Απεργία 14 Οκτωβρίου: Μετρό, ηλεκτρικός και λεωφορεία θα κινηθούν συγκεκριμένες ώρες αύριο - Αναλυτικά τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Τα κυρίαρχα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ:Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα.Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της καλεί «κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ.«Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μαςΓια την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενωνΓια τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».