Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Κοσμοσυρροή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τον Βρετανό σούπερ σταρ - Παρατείνεται η λειτουργία του Μετρό
Χιλιάδες κόσμου είναι στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο κόσμος έχει γεμίσει το Παναθηναϊκό Στάδιο ενώ ο Βρετανός σταρ έφτασε με χαλαρή διάθεση και τραβώντας πλάνα με το κινητό του.
Ο Ρόμπι Γουλίαμς έφτασε στο Καλλιμάρμαρο φορώντας μία καρό κιτρινόμαυρη ζιπ κιλότ, μαύρεςς παντόφλες και ροζ καπέλο τζόκεϊ.
Έλα ρε Robbie...Posted by Γιάννης Γεωργιουδάκης on Thursday, October 2, 2025
Ήδη από τις 7μμ, δύο ώρες πριν από την έναρξη, οι ουρές έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν δεκάδες μέτρα και προχωρούσαν προς την Αρδηττού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.
Ο Βρετανός σούπερ σταρ έρχεται στην Ελλάδα με δική του παραγωγή, δηλαδή το stage, ο φωτισμός και ο ήχος είναι όλα από το εξωτερικό, ενώ περί τα 150 άτομα εργάστηκαν για να ετοιμαστεί το live.
Σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι ο Ρόμπι επιφυλάσσει μια έκπληξη με guest που θα έρθει αποκλειστικά για την συναυλία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι Έλληνας καλλιτέχνης.
Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της συναυλίας, παρατείνεται η λειτουργία του Μετρό (Γραμμές 2 και 3) ως τις 02:00.
