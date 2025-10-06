Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ποιο είναι το μοναδικό πιάτο του καταλόγου που έχει γίνει ανάρπαστο - Η ιστορία του ξεκινά το 1959
Σε μια πόλη όπου το φαγητό αγγίζει τα όρια της τέχνης, υπάρχει ένα εστιατόριο που δεν αφήνει κανέναν να επιλέξει. Στο Παρίσι, το Le Relais de l’Entrecôte έχει χτίσει τη φήμη του πάνω σε μία και μόνο πρόταση – ένα πιάτο τόσο θρυλικό που δεν χρειάζεται καν μενού. Εκεί, η εμπειρία δεν ξεκινά με ερώτηση «τι θα πάρετε;», αλλά με την υπόσχεση μιας τελειότητας που επαναλαμβάνεται εδώ και δεκαετίες.
Η ιδέα γεννήθηκε το 1959, όταν ο Paul Gineste de Saurs αποφάσισε να κάνει την απόλυτη επανάσταση στη γαλλική κουζίνα: να αφαιρέσει την επιλογή από τον πελάτη και να τελειοποιήσει ένα και μόνο πιάτο — την entrecôte με τη μυστική του σάλτσα και τις τραγανές πατάτες που τη συνοδεύουν.
Η εμπειρία είναι συγκεκριμένη, τελετουργική και πλέον… θρυλική. Ο πελάτης κάθεται στο τραπέζι και ξέρει ακριβώς τι θα φάει: ζουμερή entrecôte, κομμένη σε λεπτές φέτες, περιχυμένη με τη διάσημη μυστική σάλτσα του εστιατορίου και συνοδευόμενη από τραγανές τηγανητές πατάτες.
Η ιστορία του ξεκινά το 1959, όταν ο Paul Gineste de Saurs εγκαινίασε το πρώτο Le Relais de Venise – Son Entrecôte στην περιοχή Porte Maillot του Παρισιού. Η φιλοσοφία του ήταν επαναστατική για την εποχή: ένα μόνο πιάτο, εκτελεσμένο στην εντέλεια, μέσα σε έναν χώρο που αποπνέει τη θαλπωρή και τη γοητεία ενός παραδοσιακού γαλλικού μπιστρό, με καθρέφτες, ξύλινες λεπτομέρειες και σερβιτόρες με τις χαρακτηριστικές ποδιές. Το εγχείρημα αποδείχθηκε θρίαμβος — και παραμένει αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.
Η επιτυχία του μοντέλου οδήγησε στη δημιουργία νέων σημείων στο Παρίσι — Marbeuf, Montparnasse, Saint-Germain-des-Près — αλλά και πέρα από τα σύνορα, σε Γενεύη και Ζυρίχη, μετατρέποντας το όνομα Relais σε συνώνυμο της γαλλικής παράδοσης και σταθερής ποιότητας.
Η εμπειρία στο μπιστρό δεν αφορά μόνο τη γεύση, αλλά και τη συνέπεια: ο επισκέπτης γνωρίζει τι τον περιμένει και απολαμβάνει κάθε φορά το ίδιο, αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.
Η ιδέα γεννήθηκε το 1959, όταν ο Paul Gineste de Saurs αποφάσισε να κάνει την απόλυτη επανάσταση στη γαλλική κουζίνα: να αφαιρέσει την επιλογή από τον πελάτη και να τελειοποιήσει ένα και μόνο πιάτο — την entrecôte με τη μυστική του σάλτσα και τις τραγανές πατάτες που τη συνοδεύουν.
Η εμπειρία είναι συγκεκριμένη, τελετουργική και πλέον… θρυλική. Ο πελάτης κάθεται στο τραπέζι και ξέρει ακριβώς τι θα φάει: ζουμερή entrecôte, κομμένη σε λεπτές φέτες, περιχυμένη με τη διάσημη μυστική σάλτσα του εστιατορίου και συνοδευόμενη από τραγανές τηγανητές πατάτες.
Η ιστορία του ξεκινά το 1959, όταν ο Paul Gineste de Saurs εγκαινίασε το πρώτο Le Relais de Venise – Son Entrecôte στην περιοχή Porte Maillot του Παρισιού. Η φιλοσοφία του ήταν επαναστατική για την εποχή: ένα μόνο πιάτο, εκτελεσμένο στην εντέλεια, μέσα σε έναν χώρο που αποπνέει τη θαλπωρή και τη γοητεία ενός παραδοσιακού γαλλικού μπιστρό, με καθρέφτες, ξύλινες λεπτομέρειες και σερβιτόρες με τις χαρακτηριστικές ποδιές. Το εγχείρημα αποδείχθηκε θρίαμβος — και παραμένει αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.
Η επιτυχία του μοντέλου οδήγησε στη δημιουργία νέων σημείων στο Παρίσι — Marbeuf, Montparnasse, Saint-Germain-des-Près — αλλά και πέρα από τα σύνορα, σε Γενεύη και Ζυρίχη, μετατρέποντας το όνομα Relais σε συνώνυμο της γαλλικής παράδοσης και σταθερής ποιότητας.
Η εμπειρία στο μπιστρό δεν αφορά μόνο τη γεύση, αλλά και τη συνέπεια: ο επισκέπτης γνωρίζει τι τον περιμένει και απολαμβάνει κάθε φορά το ίδιο, αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.
Το δείπνο ξεκινά με μια δροσερή πράσινη σαλάτα με καρύδια, που προετοιμάζει τον ουρανίσκο για το κυρίως πιάτο — την entrecôte, ψημένη ακριβώς όπως τη ζητά ο πελάτης. Οι πατάτες είναι λεπτές, χρυσαφένιες και πάντα συνοδεύονται από τη μυστηριώδη σάλτσα, της οποίας η συνταγή φυλάσσεται ως οικογενειακό μυστικό εδώ και δεκαετίες.
Το φινάλε έρχεται με ένα παραδοσιακό επιδόρπιο — από μια crème brûlée μέχρι ένα σοκολατένιο gâteau — και φυσικά, ένα ποτήρι κρασί Château de Saurs, από το οικογενειακό οινοποιείο του δημιουργού.
Το μενού έχει παραμείνει αμετάβλητο: 26,50 ευρώ για τη σαλάτα, την entrecôte με τη μυστική σάλτσα και δύο γενναιόδωρες μερίδες πατάτες.
Και ίσως αυτή ακριβώς η αφοσίωση στην απλότητα να είναι το μυστικό της διαχρονικής επιτυχίας του.
Το φινάλε έρχεται με ένα παραδοσιακό επιδόρπιο — από μια crème brûlée μέχρι ένα σοκολατένιο gâteau — και φυσικά, ένα ποτήρι κρασί Château de Saurs, από το οικογενειακό οινοποιείο του δημιουργού.
Το μενού έχει παραμείνει αμετάβλητο: 26,50 ευρώ για τη σαλάτα, την entrecôte με τη μυστική σάλτσα και δύο γενναιόδωρες μερίδες πατάτες.
Και ίσως αυτή ακριβώς η αφοσίωση στην απλότητα να είναι το μυστικό της διαχρονικής επιτυχίας του.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα