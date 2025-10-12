ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά την Νταϊάν Κίτον: Ήταν μια σπίθα ζωής και φωτός

Αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, σπουδαία ηθοποιός, έγραψε για τη σταρ του Χόλιγουντ που πέθανε στα 79 της χρόνια

Ιωάννα Μαρίνου
Το δικό της «αντίο» στην Νταϊάν Κίτον θέλησε να πει η Τζέιν Φόντα. Η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στις ταινίες «Book Club» (2018) και «Book Club: The Next Chapter» (2023).

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram η σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τη δυσκολία να αποδεχτεί τον θάνατο της Κίτον. Η Φόντα υπογράμμισε τη «ζωντάνια» του χαρακτήρα της και το υποκριτικό της ταλέντο, κάνοντας λόγο για έναν μοναδικό άνθρωπο.

Αποχαιρετώντας την Νταϊάν Κίτον η Τζέιν Φόντα έγραψε στη δημοσίευσή της: «Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική — αυτό ήταν. Και, παρότι δεν το ήξερε ή δεν θα το παραδεχόταν, μα τι σπουδαία ηθοποιός ήταν».

Φωτογραφία: Shutterstock

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον
