Φωτιά τώρα δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου, σηκώθηκε ελικόπτερο
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Φωτιά τώρα δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου, σηκώθηκε ελικόπτερο

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα

Φωτιά τώρα δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου, σηκώθηκε ελικόπτερο
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:15 σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα korinthostv.gr η φωτιά πιθανότατα να ξέσπασε μετά από πτώση κεραυνού.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Φωτιά στα Γεράνεια από πτώση κεραυνού

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ , 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές.

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Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ:

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