Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια
GALA
Μαρία Καλάβρια Δημήτρης Αλεξάνδρου Γωγώ Μαστροκώστα

Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια

Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, πρόσθεσε

Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Για την κατάσταση της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα μίλησε η Μαρία Καλάβρια, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο είχε περάσει ξανά στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Όπως είπε, το ίδιο προσπαθεί και τώρα, ενώ αποκάλυψε πως κάνει τις θεραπείες της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» κι ναφερόμενη στη φίλη της, η Μαρία Καλάβρια τόνισε: «Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά».

Δείτε το βίντεο

Σχετικά με τη δική της προσωπική ζωή, εξήγησε: «Δεν έχω τίποτα στην προσωπική μου ζωή πέρα από τα δύο μου σκυλιά. Νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με την προσωπική μου ζωή, δεν βάζω νερό στο κρασί μου εύκολα».

Ερωτηθείσα για τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη σχετικά με τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Μαρία Καλάβρια υπογράμμισε πως είναι με την πλευρά του δεύτερου, με τον οποίο είχε υπάρξει σε σχέση για τρία χρόνια, μέχρι το 2020. «Είμαι πιο πολύ με τη μεριά του Δημήτρη επειδή κρατάει ένα χαμηλό προφίλ και δεν σχολιάζει. Δεν είναι ωραίο όταν έχει παιδί με έναν άνθρωπο να σχολιάζεις. Από εκεί και πέρα η Ιωάννα και η κάθε Ιωάννα είναι δικαίωμά της να σχολιάζει και να λέει ότι θέλει. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, αλλά εγώ σαν Μαρία δεν θα το έκανα. Αυτό έχει να κάνει και με το επίπεδο των ανθρώπων», είπε.


Ειδήσεις σήμερα:

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»

Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης