Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα

Το δείπνο ξεκινά με μια δροσερή πράσινη σαλάτα με καρύδια, που προετοιμάζει τον ουρανίσκο για το κυρίως πιάτο — την entrecôte, ψημένη ακριβώς όπως τη ζητά ο πελάτης. Οι πατάτες είναι λεπτές, χρυσαφένιες και πάντα συνοδεύονται από τη μυστηριώδη σάλτσα, της οποίας η συνταγή φυλάσσεται ως οικογενειακό μυστικό εδώ και δεκαετίες.Το φινάλε έρχεται με ένα παραδοσιακό επιδόρπιο — από μια crème brûlée μέχρι ένα σοκολατένιο gâteau — και φυσικά, ένα ποτήρι κρασί Château de Saurs, από το οικογενειακό οινοποιείο του δημιουργού.Το μενού έχει παραμείνει αμετάβλητο: 26,50 ευρώ για τη σαλάτα, την entrecôte με τη μυστική σάλτσα και δύο γενναιόδωρες μερίδες πατάτες.Και ίσως αυτή ακριβώς η αφοσίωση στην απλότητα να είναι το μυστικό της διαχρονικής επιτυχίας του.