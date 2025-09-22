Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Τομ Χόλαντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man»
Ο ηθοποιός υπέστη διάσειση ύστερα από πτώση στο πλατό – Διακόπηκαν προσωρινά τα γυρίσματα της ταινίας
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Τομ Χόλαντ, μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day».
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός ηθοποιός χτύπησε το κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής πέφτοντας στο πλατό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι υπεβλήθη σε εξετάσεις για διάσειση.
Η παραγωγή της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει ανασταλεί προσωρινά και ενδέχεται να καθυστερήσει για εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει ο πρωταγωνιστής.
Πρόσωπο που εργάζεται στο ασθενοφόρο που μετέφερε τον Χόλαντ, δήλωσε στην εφημερίδα «Sun»: «Κληθήκαμε στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής για να παρασχεθεί βοήθεια σε ασθενή που είχε υποστεί τραυματισμό. Ένα ασθενοφόρο στάλθηκε στο σημείο και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα».
Ο πατέρας του ηθοποιού, Ντόμινικ Χόλαντ, αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης, λέγοντας ότι ο γιος του θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα «για λίγο καιρό».
Παρά το ατύχημα, ο ηθοποιός είχε εκφράσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό «Complex» τον ενθουσιασμό του για τη νέα ταινία. «Ήταν μια πολύ διασκεδαστική διαδικασία η ανάπτυξη της ταινίας», είχε δηλώσει.
Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου του 2026.
Tom Holland 'is rushed to hospital after Spider-Man stunt goes horribly wrong causing the £150m movie to halt filming' https://t.co/La311lWze2— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 22, 2025
