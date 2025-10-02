Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
Η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, μέρα ιερή για τους Εβραίους - Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Οι αστυνομικοί πιστεύουν πως ο δράστης φορούσε «ζώνη αυτοκτονίας» με εκρηκτικά
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον δράστη, ο οποίος οργάνωσε την φονική επίθεση στη συναγωγή στην περιοχή Crumpsall στο Μάντσεστερ, από την οποία δύο άτομα σκοτώθηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Daily Mail, το πρωί της Πέμπτης o άνδρας έπεσε πάνω στο πλήθος οδηγώντας αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα άτομο.
Στο βίντεο, μάλιστα, ο άνδρας – τον οποίον οι Αρχές θεωρούν νεκρό – εικονίζεται να παραμονεύει έξω από τη συναγωγή, φορώντας μία ζώνη που οι αστυνομικοί είναι σχεδόν βέβαιοι πως πρόκειται για «ζώνη αυτοκτονίας» και περιείχε εκρηκτικά.
Αστυνομικοί πυροβόλησαν τον δράστη και θεωρείται πως είναι νεκρός, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Μάρτυρας του τραγικού περιστατικού περιέγραψε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως ο δράστης «κινούνταν από θύμα σε θύμα με "ρομποτικό" τρόπο, σαν να είχε μια δουλειά να κάνει, στοχεύοντας όποιον φορούσε κιπούρ (είδος ρούχων που φορούν οι Εβραίοι)».
Σημειώνεται πως η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ (μετάφραση: Η ημέρα της εξιλέωσης), που θεωρείται ιερή μέρα για τους Εβραίους και τιμάται από την 1η ως και τη 2α Οκτωβρίου.
Στο σημείο της επίθεσης κλήθηκε και η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών, καθώς υπήρχε φόβος μήπως ο δράστης είχε σκοπό να ενεργοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που πιστεύεται ότι έφερε στη ζώνη του ο δράστης.
«Η Αστυνομία του Μάντσεστερ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στη Μίντλετον Ρόουντ, στο Κράμψαλ. Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της GMP και πιστεύεται επίσης ότι έχει σκοτωθεί», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Η αστυνομία του Μάντσεστερ σημειώνει επίσης ότι «τρία άλλα μέλη του κοινού παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση». «Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που προσεύχονταν στη συναγωγή τη στιγμή του συμβάντος κρατήθηκαν μέσα, ενώ η άμεση περιοχή ασφαλίστηκε, αλλά έκτοτε έχουν εκκενωθεί», προσθέτουν.
Σύμφωνα με το Skynews, η αστυνομία του Μάντσεστερ δηλώνει ότι «κήρυξε PLATO» – τον εθνικό κωδικό που χρησιμοποιούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε «επιθετική τρομοκρατική επίθεση».
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση.
Σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κίρ Στάρμερ δηλώνει ότι είναι «συγκλονισμένος» από την επίθεση σε συναγωγή στο Κράμπσαλ.
«Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό», προσθέτει.
«Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων έχουν πληγεί, και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλους τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν».
Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.
Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.
Η αστυνομία άνοιξε πυρ και ένας άνθρωπος χτυπήθηκε, προφανώς ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία, που δεν διευκρίνισε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.
Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε την επίθεση.
«Το γεγονός ότι μια τέτοια πράξη βίας διαπράττεται την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, σε έναν τόπο προσευχής, είναι αποτρόπαιο και βαθιά ανησυχητικό», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η πρεσβεία αναφέρει ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, τις βρετανικές αρχές για την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη διασφάλιση της παροχής της απαραίτητης υποστήριξης.
«Η ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι εγγυημένη», τονίζει η πρεσβεία του Ισραήλ.
«Οι σκέψεις και οι προσευχές του λαού του Ισραήλ είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Για «επιθετική τρομοκρατική επίθεση» κάνουν λόγο οι Αρχές
