Ο Τομ Χόλαντ θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «The Partner»
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy Τζέισον Μπέιτμαν
Ο βραβευμένος με Emmy Τζέισον Μπέιτμαν αναλαμβάνει την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «The Partner» για λογαριασμό της Universal Pictures και ο Τομ Χόλαντ θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και καθήκοντα παραγωγού για λογαριασμό της εταιρείας του, Billy 17.
Ο 29χρονος ηθοποιός Θα υποδυθεί τον Πάτρικ Λάνιγκαν, «έναν δικηγόρο από το Μπιλόξι που σκηνοθετεί τον θάνατό του, κλέβει 90 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία του και ξεκινά μια νέα ζωή στη Νότια Αμερική. Όμως, όταν ο πελάτης που εξαπάτησε τον κυνηγά, ο Πάτρικ αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το FBI και την οικογένεια που εγκατέλειψε».
Το πρότζεκτ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, με τα γυρίσματα να είναι πιθανό να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Χόλαντ, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα την επόμενη χρονιά, λόγω της προώθησης των υπερπαραγωγών «Spider-Man: Brand New Day» και «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν. Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκράχαμ Μουρ.
Από τις αρχές της δεκαετίας του '90, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από δέκα κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων του Τζον Γκρίσαμ. Η αρχή έγινε το 1993, με το «The Firm», με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σίντνεϊ Πόλακ και ακολούθησαν τα «The Pelican Brief» (1993), «A Time to Kill» (1996) και «Runaway Jury» (2003), μεταξύ άλλων.
Φωτογραφία: Shutterstock
Jason Bateman Directing Tom Holland in John Grisham Thriller 'The Partner' https://t.co/8qjDWLJm7G— Variety (@Variety) October 3, 2025
