Αναστάτωση σε πτήση από Γενεύη προς Ηράκλειο: Ελβετός υπό την επήρεια αλκοόλ τσακώθηκε με το πλήρωμα, συνελήφθη στο «Νίκος Καζαντζάκης»
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναστάτωση σε πτήση από Γενεύη προς Ηράκλειο: Ελβετός υπό την επήρεια αλκοόλ τσακώθηκε με το πλήρωμα, συνελήφθη στο «Νίκος Καζαντζάκης»

Την παρουσία των αστυνομικών που συνέλαβαν τον 30χρονο, ζήτησε ο πιλότος του αεροπλάνου

Αναστάτωση σε πτήση από Γενεύη προς Ηράκλειο: Ελβετός υπό την επήρεια αλκοόλ τσακώθηκε με το πλήρωμα, συνελήφθη στο «Νίκος Καζαντζάκης»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή εξέλιξη είχε πτήση από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 30χρονος Ελβετό όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Σύμφωνα με το neakriti.gr, o 30χρονος ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αρνείτο να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.

Κατά την ίδια πηγή, κάποια στιγμή ο 30χρονος έφτασε στο σημείο να λογομαχήσει με μέλη του πληρώματος.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, ο πιλότος ζήτησε την παρουσία αστυνομικών κατά την προσγείωση του αεροπλάνου.

Έτσι όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προσγείωσης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.
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