ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
GALA
Ρόμπι Γουίλιαμς Καλλιμάρμαρο

Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο

Κοσμοσυρροή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τον Βρετανό σούπερ σταρ - Παρατείνεται η λειτουργία του Μετρό

Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 29 ΣΧΟΛΙΑ
Χιλιάδες κόσμου είναι στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο κόσμος έχει γεμίσει το  Παναθηναϊκό Στάδιο ενώ ο Βρετανός σταρ έφτασε με χαλαρή διάθεση και τραβώντας πλάνα με το κινητό του.

Έλα ρε Robbie...

Posted by Γιάννης Γεωργιουδάκης on Thursday, October 2, 2025
Ο Ρόμπι Γουλίαμς έφτασε στο Καλλιμάρμαρο φορώντας μία καρό κιτρινόμαυρη ζιπ κιλότ, μαύρεςς παντόφλες και ροζ καπέλο τζόκεϊ.


Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (4)


Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (4)


Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (1)
Κλείσιμο

Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (2)

Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (3)

Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο


Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο


Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο


Ήδη από τις 7μμ, δύο ώρες πριν από την έναρξη, οι ουρές έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν δεκάδες μέτρα και προχωρούσαν προς την Αρδηττού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Γέμισε κόσμο από νωρίς το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο


Ο Βρετανός σούπερ σταρ έρχεται στην Ελλάδα με δική του παραγωγή, δηλαδή το stage, ο φωτισμός και ο ήχος είναι όλα από το εξωτερικό, ενώ περί τα 150 άτομα εργάστηκαν για να ετοιμαστεί το live.

Σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι ο Ρόμπι επιφυλάσσει μια έκπληξη με guest που θα έρθει αποκλειστικά για την συναυλία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι Έλληνας καλλιτέχνης.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της συναυλίας, παρατείνεται η λειτουργία του Μετρό (Γραμμές 2 και 3) ως τις 02:00.


Ειδήσεις σήμερα:

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ

Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης