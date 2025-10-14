Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής που φορούσε ένα λευκό σορτσάκι - Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στη διπλή δολοφονία εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα - Ο φυσικός αυτουργός και ο συνεργός φέρονται να γνωρίζονται με συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.
Νωρίς σήμερα (14/10) το πρωί ο άνδρας πήγε στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να παραδοθεί. Αρχικά, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για συγγενή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε.
Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες, δεν είναι συγγενής του θύματος αλλά πρόκειται για τον νεαρό συνεπιβάτη στο μηχανάκι που φορούσε λευκό σορτς.
Ο άντρας κατονόμασε στους αστυνομικούς τον φυσικό αυτουργό, ο οποίος είναι επίσης 22 ετών και έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Μάλιστα και οι δύο νεαροί φέρονται να γνωρίζονται με συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη.
Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε, στην αστυνομία ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι ήθελαν να εκβιάσουν για χρήματα τον ιδιοκτήτη.
Οι ερευνητές, πάντως, πιστεύουν ότι στη διπλή δολοφονία εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, ότι δηλαδή υπάρχει και ηθικός αυτουργός ενώ ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εξακολουθεί να διαφεύγει.
Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκΥπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.
Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
