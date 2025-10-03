Μισέλ Φάιφερ για τη συμμετοχή της στο Scarface: Ήμουν τρομοκρατημένη, δεν ένιωθα άξια
Δεν ένιωθα ότι είχα τα φόντα, είχα μηδενική αυτοπεποίθηση, τόνισε η 67χρονη ηθοποιός
Τις δυσκολίες που συνάντησε, αναλαμβάνοντας να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Αλ Πατσίνο στην ταινία «Scarface» περιέγραψε η Μισέλ Φάιφερ. Αν και ο ρόλος της Ελβίρα Χάνκοκ που τελικά παντρεύεται τον Τόνι Μοντάνα σήμερα θεωρείται εμβληματικός, τότε έκανε τη σταρ του Χόλιγουντ να νιώθει ανάξια.
Η 67χρονη ηθοποιός μίλησε για την εμβληματική ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα που κυκλοφόρησε το 1983 στο podcast SmartLess. «Δεν είχα καμία ιδέα ότι θα γινόταν κάτι σαν πολιτιστικό φαινόμενο», είπε αρχικά η Φάιφερ. Όπως σημείωσε, τα γυρίσματα ήταν «πραγματικά έντονα» για εκείνη και κράτησαν έξι μήνες, δύο περισσότερους από όσο είχε προγραμματιστεί.
«Υποδυόμουν μια γυναίκα εθισμένη στην κοκαΐνη, οπότε δεν έτρωγα», ανέφερε. «Και γινόμουν όλο και πιο αδύνατη. Το συνεργείο μού έφερνε μπέιγκελ». Για την τελευταία σκηνή, η ηρωίδα της έπρεπε να είναι «σε κακή κατάσταση», όμως η σκηνή συνεχώς αναβαλλόταν.
Επισήμανε επίσης ότι, εκτός από τη συμπρωταγωνίστριά της, Μαίρη Ελίζαμπεθ, Μαστραντόνιο, το σετ και η ταινία κυριαρχούνταν από άντρες. «Γκαγκστερικοί τύποι, μπόλικο ματσό, και ήταν όλοι λίγο μέσα στον ρόλο τους συνεχώς», θυμήθηκε.
Τότε η Μισέλ Φάιφερ ήταν 23 ετών και η προηγούμενη δουλειά της ήταν το «Grease 2». «Δεν είχα εμπειρία. Και ήμουν τρομοκρατημένη. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη», εξομολογήθηκε. «Δεν ένιωθα άξια. Δεν ένιωθα ότι είχα τα φόντα. Δεν είχα τίποτα πίσω μου. Μηδενική αυτοπεποίθηση», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι ο Πατσίνο αρχικά δεν την ήθελε για τον ρόλο και θυμήθηκε μία από τις «αγαπημένες της ιστορίες» για το πώς τον έκανε να ματώσει. Η Φάιφερ σημείωσε ότι στην πρώτη της οντισιόν με τον Ντε Πάλμα και τον υπεύθυνο κάστινγκ να είναι παρόντες ήταν καλή. «Μετά θέλουν να με φέρουν πίσω για να γνωρίσω τον Αλ. Σε διάστημα δύο μηνών γινόμουν όλο και χειρότερη, γιατί φοβόμουν. Στο τέλος, ήμουν κακή», τόνισε.
«Ο Μπράιαν ήρθε τελικά και μου είπε: “Ξέρεις, κούκλα, δεν θα λειτουργήσει”». Η ίδια του ζήτησε συγγνώμη γιατί εκείνος «πραγματικά την ήθελε» για τον ρόλο. «Ο φόβος είναι το χειρότερο. Είναι ο εχθρός του ηθοποιού. Σε διαλύει εντελώς. Οπότε, όσο κι αν απογοητεύτηκα, ήμουν και χαρούμενη που τελείωσε», παραδέχτηκε.
Έναν μήνα μετά όμως, την κάλεσαν ξανά για screen test. «Πήγα και δεν με ένοιαζε τίποτα γιατί ήξερα ότι δεν θα πάρω τον ρόλο», θυμήθηκε. «Ήταν η καλύτερη μου στιγμή για την ταινία, φυσικά. Σαρώνω το τραπέζι, σπάνε πιάτα, σπάνε ποτήρια. Cut. Αίματα παντού», είπε. Όλοι έτρεξαν να δουν πού είχε κοπεί. «Δεν είχα κόψει εμένα. Είχα κόψει τον Αλ. Σκέφτηκα, “Ε, πάει αυτός ο ρόλος”».
Μετά από αυτό ο Πατσίνο αναγνώρισε πως η Φάφερ μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου. «Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα είπε: “Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κακή τελικά”».
