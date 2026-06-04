Ναστάζια Κίνσκι: Ο εφιάλτης που βίωσε από τον πατέρα της και η γυμνή εμφάνιση στον κινηματογράφο στα 13 της
Ναστάζια Κίνσκι: Ο εφιάλτης που βίωσε από τον πατέρα της και η γυμνή εμφάνιση στον κινηματογράφο στα 13 της
Μετά από δεκαετίες ο Βιμ Βέντερς απέσυρε το φιλμ «Λάθος κίνηση» όπου η 13χρονη τότε κόρη του Κλάους Κίνσκι εμφανιζόταν ολόγυμνη - Η ηθοποιός είχε βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά από μικρή
Στα τέλη Νοεμβρίου του 1991, μια μουντή μέρα λαμβάνει χώρα η κηδεία του διάσημου ηθοποιού Κλάους Κίνσκι, την οποία παρακολουθεί μόνο ο γιος του Νικολάι.
Οι δύο κόρες του Ναστάζια και Πόλα, δεν δίνουν το παρόν στο τελευταίο αντίο έχοντας βιώσει αμφότερες μια κακοποιητική συμπεριφορά από τότε που ήταν παιδιά.
Η πρώτη γλίτωσε τον βιασμό, η δεύτερη δεν τα κατάφερε όταν ο πα-«τέρας» της άρχισε να βγάζει πάνω στο παιδικό κορμάκι της όλες τις άρρωστες ορέξεις του.
Χθες η Ναστάζια Κίνσκι ενημερώθηκε ότι η περίφημη η ταινία του Βιμ Βέντερς «Λάθος κίνηση» στην οποία εμφανίστηκε ολόγυμνη όταν ήταν μόλις 13 ετών, αποσύρεται τελικά.
Η ηθοποιός το ζητούσε επίμονα εδώ και χρόνια, αλλά τελικά χάρη στη επιμονή του κοινού που τάχθηκε στο πλευρό της ο ηλικιωμένος σκηνοθέτης προέβη στην συγκεκριμένη κίνηση.
Στα 61 της χρόνια πλέον η άλλοτε καλλονή ηθοποιός και μοντέλο που άρχισε να ποζάρει τολμηρά από τα 13 της κιόλας χρόνια-θέλοντας είπαν κάποιοι να εξοργίσει τον πατέρα της και την κακοποιητική του συμπεριφορά-νιώθει εν μέρει δικαιωμένη από την απόσυρση της ταινίας.
Μέσα της όμως δεν θα είναι ποτέ ξανά το αθώο κοριτσάκι που δεν ένιωσε ποτέ την αγάπη ενός πατέρα, αλλά μόνο τις φωνές του και το βαρύ χέρι του μέχρι ημέρα που έφυγε από το σπίτι, όταν η Ναστάζια Κίνσκι ήταν οχτώ ετών.
Ήταν η πρώτη ίσως φορά στην ζωή της που ένιωσε ελεύθερη και δεκαετίες αργότερα θα μιλήσει για τον πατέρα της χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις: Δεν θέλω και δεν πρέπει να μιλάμε για τον πατέρα μου. Ήταν ένας τερατώδης ηθοποιός και ένα ανθρώπινο τέρας».
Οι δύο κόρες του Ναστάζια και Πόλα, δεν δίνουν το παρόν στο τελευταίο αντίο έχοντας βιώσει αμφότερες μια κακοποιητική συμπεριφορά από τότε που ήταν παιδιά.
Η πρώτη γλίτωσε τον βιασμό, η δεύτερη δεν τα κατάφερε όταν ο πα-«τέρας» της άρχισε να βγάζει πάνω στο παιδικό κορμάκι της όλες τις άρρωστες ορέξεις του.
Χθες η Ναστάζια Κίνσκι ενημερώθηκε ότι η περίφημη η ταινία του Βιμ Βέντερς «Λάθος κίνηση» στην οποία εμφανίστηκε ολόγυμνη όταν ήταν μόλις 13 ετών, αποσύρεται τελικά.
Η ηθοποιός το ζητούσε επίμονα εδώ και χρόνια, αλλά τελικά χάρη στη επιμονή του κοινού που τάχθηκε στο πλευρό της ο ηλικιωμένος σκηνοθέτης προέβη στην συγκεκριμένη κίνηση.
Στα 61 της χρόνια πλέον η άλλοτε καλλονή ηθοποιός και μοντέλο που άρχισε να ποζάρει τολμηρά από τα 13 της κιόλας χρόνια-θέλοντας είπαν κάποιοι να εξοργίσει τον πατέρα της και την κακοποιητική του συμπεριφορά-νιώθει εν μέρει δικαιωμένη από την απόσυρση της ταινίας.
Μέσα της όμως δεν θα είναι ποτέ ξανά το αθώο κοριτσάκι που δεν ένιωσε ποτέ την αγάπη ενός πατέρα, αλλά μόνο τις φωνές του και το βαρύ χέρι του μέχρι ημέρα που έφυγε από το σπίτι, όταν η Ναστάζια Κίνσκι ήταν οχτώ ετών.
Ήταν η πρώτη ίσως φορά στην ζωή της που ένιωσε ελεύθερη και δεκαετίες αργότερα θα μιλήσει για τον πατέρα της χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις: Δεν θέλω και δεν πρέπει να μιλάμε για τον πατέρα μου. Ήταν ένας τερατώδης ηθοποιός και ένα ανθρώπινο τέρας».
Ο Μαστρογιάνι, η «Tess» και ο ΠολάνσκιΌταν άρχισε να ποζάρει σαν μοντέλο, ξεχώρισε σχεδόν αμέσως γι΄ αυτό το αθώο όσο και ηδονιστικό βλέμμα μιας έφηβης, που αποτυπώθηκε στην περίφημη πρώτη της ταινία, με τίτλο «Λάθος κίνηση».
Χρόνια μετά θα πει ότι αυτό που της έμεινε ήταν ότι η βιομηχανία του την εκμεταλλεύτηκε. Μιλώντας στο περιοδικό W θα τονίσει: «Αν είχα κάποιον να με προστατεύσει ή αν ένιωθα πιο σίγουρη για τον εαυτό μου δεν θα δεχόμουν κάποια πράγματα, ειδικά τα γυμνά. Όλο αυτό με διέλυε μέσα μου».
Το μελαγχολικό της βλέμμα γοητεύει σταρ σαν τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο οποίος την ερωτεύεται το 1978 στα γυρίσματα της ταινίας «Μείνε όπως είσαι» και θα έχουν ένα σύντομο ειδύλλιο.
Δυο χρόνια πριν έχει γνωρίσει τον σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι ο οποίος θα της χαρίσει τον κορυφαίο ρόλο της καριέρας της στην ταινία «Tess» στην οποία υποδύεται ένα κορίτσι από αγροτική οικογένεια της Βρετανικής επαρχίας.
Παρότι ακούστηκαν πολλά η Κίνσκι είπε το 1999 μιλώντας στον The Guardian, ότι υπήρξε ένα φλερτ με τον σκηνοθέτη, αλλά όχι ερωτική πράξη, τονίζοντας ότι την σεβάστηκε.
Όταν το τεύχος κυκλοφορεί, ακολουθεί μια παράνοια και η συγκεκριμένη φωτό θα γίνει ακόμη και αφίσα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ναστάζια είναι σύμβολο του σεξ.
Δεν θα κάνει ποτέ το μεγάλο μπαμ στον κινηματογράφο, αν εξαιρέσεις το αριστουργηματικό «Παρίσι-Τέξας» του Βέντερς και το θρίλερ «Cat People» που έμεινε περισσότερο για τις σκηνές της Κίνσκι και το τραγούδι τίτλων του Ντέιβιντ Μπόουι.
Ένας γάμος με τον Αιγύπτιο σκηνοθέτη Ιμπραήμ Μούσα δεν στέριωσε αλλά χάρισε στο πρώην ζεύγος δύο παιδιά, τον Αλιόσα και την Σόνια ενώ η τελευταία της σχέση ήταν με τον τεράστιο Κουίνσι Τζόουνς με τον οποίο ήταν μαζί από το 1992 έως το 1995, έχοντας όμως το δικό της διαμέρισμα, για να καταφεύγει εκεί όποτε ένιωθε την ανάγκη να ξεφύγει απ’ όλους και όλα.
Το μελαγχολικό της βλέμμα γοητεύει σταρ σαν τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο οποίος την ερωτεύεται το 1978 στα γυρίσματα της ταινίας «Μείνε όπως είσαι» και θα έχουν ένα σύντομο ειδύλλιο.
Δυο χρόνια πριν έχει γνωρίσει τον σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι ο οποίος θα της χαρίσει τον κορυφαίο ρόλο της καριέρας της στην ταινία «Tess» στην οποία υποδύεται ένα κορίτσι από αγροτική οικογένεια της Βρετανικής επαρχίας.
Παρότι ακούστηκαν πολλά η Κίνσκι είπε το 1999 μιλώντας στον The Guardian, ότι υπήρξε ένα φλερτ με τον σκηνοθέτη, αλλά όχι ερωτική πράξη, τονίζοντας ότι την σεβάστηκε.
Ο πύθωνας και η αγριόγαταΤο 1981 ο φωτογράφος των διασημοτήτων Ρίτσαρντ Άβεντον την πείθει να φωτογραφηθεί για την Αμερικάνικη έκδοση της Vogue ολόγυμνη έχοντας έναν πίθωνα Βιρμανίας τυλιγμένο γύρω από το κορμί της.
Όταν το τεύχος κυκλοφορεί, ακολουθεί μια παράνοια και η συγκεκριμένη φωτό θα γίνει ακόμη και αφίσα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ναστάζια είναι σύμβολο του σεξ.
Δεν θα κάνει ποτέ το μεγάλο μπαμ στον κινηματογράφο, αν εξαιρέσεις το αριστουργηματικό «Παρίσι-Τέξας» του Βέντερς και το θρίλερ «Cat People» που έμεινε περισσότερο για τις σκηνές της Κίνσκι και το τραγούδι τίτλων του Ντέιβιντ Μπόουι.
Ένας γάμος με τον Αιγύπτιο σκηνοθέτη Ιμπραήμ Μούσα δεν στέριωσε αλλά χάρισε στο πρώην ζεύγος δύο παιδιά, τον Αλιόσα και την Σόνια ενώ η τελευταία της σχέση ήταν με τον τεράστιο Κουίνσι Τζόουνς με τον οποίο ήταν μαζί από το 1992 έως το 1995, έχοντας όμως το δικό της διαμέρισμα, για να καταφεύγει εκεί όποτε ένιωθε την ανάγκη να ξεφύγει απ’ όλους και όλα.
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