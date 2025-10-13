Νταϊάν Κίτον: Ήταν πολύ αδύνατη, είχε χάσει πάρα πολύ βάρος, δήλωσε στενή φίλη της για τις τελευταίες εβδομάδες πριν η ηθοποιός πεθάνει
Η Κάρολ Μπέιερ Σέιγκερ, στενή φίλη και συνεργάτιδα της βραβευμένης με Όσκαρ εκλιπούσας ηθοποιού, περιέγραψε την τελευταία τους συνάντηση
Την εικόνα της Νταϊάν Κίτον τις τελευταίες εβδομάδες πριν πεθάνει περιέγραψε στενή της φίλη, δηλώνοντας ότι η εκλιπούσα ηθοποιός ήταν πολύ αδύνατη, καθώς είχε χάσει αρκετό βάρος.
Η στιχουργός και τραγουδοποιός Κάρολ Μπέιερ Σέιγκερ μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκε με την Κίτον, η οποία πέθανε σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια. Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.
Σε συνέντευξη στο περιοδικό «People», η Σέιγκερ, που έχει τιμηθεί με Grammy και Όσκαρ, αποκάλυψε ότι είχε επισκεφτεί την Νταϊάν Κίτον δύο ή τρεις εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή και είχε ανησυχήσει με την εμφάνισή της: «Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη. Είχε χάσει πάρα πολύ βάρος».
Η Σέιγκερ, που συνυπέγραψε με την Κίτον το μοναδικό της σόλο τραγούδι με τίτλο «First Christmas», εξήγησε ότι φέτος τη συναντούσε πιο αραιά, καθώς η φίλη της είχε περάσει αρκετούς μήνες στο Παλμ Σπρινγκς μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Καλιφόρνια τον Ιανουάριο. «Έπρεπε να πάει στο Παλμ Σπρινγκς γιατί το σπίτι της είχε υποστεί ζημιές στο εσωτερικό και έπρεπε να καθαριστεί. Έμεινε εκεί για λίγο και όταν γύρισε έμεινα έκπληκτη με το πόσο βάρος είχε χάσει» εξήγησε.
Παρά την αδυναμία της, η Σέιγκερ θυμάται ότι η Νταϊάν Κίτον παρέμενε γεμάτη ζωντάνια και δημιουργικότητα. «Ήταν τόσο φωτεινή με όλους. Την αγαπούσα τόσο πολύ. Ήταν μοναδική, φώτιζε κάθε χώρο με την ενέργειά της. Ήταν χαρούμενη, αισιόδοξη και τραβούσε φωτογραφίες από ό,τι έβλεπε γύρω της. Δημιουργούσε συνεχώς, δεν σταματούσε ποτέ να δημιουργεί» ανέφερε η Κάρολ Μπέιερ Σέιγκερ.
Η συνεργασία τους στο τραγούδι «First Christmas», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024, ήταν για τη Σέιγκερ μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές τους: «Της άρεσε τόσο πολύ να το ηχογραφεί. Ήταν σχεδόν σαν παιδί από τον ενθουσιασμό της. Ήταν τόσο αληθινή όταν το τραγουδούσε – τραγουδούσε και ταυτόχρονα υποδυόταν το συναίσθημα, γιατί ήταν σπουδαία ηθοποιός. Και μετά άρχιζε να κλαίει όσο το τραγουδούσε. Ήταν υπέροχη».
Ακούστε εδώ το «First Christmas»
Ένας άλλος στενός φίλος της ηθοποιού μίλησε στο «People» και δήλωσε ότι η Κίτον ήταν περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα: «Ήταν αστεία μέχρι το τέλος. Έζησε ακριβώς όπως ήθελε, με τους δικούς της όρους, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους και τα πράγματα που αγαπούσε». Το ίδιο πρόσωπο, πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια κράτησε έναν στενό κύκλο και της άρεσε έτσι. Ήταν αστεία μέχρι το τέλος και είχε αυτή τη μοναδική ικανότητα να κάνει ακόμη και τις πιο συνηθισμένες στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Αυτό ήταν το χάρισμά της».
