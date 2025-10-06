Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Oι «Πυρήνες της φωτιάς» με έλεγαν «κύριε Γαβαλά» και το εννοούσαν, πρόσθεσε ο σχεδιαστής

Ιωάννα Μαρίνου
Άγνωστες πτυχές της ζωής του στη φυλακή περιέγραψε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα αρκετές φορές λόγω οικονομικών δυσχερειών και χρεών προς το Δημόσιο. Ο σχεδιαστής μίλησε για τις συνθήκες και τον τρόπο που κατάφερε να ανασυνταχθεί, ενώ παραδέχτηκε πως η φυλακή αποτέλεσε για εκείνον μια περίοδο αυτοανακάλυψης και προσωπικής αναθεώρησης.

Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές»: «Επειδή κάποιες φορές αμφισβητούσα την οντότητα της χώρας μου από αυτούς που την διοικούν, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι "με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω". Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα».

«Έβγαινα στον διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι»

Παράλληλα, περιέγραψε και τα περιστατικά εκφοβισμού που αντιμετώπισε. «Αναθεώρησα κάποια πράγματα για μένα και έκανα, αυτό που λέμε, restart. Τι μπούλινγκ, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι "Πυρήνες της φωτιάς" οι οποίοι "κύριε Γαβαλά" έλεγαν και το εννοούσαν», σημείωσε.

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό με έναν συγκρατούμενο που τον εκφόβιζε τον ανάγκασε να επινοήσει μια έξυπνη τακτική, χρησιμοποιώντας το χιούμορ του. «Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη motra. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο "motra", "motra". Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και μια κοινωνική λειτουργός μου είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κόβω την διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο. Άρχισε να κακιώνει μαζί μου και τον ρώτησα τι σημαίνει το motra. Μου λένε οι άλλοι τι σημαίνει και του είπα "άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σε άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;". Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή», ανέφερε.


Η τεφροδόχος και το τραγούδι που θέλει να παίζει στην κηδεία του

Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αποχαιρετήσει τη ζωή, αποκαλύπτοντας την τεφροδόχο που έχει ήδη σχεδιάσει και τις λεπτομέρειες που έχει φανταστεί για την κηδεία του. Ο γνωστός σχεδιαστής έδειξε στον τηλεοπτικό φακό την «φανταχτερή» τεφροδόχο που έχει σχεδιάσει, τονίζοντας πως όλα έχουν προγραμματιστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

«Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη. Έχω πει ότι η στάχτη μου που θα είναι σε αυτή την τεφροδόχο. Αυτό το L.G θα πει Le Glamour, θα πεταχτεί στον Κορινθιακό και θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη “Ανεπανάληπτος”», δήλωσε, εξηγώντας πως η μουσική επιλογή συμβολίζει μια ιδιότητα που δεν παραδέχτηκε ποτέ όσο ζούσε. «Θα ήθελα να ακούγεται το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου που λέει “ανεπανάληπτος” γιατί ας… μ’ αφήσει να είμαι εγωιστής φεύγοντας και να λέω ότι είμαι ανεπανάληπτος! Αφού δεν το είπα στη ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο σχεδιαστής ήταν απόλυτος και για το dress code της κηδείας του, αποκλείοντας το μαύρο από την ενδυμασία των παρευρισκομένων. «Το μαύρο χρώμα δεν “παίζει” στη δική μου κηδεία! Θα υπάρχει τρομερή παλέτα χρωμάτων. Color blocking θα υπάρχει», είχε δηλώσει, προσθέτοντας μάλιστα πως επιθυμεί η τελετή να συνοδευτεί από νταούλια.



Ιωάννα Μαρίνου
