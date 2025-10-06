Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία ανέσυρε παλαιά μήνυση κατά των ιατροδικαστών που είχε αρχειοθετηθεί πέρσι το καλοκαίρι και με αυτό τον τρόπο έγινε δεκτό το αίτημα τόσο για τον Πάνο Ρούτσι, όσο και σε όποια οικογένεια κάνει αντίστοιχο αίτημα.



Μάλιστα, με την εισαγγελική παραγγελία το αστυνομικό τμήμα της Λάρισας οφείλει να καλέσει όλους τους συγγενείς των θυμάτων και να τους ρωτήσει αν επιθυμούν εκταφή και διενέργεια των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παράλληλα, ζητείται να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους (ιατροδικαστές). Οι όποιες εκταφές ζητηθούν θα πρέπει να γίνουν παρουσία αστυνομικών, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστή.

Την ικανοποίηση του πλήρους αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του,που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών αποφάσισε η αρμόδια εισαγγελία της Λάρισας.που βρίσκεται για 22η ημέρα σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, είχε ζητήσει την εκταφή του γιου του, θέλοντας απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του.Αρχικά, δόθηκε άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού, απόφαση που δεν ικανοποίησε τον κ. Ρούτσι, που συνέχισε την απεργία πείνας. Πλέον, ηάναψε «πράσινο φως» για τη διενέργειακαι τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό τουΔικαστικές πηγές σημειώνουν ότι η απόφαση δεν σημαίνει ότι ξεκινά εκ νέου η ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα τωνΕντός της ημέρας αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία για την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα. Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων -ταυτοποίησης και τοξικολογικές - της εκταφής, θα είναι χωριστή με εν δυνάμει κατηγορούμενους τους ιατροδικαστές σε βάρος των οποίων είχε υποβληθεί η ανασυρθείσα από το αρχείο μήνυση. .