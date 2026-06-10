Αλλάζει το τοπίο στις οπτικές ίνες το deal ΔΕΗ – Vodafone
Αλλάζει το τοπίο στις οπτικές ίνες το deal ΔΕΗ – Vodafone
Δημιουργείται ένας νέος ισχυρός παίκτης στις υποδομές FTTH, αξιοποιώντας δίκτυα που ήδη καλύπτουν περισσότερα από 2,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Έναν νέο ισχυρό παίκτη στις υποδομές FTTH, αξιοποιώντας δίκτυα που ήδη καλύπτουν περισσότερα από 2,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ΔΕΗ και Vodafone. Οι δύο όμιλοι υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) για τη δημιουργία κοινής εταιρείας με ισότιμη συμμετοχή 50%-50%. Το νέο σχήμα θα προκύψει από τη συγχώνευση της ΔΕΗ FiberGrid και της Fiber2All της Vodafone και θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη χονδρική αγορά δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH).
Η συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς θα ακολουθήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι (due diligence), ο κοινός αναλυτικός σχεδιασμός του νέου σχήματος, η οριστικοποίηση και η υπογραφή των δεσμευτικών συμβάσεων και, φυσικά, οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Ωστόσο, το μέγεθος του υπό δημιουργία δικτύου δείχνει ήδη τις φιλοδοξίες των δύο πλευρών. Η ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά, εκ των οποίων περισσότερα από 1,1 εκατ. είναι άμεσα διαθέσιμα προς σύνδεση, ενώ το δίκτυο FTTH της Vodafone καλύπτει περισσότερα από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις (ready for service). Πρόσφατα η ΔΕΗ γνωστοποίησε πως στο δίκτυό οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) αποκτούν πρόσβαση νέες περιοχές σε Αττική και Πελοπόννησο καθώς το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο και σε Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία, Καλλιθέα και Μεγαλόπολη με εγγυημένες ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας.
Όπως εξηγούν στελέχη των δύο εταιρειών, η υπό διαμόρφωση εταιρεία θα λειτουργεί ως ουδέτερος πάροχος υποδομών, διαθέτοντας το δίκτυό της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς. Πρόκειται για ένα μοντέλο που εφαρμόζεται όλο και συχνότερα στην Ευρώπη, καθώς επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων και την ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς.
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Η συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς θα ακολουθήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι (due diligence), ο κοινός αναλυτικός σχεδιασμός του νέου σχήματος, η οριστικοποίηση και η υπογραφή των δεσμευτικών συμβάσεων και, φυσικά, οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Ωστόσο, το μέγεθος του υπό δημιουργία δικτύου δείχνει ήδη τις φιλοδοξίες των δύο πλευρών. Η ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά, εκ των οποίων περισσότερα από 1,1 εκατ. είναι άμεσα διαθέσιμα προς σύνδεση, ενώ το δίκτυο FTTH της Vodafone καλύπτει περισσότερα από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις (ready for service). Πρόσφατα η ΔΕΗ γνωστοποίησε πως στο δίκτυό οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) αποκτούν πρόσβαση νέες περιοχές σε Αττική και Πελοπόννησο καθώς το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο και σε Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία, Καλλιθέα και Μεγαλόπολη με εγγυημένες ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας.
Όπως εξηγούν στελέχη των δύο εταιρειών, η υπό διαμόρφωση εταιρεία θα λειτουργεί ως ουδέτερος πάροχος υποδομών, διαθέτοντας το δίκτυό της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς. Πρόκειται για ένα μοντέλο που εφαρμόζεται όλο και συχνότερα στην Ευρώπη, καθώς επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων και την ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς.
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