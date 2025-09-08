Ο Τζον Μάλκοβιτς μιλάει πρώτη φορά για την ερωτική σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, ενώ ήταν και οι δύο παντρεμένοι: «Έχασα μια σπουδαία συνάδελφο»
Ο Τζον Μάλκοβιτς μιλάει πρώτη φορά για την ερωτική σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, ενώ ήταν και οι δύο παντρεμένοι: «Έχασα μια σπουδαία συνάδελφο»
Ο 71χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο δεσμός με τη συμπρωταγωνίστριά του στις «Επικίνδυνες Σχέσεις» το 1988, του κόστισε μια πολύτιμη συνεργασία
Ο Τζον Μάλκοβιτς μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την ερωτική σχέση που είχε με τη Μισέλ Φάιφερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Επικίνδυνες Σχέσεις» (Dangerous Liaisons) το 1988.
Στο podcast «Fashion Neurosis» της Μπέλα Φρόιντ, ο 71χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η ερωτική τους σχέση προέκυψε ενώ και οι δύο ήταν παντρεμένοι, και παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή του κόστισε μια πολύτιμη συνεργασία. «Δεν είναι κάτι για το οποίο έχω ξαναμιλήσει», είπε χαρακτηριστικά. «Στη δουλειά που κάνω, δημιουργείς συναισθηματικούς δεσμούς πολύ γρήγορα. Σπάνια αυτοί ξεπερνούν τα όρια της δουλειάς».
Για τη Μισέλ Φάιφερ, ο Μάλκοβιτς ανέφερε: «Ήταν κάποια που εκτιμούσα πολύ ως συνάδελφο, ήταν διασκεδαστική, συγκινητική και μαζί μου ήταν απίστευτα δίκαιη. Κι εγώ σίγουρα δεν ήμουν». Και πρόσθεσε: «Έμαθα ότι ένας σπουδαίος συνάδελφος είναι πιο σπάνιος απ’ όλα. Κι όταν μια σχέση ξεπερνά αυτό το όριο, τότε χάνεις έναν σπουδαίο συνάδελφο».
Αναφερόμενος στην επαγγελματική σχέση του με την ηθοποιό Ίνγκεμποργκα Νταπκουναϊτέ, με την οποία συνεργάζεται εδώ και τρεις δεκαετίες, ο Μάλκοβιτς τόνισε: «Εργαζόμαστε μαζί 33 χρόνια και παραμένουμε φίλοι και συνάδελφοι, γιατί υπάρχει μια γραμμή που δεν ξεπεράσαμε», καταλήγοντας: «Αυτό έμαθα – ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πιθανόν να μην είναι αναστρέψιμο».
Την εποχή εκείνη, ο Μάλκοβιτς ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Γκλεν Χέντλι, με την οποία χώρισε το 1988. Εκείνη έφυγε από τη ζωή το 2017 σε ηλικία 62 ετών. Από το 1989 βρίσκεται σε σχέση με τη σχεδιάστρια παραγωγής Νικολέτα Πεϊράν, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η Μισέλ Φάιφερ, από την πλευρά της, χώρισε την ίδια χρονιά με τον σκηνοθέτη Πίτερ Χόρτον, ενώ από το 1993 είναι παντρεμένη με τον παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι.
Η Φάιφερ δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημοσίως τη σχέση με τον Μάλκοβιτς. Σε συνέντευξή της όμως στο περιοδικό Parade το 2012, μιλώντας για τον σύζυγό της, είχε δηλώσει: «Ήμουν πολύ τυχερή, δεν τον θεωρώ ποτέ δεδομένο. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερη ακεραιότητα. Υπάρχει το χιούμορ και η ευφυΐα του, και φυσικά είναι γοητευτικός, όλα αυτά. Αλλά αν δεν σέβεσαι τον σύντροφό σου, θα τον βαρεθείς».
Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images
Στο podcast «Fashion Neurosis» της Μπέλα Φρόιντ, ο 71χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η ερωτική τους σχέση προέκυψε ενώ και οι δύο ήταν παντρεμένοι, και παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή του κόστισε μια πολύτιμη συνεργασία. «Δεν είναι κάτι για το οποίο έχω ξαναμιλήσει», είπε χαρακτηριστικά. «Στη δουλειά που κάνω, δημιουργείς συναισθηματικούς δεσμούς πολύ γρήγορα. Σπάνια αυτοί ξεπερνούν τα όρια της δουλειάς».
Για τη Μισέλ Φάιφερ, ο Μάλκοβιτς ανέφερε: «Ήταν κάποια που εκτιμούσα πολύ ως συνάδελφο, ήταν διασκεδαστική, συγκινητική και μαζί μου ήταν απίστευτα δίκαιη. Κι εγώ σίγουρα δεν ήμουν». Και πρόσθεσε: «Έμαθα ότι ένας σπουδαίος συνάδελφος είναι πιο σπάνιος απ’ όλα. Κι όταν μια σχέση ξεπερνά αυτό το όριο, τότε χάνεις έναν σπουδαίο συνάδελφο».
John Malkovich makes rare comments about infamous affair with Michelle Pfeiffer https://t.co/rLtRuy7R4r pic.twitter.com/cprJtXiiAh— New York Post (@nypost) September 7, 2025
Την εποχή εκείνη, ο Μάλκοβιτς ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Γκλεν Χέντλι, με την οποία χώρισε το 1988. Εκείνη έφυγε από τη ζωή το 2017 σε ηλικία 62 ετών. Από το 1989 βρίσκεται σε σχέση με τη σχεδιάστρια παραγωγής Νικολέτα Πεϊράν, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η Μισέλ Φάιφερ, από την πλευρά της, χώρισε την ίδια χρονιά με τον σκηνοθέτη Πίτερ Χόρτον, ενώ από το 1993 είναι παντρεμένη με τον παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι.
Η Φάιφερ δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημοσίως τη σχέση με τον Μάλκοβιτς. Σε συνέντευξή της όμως στο περιοδικό Parade το 2012, μιλώντας για τον σύζυγό της, είχε δηλώσει: «Ήμουν πολύ τυχερή, δεν τον θεωρώ ποτέ δεδομένο. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερη ακεραιότητα. Υπάρχει το χιούμορ και η ευφυΐα του, και φυσικά είναι γοητευτικός, όλα αυτά. Αλλά αν δεν σέβεσαι τον σύντροφό σου, θα τον βαρεθείς».
Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα