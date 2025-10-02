Διπλό «έμφραγμα» γύρω από το Καλλιμάρμαρο και στην Κηφισίας λόγω Ρόμπι Γουίλιαμς και πορείας για τη Γάζα - Δείτε live την κίνηση

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο αλλά και πορείας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναχαίτιση των Ισραηλινών στο Global Sumud Flotilla  που έπλεε προς τη Γάζα. 

Στην περιοχή γύρω από το Καλλιμάρμαρο επικρατεί το αδιαχώρητο με τους θεατές να καταφθάνουν από νωρίς με κάθε μέσο και οι ουρές για την είσοδο στο στάδιο να φτάνουν τις πολλές εκατοντάδες μέτρων. Την ίδια στιγμή  μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Βασ. Σοφίας αλλά και στην Κηφισίας καθώς είναι σε εξέλιξη πορεία διμαρτυρίας από το κέντρο της Αθήνας προς την πρεσβεία του Ισραήλ για το μπλοκάρισμα του Global Sumud Flotilla. 

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία: 

