Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση: «Του γνωστού;» ρώτησε ο Χρήστος Μάστορας

Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση: «Του γνωστού;» ρώτησε ο Χρήστος Μάστορας
Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση: «Του γνωστού;» ρώτησε ο Χρήστος Μάστορας

Η Δέσποινα Πανούση πήγε με την ομάδα του Χρήστου Μάστορα με «απόφαση καρδιάς»

Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση, Δέσποινα, συμμετείχε στο The Voice με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να «μονομαχούν» για το ποιος θα την πάρει στην ομάδα του.

Η νεαρή κοπέλα τραγούδησε μιούζικαλ από τη «Μικρή Γοργόνα» πείθοντας τους δύο τραγουδιστές να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Όταν, μάλιστα, η ίδια συστήθηκε, ο Χρήστος Μάστορας τη ρώτησε «ω, του γνωστού; Υπάρχει συγγένεια;» με τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «σεβασμός».

Όπως εξήγησε η 16χρονη, ο Τζίμης Πανούσης ήταν ξάδερφος του πατέρα της, με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να τραγουδούν μαζί το «Νεοέλληνες»

Στη συνέχεια η Δέσποινα Πανούση εξομολογήθηκε ότι «ξέρω ελάχιστα ελληνικά τραγούδια. Μου αρέσει Κριστίνα Αγκιλέρα, Μπίλι Άιλις, ήμουν σε μια μπάντα ροκ πριν από έναν χρόνο».

Τελικά, όπως είπε, «μετά από πολλή σκέψη η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα» με τον Πάνο Μουζουράκη να την ρωτάει «ο εγκέφαλός σου;» και τον Γιώργο Μαζωνάκη να σχολιάζει «παιδί μου δεν ξέρει τίποτα αυτός»


