Η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε ότι έγινε για πρώτη φορά γιαγιά
Η 67χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι το εγγόνι της ήρθε στον κόσμο πριν από έναν χρόνο
Γιαγιά για πρώτη φορά έγινε η Μισέλ Φαίφερ με τη 67χρονη ηθοποιό να κάνει γνωστή την ευχάριστη είδηση. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο podcast SmartLess, η σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε ότι πέρυσι ήρθε στον κόσμο το πρώτο της εγγόνι της.
Μιλώντας για το μέλλον της στην υποκριτική, η Φάιφερ ανέφερε πως δεν έχει «ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυμία να επικεντρωθεί στη δουλειά της, αφού έχει την ανάγκη να είναι δίπλα στην οικογένειά της.
«Δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυμία να βουτήξω τόσο βαθιά για τόσο πολύ καιρό και να μην είμαι παρούσα. Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο και — ίσως το ανακοινώσω εδώ στην εκπομπή — ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», είπε. «Ήμουν σιωπηλή για αυτό και είναι… παράδεισος. Είναι απίστευτο».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι θα ήταν πιο επιλεκτική όσον αφορά στα επαγγελματικά της, αν γνώριζε ότι θα αναλάβει έναν ρόλο στη ζωή της, εκείνο της γιαγιάς. «Κι αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόσες δουλειές. Αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων. Αγάπησα — αγαπώ κάθε ένα από αυτά τα πρότζεκτ. Και το περίεργο είναι ότι το να αφήσω πίσω το άγχος για τη διαδικασία με απελευθέρωσε και με έκανε, κατά κάποιον τρόπο, καλύτερη», τόνισε.
Η Μισέλ Φάιφερ, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Κλαούντια και τον Τζον, από τον γάμο της με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι, θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά «The Madison» (spin-off του «Yellowstone») στο Paramount+. Θα συμμετάσχει επίσης στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun.», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.
Παράλληλα. θα παίξει στην κινηματογραφική μεταφορά του «Margo's Got Money Troubles» της Ρούφι Θορπ, για το Apple TV+, μαζί με τις Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας για το μέλλον της στην υποκριτική, η Φάιφερ ανέφερε πως δεν έχει «ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυμία να επικεντρωθεί στη δουλειά της, αφού έχει την ανάγκη να είναι δίπλα στην οικογένειά της.
«Δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυμία να βουτήξω τόσο βαθιά για τόσο πολύ καιρό και να μην είμαι παρούσα. Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο και — ίσως το ανακοινώσω εδώ στην εκπομπή — ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», είπε. «Ήμουν σιωπηλή για αυτό και είναι… παράδεισος. Είναι απίστευτο».
Michelle Pfeiffer announces she’s a grandmother after staying ‘quiet’ about family https://t.co/vaxp83VC13 pic.twitter.com/ChStUPLodx— The Independent (@Independent) September 29, 2025
Η Μισέλ Φάιφερ, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Κλαούντια και τον Τζον, από τον γάμο της με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι, θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά «The Madison» (spin-off του «Yellowstone») στο Paramount+. Θα συμμετάσχει επίσης στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun.», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.
Παράλληλα. θα παίξει στην κινηματογραφική μεταφορά του «Margo's Got Money Troubles» της Ρούφι Θορπ, για το Apple TV+, μαζί με τις Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
