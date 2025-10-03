Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια
Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, πρόσθεσε
Για την κατάσταση της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα μίλησε η Μαρία Καλάβρια, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο είχε περάσει ξανά στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Όπως είπε, το ίδιο προσπαθεί και τώρα, ενώ αποκάλυψε πως κάνει τις θεραπείες της.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» κι ναφερόμενη στη φίλη της, η Μαρία Καλάβρια τόνισε: «Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά».
Σχετικά με τη δική της προσωπική ζωή, εξήγησε: «Δεν έχω τίποτα στην προσωπική μου ζωή πέρα από τα δύο μου σκυλιά. Νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με την προσωπική μου ζωή, δεν βάζω νερό στο κρασί μου εύκολα».
Ερωτηθείσα για τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη σχετικά με τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Μαρία Καλάβρια υπογράμμισε πως είναι με την πλευρά του δεύτερου, με τον οποίο είχε υπάρξει σε σχέση για τρία χρόνια, μέχρι το 2020. «Είμαι πιο πολύ με τη μεριά του Δημήτρη επειδή κρατάει ένα χαμηλό προφίλ και δεν σχολιάζει. Δεν είναι ωραίο όταν έχει παιδί με έναν άνθρωπο να σχολιάζεις. Από εκεί και πέρα η Ιωάννα και η κάθε Ιωάννα είναι δικαίωμά της να σχολιάζει και να λέει ότι θέλει. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, αλλά εγώ σαν Μαρία δεν θα το έκανα. Αυτό έχει να κάνει και με το επίπεδο των ανθρώπων», είπε.
