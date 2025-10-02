Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Διπλό «έμφραγμα» γύρω από το Καλλιμάρμαρο και στην Κηφισίας λόγω Ρόμπι Γουίλιαμς και πορείας για τη Γάζα - Δείτε live την κίνηση
Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο αλλά και πορείας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναχαίτιση των Ισραηλινών στο Global Sumud Flotilla που έπλεε προς τη Γάζα.
Στην περιοχή γύρω από το Καλλιμάρμαρο επικρατεί το αδιαχώρητο με τους θεατές να καταφθάνουν από νωρίς με κάθε μέσο και οι ουρές για την είσοδο στο στάδιο να φτάνουν τις πολλές εκατοντάδες μέτρων. Την ίδια στιγμή μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Βασ. Σοφίας αλλά και στην Κηφισίας καθώς είναι σε εξέλιξη πορεία διμαρτυρίας από το κέντρο της Αθήνας προς την πρεσβεία του Ισραήλ για το μπλοκάρισμα του Global Sumud Flotilla.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμουςΚαθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό.
