημένες πλειοψηφίες για να παρακαμφθεί ενδεχόμενο προεδρικό βέτο.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον μήνα Μάιο, που θα δημοσιευτεί αύριο, Παρασκευή. Μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας και την ισχυρή αύξηση των θέσεων στον ιδιωτικό τομέα, η αγορά αναζητά ενδείξεις για τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στην οικονομία προστέθηκαν από 80.000 έως 105.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας μικρή κάμψη έναντι του Απριλίου, ενώ το ποσοστό της ανεργίας εκτιμάται πως έμεινε αμετάβλητο στο 4,3.
Στα επιχειρηματικά νέα, θετική εντύπωση προκάλεσε η είσοδος της Quantinuum στο Nasdaq. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής και προήλθε από απόσχιση της Honeywell, ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στα 68 δολάρια ανά μετοχή, έναντι τιμής διάθεσης 60 δολαρίων.
Η δημόσια εγγραφή της πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από δύο από τις πλέον αναμενόμενες εισαγωγές στη Wall Street: της SpaceX του Έλον Μασκ και της Anthropic, η οποία έχει ήδη καταθέσει εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, έχοντας καταφέρει να προηγηθεί της OpenAI στην κούρσα των IPOs.
Την ίδια ώρα η SpaceX προχωρεί επίσης με τα σχέδια της παρουσιάζοντας στους ιδιώτες επενδυτές το επενδυτικό της αφήγημα ενόψει της πολυαναμενόμενης δημόσιας εγγραφής της. Σε σχετικό βίντεο, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Μπρετ Τζόνσεν, ανέδειξε τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων της στους πυραύλους, τους δορυφόρους και την τεχνητή νοημοσύνη.
Η CrowdStrike προχώρησε σε πρόβλεψη εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο που δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες της μετοχής της, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για λύσεις κυβερνοασφάλειας απέναντι στις νέες απειλές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Η Blackstone περιόρισε για πρώτη φορά τις εξαγορές μεριδίων από το κορυφαίο private credit fund της, μετά από αιτήματα επενδυτών να αποσύρουν περίπου το 10% των συμμετοχών τους, αποτελώντας ακόμη ένα παράδειγμα των πιέσεων που δέχεται ο συγκεκριμένος κλάδος. Ωστόσο, η αμυντική γραμμή της εταιρείας ικανοποίησε τους επενδυτές με τη μετοχή της να κάνει άλμα κοντά στο 9%.
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Η αγορά αξιολόγησε θετικά και τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν έχουν διακοπεί.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ ενημέρωσε συνεργάτες του ότι δεν σκοπεύει να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, εκτός εάν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες.
Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δέχεται αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τη δυνατότητα του Προέδρου να συνεχίσει τη στρατιωτική εμπλοκή, αν και απαιτείται η έγκριση της Γερουσίας και αυξημένες πλειοψηφίες για να παρακαμφθεί ενδεχόμενο προεδρικό βέτο.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον μήνα Μάιο, που θα δημοσιευτεί αύριο, Παρασκευή. Μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας και την ισχυρή αύξηση των θέσεων στον ιδιωτικό τομέα, η αγορά αναζητά ενδείξεις για τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στην οικονομία προστέθηκαν από 80.000 έως 105.000 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας μικρή κάμψη έναντι του Απριλίου, ενώ το ποσοστό της ανεργίας εκτιμάται πως έμεινε αμετάβλητο στο 4,3.
Στα επιχειρηματικά νέα, θετική εντύπωση προκάλεσε η είσοδος της Quantinuum στο Nasdaq. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής και προήλθε από απόσχιση της Honeywell, ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στα 68 δολάρια ανά μετοχή, έναντι τιμής διάθεσης 60 δολαρίων.
Η δημόσια εγγραφή της πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από δύο από τις πλέον αναμενόμενες εισαγωγές στη Wall Street: της SpaceX του Έλον Μασκ και της Anthropic, η οποία έχει ήδη καταθέσει εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, έχοντας καταφέρει να προηγηθεί της OpenAI στην κούρσα των IPOs.
Την ίδια ώρα η SpaceX προχωρεί επίσης με τα σχέδια της παρουσιάζοντας στους ιδιώτες επενδυτές το επενδυτικό της αφήγημα ενόψει της πολυαναμενόμενης δημόσιας εγγραφής της. Σε σχετικό βίντεο, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Μπρετ Τζόνσεν, ανέδειξε τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων της στους πυραύλους, τους δορυφόρους και την τεχνητή νοημοσύνη.
Η CrowdStrike προχώρησε σε πρόβλεψη εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο που δεν εντυπωσίασε τους επενδυτές, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες της μετοχής της, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για λύσεις κυβερνοασφάλειας απέναντι στις νέες απειλές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Η Blackstone περιόρισε για πρώτη φορά τις εξαγορές μεριδίων από το κορυφαίο private credit fund της, μετά από αιτήματα επενδυτών να αποσύρουν περίπου το 10% των συμμετοχών τους, αποτελώντας ακόμη ένα παράδειγμα των πιέσεων που δέχεται ο συγκεκριμένος κλάδος. Ωστόσο, η αμυντική γραμμή της εταιρείας ικανοποίησε τους επενδυτές με τη μετοχή της να κάνει άλμα κοντά στο 9%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα; στο Newmoney.gr
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