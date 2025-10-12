ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θλίψη για τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον: Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και η τελευταία φωτογραφία

H ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών - Η κίνηση που έκανε τον περασμένο Μάρτιο και προβλημάτισε πολλούς

Θλίψη για τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον: Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και η τελευταία φωτογραφία
Θλίψη στο Χόλιγουντ αλλά και στους απανταχού σινεφίλ προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης η υγεία της ηθοποιού είχε επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες πριν τον θάνατό της.

Φίλης της δήλωσε στο People ότι «η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά, κάτι που ήταν σπαρακτικό για όλους όσους την αγαπούσαν».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της Νταϊάν Κίτον ήταν «απροσδόκητη» με τους αγαπημένους της να επιλέγουν να κρατήσουν μυστικό το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Actress Diane Keaton dead at 79


«Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να κρατήσουν τα πράγματα πολύ ιδιωτικά. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε» είπε η ίδια πηγή.

Ωστόσο, τον Μάρτιο υπήρξε ένα ανησυχητικό σημάδι καθώς η Κίτον είχε βάλει προς πώληση το «σπίτι των ονείρων της» στο Λος Άντζελες για 29 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που εξέπληξε τους φίλους της, δεδομένου ότι είχε προηγουμένως δηλώσει ότι σχεδίαζε να παραμείνει εκεί μόνιμα.

Κλείσιμο
Άλλη πηγή είπε, επίσης στο People, ότι αν και η 79χρονη ηθοποιός έβγαζε καθημερινά βόλτα τον σκύλο της στη γειτονιά της στο Μπρέντγουντ, αυτό δεν είχε συμβεί τους τελευταίους δύο μήνες.

«Αγαπούσε τη γειτονιά της. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, περπατούσε με τον σκύλο της κάθε μέρα. Συνήθως ντυνόταν με τον ίδιο τρόπο, με καπέλο και τα χαρακτηριστικά της γυαλιά ηλίου, ανεξάρτητα από τον καιρό. Ήταν πάντα πολύ ευγενική, αστεία και ομιλητική. Μιλούσε στον σκύλο της σαν να ήταν άνθρωπος. Ήταν εκκεντρική και είχε αυτή την ατμόσφαιρα της παλιάς σχολής του Χόλιγουντ. Ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστή» είπε η πηγή στο αμερικανικό περιοδικό.

Η τελευταία φωτογραφία στα social media

Κατά τραγική σύμπτωση, δε, η τελευταία φωτογραφία της Νταϊάν Κίτον στα social media ήταν με τον σκύλο της.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε τον περασμένο Απρίλιο με την ηθοποιό να ποζάρει με τον σκύλο της Reggie στις 11 Απριλίου με την Νταϊάν Κίτον να τον χαϊδεύει και εκείνον να είναι χαρούμενος περιμένοντας να φάει κάποιο μπισκότο.

Θλίψη για τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον: Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και η τελευταία φωτογραφία

