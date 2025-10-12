Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση: «Του γνωστού;» ρώτησε ο Χρήστος Μάστορας

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Η Δέσποινα Πανούση πήγε με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα με «απόφαση καρδιάς»
Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση, Δέσποινα, συμμετείχε στο The Voice με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να «μονομαχούν» για το ποιος θα την πάρει στην ομάδα του.
Η νεαρή κοπέλα τραγούδησε μιούζικαλ από τη «Μικρή Γοργόνα» πείθοντας τους δύο τραγουδιστές να γυρίσουν τις καρέκλες τους.
Όταν, μάλιστα, η ίδια συστήθηκε, ο Χρήστος Μάστορας τη ρώτησε «ω, του γνωστού; Υπάρχει συγγένεια;» με τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «σεβασμός».
Όπως εξήγησε η 16χρονη, ο Τζίμης Πανούσης ήταν ξάδερφος του πατέρα της, με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να τραγουδούν μαζί το «Νεοέλληνες»
Στη συνέχεια η Δέσποινα Πανούση εξομολογήθηκε ότι «ξέρω ελάχιστα ελληνικά τραγούδια. Μου αρέσει Κριστίνα Αγκιλέρα, Μπίλι Άιλις, ήμουν σε μια μπάντα ροκ πριν από έναν χρόνο».
Τελικά, όπως είπε, «μετά από πολλή σκέψη η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα» με τον Πάνο Μουζουράκη να την ρωτάει «ο εγκέφαλός σου;» και τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «παιδί μου δεν ξέρει τίποτα αυτός»
