H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά την Νταϊάν Κίτον: Ήταν μια σπίθα ζωής και φωτός
Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά την Νταϊάν Κίτον: Ήταν μια σπίθα ζωής και φωτός
Αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, σπουδαία ηθοποιός, έγραψε για τη σταρ του Χόλιγουντ που πέθανε στα 79 της χρόνια
Το δικό της «αντίο» στην Νταϊάν Κίτον θέλησε να πει η Τζέιν Φόντα. Η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στις ταινίες «Book Club» (2018) και «Book Club: The Next Chapter» (2023).
Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram η σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τη δυσκολία να αποδεχτεί τον θάνατο της Κίτον. Η Φόντα υπογράμμισε τη «ζωντάνια» του χαρακτήρα της και το υποκριτικό της ταλέντο, κάνοντας λόγο για έναν μοναδικό άνθρωπο.
Αποχαιρετώντας την Νταϊάν Κίτον η Τζέιν Φόντα έγραψε στη δημοσίευσή της: «Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική — αυτό ήταν. Και, παρότι δεν το ήξερε ή δεν θα το παραδεχόταν, μα τι σπουδαία ηθοποιός ήταν».
Δείτε την ανάρτηση
Φωτογραφία: Shutterstock
Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram η σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τη δυσκολία να αποδεχτεί τον θάνατο της Κίτον. Η Φόντα υπογράμμισε τη «ζωντάνια» του χαρακτήρα της και το υποκριτικό της ταλέντο, κάνοντας λόγο για έναν μοναδικό άνθρωπο.
Αποχαιρετώντας την Νταϊάν Κίτον η Τζέιν Φόντα έγραψε στη δημοσίευσή της: «Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική — αυτό ήταν. Και, παρότι δεν το ήξερε ή δεν θα το παραδεχόταν, μα τι σπουδαία ηθοποιός ήταν».
Δείτε την ανάρτηση
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα