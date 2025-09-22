Ο Τομ Χόλαντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man»
GALA
τομ χόλαντ Νοσοκομείο Γυρίσματα Ταινία Spider-Man

Ο Τομ Χόλαντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man»

Ο ηθοποιός υπέστη διάσειση ύστερα από πτώση στο πλατό – Διακόπηκαν προσωρινά τα γυρίσματα της ταινίας 

Ο Τομ Χόλαντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man»
Γεωργία Κοτζιά
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Τομ Χόλαντ, μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day».

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός ηθοποιός χτύπησε το κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής πέφτοντας στο πλατό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι υπεβλήθη σε εξετάσεις για διάσειση.

Η παραγωγή της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει ανασταλεί προσωρινά και ενδέχεται να καθυστερήσει για εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει ο πρωταγωνιστής. 

Πρόσωπο που εργάζεται στο ασθενοφόρο που μετέφερε τον Χόλαντ,  δήλωσε στην εφημερίδα «Sun»: «Κληθήκαμε στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής για να παρασχεθεί βοήθεια σε ασθενή που είχε υποστεί τραυματισμό. Ένα ασθενοφόρο στάλθηκε στο σημείο και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα».

Ο πατέρας του ηθοποιού, Ντόμινικ Χόλαντ, αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης, λέγοντας ότι ο γιος του θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα «για λίγο καιρό». 

Παρά το ατύχημα, ο ηθοποιός είχε εκφράσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό «Complex» τον ενθουσιασμό του για τη νέα ταινία. «Ήταν μια πολύ διασκεδαστική διαδικασία η ανάπτυξη της ταινίας», είχε δηλώσει.

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου του 2026.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:
Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή

Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών
Γεωργία Κοτζιά

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης