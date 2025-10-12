ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γκόλντι Χον: Το «αντίο» της στην Νταϊάν Κίτον: Δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα

Μεγαλώσαμε μαζί, έγραψε σε ανάρτησή της η ηθοποιός για τη φίλη και συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The First Wives Club»

Γεωργία Κοτζιά
Την Νταϊάν Κίτον, που έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια, θέλησε να αποχαιρετήσει η Γκόλντι Χον. Οι δυο τους υπήρξαν στενές φίλες, ενώ είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «The First Wives Club».

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram η 79χρονη ηθοποιός περιέγραψε τον πόνο της για τον θάνατο της Κίτον και θυμήθηκε τη συνεργασία τους στο φιλμ του 1996. Αναφερόμενη στη μοναδικότητα της συναδέλφου της, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει άλλη γυναίκα που να της μοιάζει.

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Νταϊάν, δεν είμαστε έτοιμοι να σε χάσουμε. Μας άφησες ένα μονοπάτι από νεραϊδόσκονη, γεμάτο φως και αναμνήσεις πέρα από κάθε φαντασία. Πώς να πούμε αντίο; Τι λόγια να βρεθούν όταν η καρδιά είναι ραγισμένη; Ποτέ δεν σου άρεσαν οι ύμνοι, τόσο ταπεινή που ήσουν, αλλά τώρα δεν μπορείς να μου πεις ''σώπα'', αγάπη μου. Δεν υπήρξε, και δεν θα υπάρξει, άλλη σαν εσένα. Άρπαξες τις καρδιές όλου του κόσμου και μοιράστηκες την ιδιοφυΐα σου με εκατομμύρια, φτιάχνοντας ταινίες που μας έκαναν να γελάμε και να κλαίμε με τρόπους που μόνο εσύ μπορούσες. Είχα την ευλογία να κάνω μαζί σου το First Wives Club, οι μέρες μας να ξεκινούν με καφέ στο τροχόσπιτο του μακιγιάζ, γέλια και αστεία, μέχρι και την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Συμφωνήσαμε να γεράσουμε μαζί και, μια μέρα, ίσως να ζήσουμε μαζί με όλες μας τις φίλες. Ε, δεν τα καταφέραμε να ζήσουμε μαζί, αλλά μεγαλώσαμε μαζί. Ποιος ξέρει… ίσως στην επόμενη ζωή. Λάμψε εκεί ψηλά με τη νεραϊδόσκονή σου, φιλενάδα. Θα μου λείψεις αφόρητα. Η καρδιά μου είναι με τα υπέροχα παιδιά σου, τον Ντεξ και τον Ντιουκ».

Γεωργία Κοτζιά

