Νταϊάν Κίτον: Ο έρωτας με τον Αλ Πατσίνο - «Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε» λέει φίλος του
Η σχέση τους κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και σημάδεψε τις ζωές και τις καριέρες τους
Ο Αλ Πατσίνο φέρεται να μετανιώνει βαθιά που δεν παντρεύτηκε ποτέ τη Νταϊάν Κίτον, ύστερα από μια σχέση που διήρκεσε, με διαλείμματα, σχεδόν δύο δεκαετίες και σημάδεψε και τις ζωές και τις καριέρες τους. Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών, υπήρξε η «αγαπημένη» του Αλ Πατσίνο στην εμβληματική τριλογία του «Νονού», ενώ η πραγματική τους σχέση ξεκίνησε το 1974. Οι δυο τους χώρισαν οριστικά το 1990, όταν η ηθοποιός του έθεσε τελεσίγραφο για γάμο, στο οποίο εκείνος δεν ανταποκρίθηκε.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 85χρονος σήμερα Αλ Πατσίνο εύχεται να την είχε παντρευτεί. «Ξέρω ότι θα το μετανιώνει για πάντα που δεν έκανε την κίνησή του όταν είχε την ευκαιρία», ανέφερε φίλος του ηθοποιού. «Για χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Αλ συνήθιζε να λέει "αν είναι γραφτό, ποτέ δεν είναι αργά για μια δεύτερη ευκαιρία". Δυστυχώς, τώρα είναι», πρόσθεσε. Ο ίδιος φίλος είπε: «Αναπολώντας τα χρόνια, ο Αλ παραδέχεται πως η μεγάλη αγάπη της ζωής του ήταν η Νταϊάν, την οποία αποκαλούσε πάντα "μια καταπληκτική γυναίκα"».
Παρά το γεγονός ότι ζούσαν σε κοντινά σπίτια στο Μπέβερλι Χιλς, οι δύο πρώην σύντροφοι δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά. «Κάποτε τον ρώτησα γιατί, και μου είπε "δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε. Είπαμε όσα έπρεπε να ειπωθούν τότε"» δήλωσε η ίδια πηγή.
Η Νταϊάν Κίτον είχε αναφερθεί στη σχέση τους σε συνέντευξή της το 2017 στη Sunday Times, λέγοντας ότι, εκ των υστέρων, ήταν καλύτερα που οι δυο τους δεν παντρεύτηκαν ποτέ. «Δεν ήθελα καν να μου κάνει πρόταση. Απλώς σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα με παντρευόταν» είχε θυμηθεί. «Σκεφτόμουν, "μην κάνεις καν πρόταση, απλώς ας το κάνουμε". Αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ, και τελικά ήταν ευλογία και για τους δυο μας. Θα ήταν εφιάλτης για εκείνον».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε παραδεχτεί πως, αν και υπήρχε αγάπη, δεν ήταν συμβατοί ως ζευγάρι. «Είμαστε και οι δύο εκκεντρικοί. Εκείνος χρειαζόταν μια γυναίκα που να τον φροντίζει, εγώ έναν άντρα που να φροντίζει εμένα... Ήταν πολύ σημαντικό να αφήσουμε ο ένας τον άλλο, να πούμε αντίο» είχε δηλώσει. «Αλλά δεν ήταν δική μου επιλογή».
Η Νταϊάν Κίτον είχε αποκαλύψει πως ερωτεύτηκε παράφορα τον Αλ Πατσίνο ήδη από τα γυρίσματα του πρώτου «Νονού» το 1972. «Ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του. Γοητευτικός, ξεκαρδιστικός, ασταμάτητος στον λόγο του» είχε πει στο People το 2017. «Είχε κάτι το απροσδιόριστο, σαν χαμένο ορφανό, ένας ιδιοφυής αλλά χαοτικός άνθρωπος. Και φυσικά, πανέμορφος».
Η Νταϊάν Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά υιοθέτησε δύο παιδι, την κόρη της Ντέξτερ, που είναι σήμερα 29 ετών, και τον γιο της Ντιουκ, που είναι 25 ετών. Ο Αλ Πατσίνο παραμένει επίσης ανύπαντρος κι έχει τέσσερα παιδιά, τη Τζούλι Μαρί, τα δίδυμα Άντον και Ολίβια και τον μικρότερο γιο του, Ρόμαν.
Ο διάσημος ηθοποιός είχε κάνει μια σπάνια δημόσια εμφάνιση το 2017, στην 45η Τελετή Τιμητικού Βραβείου του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου προς τιμήν της Νταϊάν Κίτον. «Είσαι μια καλλιτέχνιδα, Ντι», της είχε πει συγκινημένος από τη σκηνή και πρόσθεσε: «Είσαι μια σπουδαία καλλιτέχνιδα... Σε αγαπώ, για πάντα».
Al Pacino’s one big regret revealed after ex Diane Keaton’s death: She was the ‘love of his life’ https://t.co/O77MbD5zvx pic.twitter.com/pvEJEAc10W— Page Six (@PageSix) October 12, 2025
