Ναστάζια Κίνσκι: Ο εφιάλτης που βίωσε από τον πατέρα της και η γυμνή εμφάνιση στον κινηματογράφο στα 13 της

Κλείσιμο

Ο Μαστρογιάνι, η «Tess» και ο Πολάνσκι

Στα τέλη Νοεμβρίου του 1991, μια μουντή μέρα λαμβάνει χώρα η κηδεία του διάσημου ηθοποιού Κλάους Κίνσκι, την οποία παρακολουθεί μόνο ο γιος του Νικολάι.Οι δύο κόρες του Ναστάζια και Πόλα, δεν δίνουν το παρόν στο τελευταίο αντίο έχοντας βιώσει αμφότερες μιααπό τότε που ήταν παιδιά.Η πρώτη γλίτωσε τον βιασμό, η δεύτερη δεν τα κατάφερε όταν ο πα-«τέρας» της άρχισε να βγάζει πάνω στο παιδικό κορμάκι της όλες τις άρρωστες ορέξεις του.Χθες η Ναστάζια Κίνσκι ενημερώθηκε ότι η περίφημηστην οποία εμφανίστηκε ολόγυμνη όταν ήταν μόλις 13 ετών, αποσύρεται τελικά.Η ηθοποιός το ζητούσε επίμονα εδώ και χρόνια, αλλά τελικά χάρη στη επιμονή του κοινού που τάχθηκε στο πλευρό της ο ηλικιωμένος σκηνοθέτης προέβη στην συγκεκριμένη κίνηση.και μοντέλο που άρχισε να ποζάρει τολμηρά από τα 13 της κιόλας χρόνια-θέλοντας είπαν κάποιοι να εξοργίσει τον πατέρα της και την κακοποιητική του συμπεριφορά-νιώθει εν μέρει δικαιωμένη από την απόσυρση της ταινίας.Μέσα της όμως δεν θα είναι ποτέ ξανά το αθώο κοριτσάκι που δεν ένιωσε ποτέ την αγάπη ενός πατέρα, αλλά μόνο τις φωνές του και το βαρύ χέρι του μέχρι ημέρα που έφυγε από το σπίτι, όταν η Ναστάζια Κίνσκι ήταν οχτώ ετών.Ήταν η πρώτη ίσως φορά στην ζωή της που ένιωσε ελεύθερη και δεκαετίες αργότερα θα μιλήσει για τον πατέρα της χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις: Δεν θέλω και δεν πρέπει να μιλάμε για τον πατέρα μου.».Όταν άρχισε να ποζάρει σαν μοντέλο, ξεχώρισε σχεδόν αμέσως γι΄ αυτό το αθώο όσο και ηδονιστικό βλέμμα μιας έφηβης, που αποτυπώθηκε στην περίφημη πρώτη της ταινία, με τίτλο «Λάθος κίνηση».