Τομ Χόλαντ: Αγνώριστος ο ηθοποιός σε ταινία μικρού μήκους - Υποδύεται 9 διαφορετικούς χαρακτήρες
Ο 29χρονος ηθοποιός εμφανίζεται μεταξύ άλλων ως ποδοσφαιριστής και ως ηλικιωμένος άντρας
Αγνώριστος εμφανίζεται ο Τομ Χόλαντ σε μικρή μήκους ταινία με τίτλο «Never Stop Playing», όπου υποδύεται εννέα διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο 29χρονος ηθοποιός παρουσιάζεται μεταξύ άλλων ως ποδοσφαιριστής, εφευρέτης, ηλικιωμένος άντρας και νήπιο.
Στον ρόλο του ηλικιωμένου ποτίζει έναν κήπο, φορώντας λευκό καπέλο, γυαλιά και ζακέτα, ενώ ως εκκεντρικός καλλιτέχνης φορά πολύχρωμο φλοράλ σακάκι, με αρκετούς ακόμα χαρακτήρες να ακολουθούν στο μόλις δύο λεπτών διάρκειας βίντεο. Την εμφάνισή τους κάνουν επίσης τα δίδυμα αδέλφια του Χόλαντ, Σαμ και Χάρι.
Μιλώντας για το συγκεκριμένο βίντεο για το οποίο συνεργάστηκε με τη LEGO, ο διάσημος ηθοποιός εξήγησε ότι για τον ίδιο το παιχνίδι αποτελεί διαχρονικό τρόπο έκφρασης, ανεξάρτητα από την ηλικία, αλλά και βασικό μέσο εξερεύνησης και σύνδεσης με τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που είτε βρίσκεται σε γύρισμα είτε περνά χρόνο με τους δικούς του ανθρώπους, επιδιώκει πάντα να εντάσσει το παιχνίδι σε κάθε του δραστηριότητα.
Όπως είπε: «Ελπίζω ότι αυτή η μικρού μήκους ταινία που έκανα προωθεί την ιδέα πως το παιχνίδι είναι ένας τρόπος να εκφράζουμε ποιοι είμαστε, ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Για μένα, ήταν πάντα ένα σημαντικό στοιχείο για να εξερευνώ τον κόσμο και να αγκαλιάζω το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι. Είτε βρίσκομαι σε γύρισμα είτε απλώς περνάω χρόνο με τον αδελφό μου και τους φίλους μου, προσπαθώ να φέρνω το παιχνίδι σε ό,τι κάνω».
Δείτε το βίντεο
