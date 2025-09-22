Ο Τομ Χόλαντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man»

Spider-Man: Brand New Day».

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε οΤηνΒρετανός ηθοποιόςΗ παραγωγή της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει ανασταλεί προσωρινά και ενδέχεται να καθυστερήσει για εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει ο πρωταγωνιστής.Πρόσωπο που εργάζεται στο ασθενοφόρο που μετέφερε τον Χόλαντ, δήλωσε στην εφημερίδα «Sun»: «Κληθήκαμε στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής για να παρασχεθεί βοήθεια σε ασθενή που είχε υποστεί τραυματισμό. Ένα ασθενοφόρο στάλθηκε στο σημείο και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα».Ο πατέρας του ηθοποιού, Ντόμινικ Χόλαντ, αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης, λέγοντας ότι ο γιος του θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα «για λίγο καιρό».Παρά το ατύχημα, ο ηθοποιός είχε εκφράσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό «Complex» τον ενθουσιασμό του για τη νέα ταινία. «Ήταν μια πολύ διασκεδαστική διαδικασία η ανάπτυξη της ταινίας», είχε δηλώσει.Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου του 2026.