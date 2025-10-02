Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο

Ήδη από τις 7μμ, δύο ώρες πριν από την έναρξη, οι ουρές έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν δεκάδες μέτρα και προχωρούσαν προς την Αρδηττού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.Ο Βρετανός σούπερ σταρ έρχεται στην Ελλάδα με δική του παραγωγή, δηλαδή το stage, ο φωτισμός και ο ήχος είναι όλα από το εξωτερικό, ενώ περί τα 150 άτομα εργάστηκαν για να ετοιμαστεί το live.Σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι ο Ρόμπι επιφυλάσσει μια έκπληξη με guest που θα έρθει αποκλειστικά για την συναυλία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι Έλληνας καλλιτέχνης.Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της συναυλίας, παρατείνεται η λειτουργία του