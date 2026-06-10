Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Αναστάτωση σε πτήση από Γενεύη προς Ηράκλειο: Ελβετός υπό την επήρεια αλκοόλ τσακώθηκε με το πλήρωμα, συνελήφθη στο «Νίκος Καζαντζάκης»
Αναστάτωση σε πτήση από Γενεύη προς Ηράκλειο: Ελβετός υπό την επήρεια αλκοόλ τσακώθηκε με το πλήρωμα, συνελήφθη στο «Νίκος Καζαντζάκης»
Την παρουσία των αστυνομικών που συνέλαβαν τον 30χρονο, ζήτησε ο πιλότος του αεροπλάνου
Επεισοδιακή εξέλιξη είχε πτήση από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 30χρονος Ελβετό όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».
Σύμφωνα με το neakriti.gr, o 30χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αρνείτο να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.
Κατά την ίδια πηγή, κάποια στιγμή ο 30χρονος έφτασε στο σημείο να λογομαχήσει με μέλη του πληρώματος.
Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, ο πιλότος ζήτησε την παρουσία αστυνομικών κατά την προσγείωση του αεροπλάνου.
Έτσι όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προσγείωσης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, o 30χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αρνείτο να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.
Κατά την ίδια πηγή, κάποια στιγμή ο 30χρονος έφτασε στο σημείο να λογομαχήσει με μέλη του πληρώματος.
Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, ο πιλότος ζήτησε την παρουσία αστυνομικών κατά την προσγείωση του αεροπλάνου.
Έτσι όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προσγείωσης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.
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