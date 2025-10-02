Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Μάντσεστερ Επίθεση Συναγωγή Εβραίοι Εκρηκτικά Νεκροί Επίθεση με μαχαίρι

Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ

Η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, μέρα ιερή για τους Εβραίους - Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Οι αστυνομικοί πιστεύουν πως ο δράστης φορούσε «ζώνη αυτοκτονίας» με εκρηκτικά

Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
125 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον δράστη, ο οποίος οργάνωσε την φονική επίθεση στη συναγωγή στην περιοχή Crumpsall στο Μάντσεστερ, από την οποία δύο άτομα σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Daily Mail, το πρωί της Πέμπτης o άνδρας έπεσε πάνω στο πλήθος οδηγώντας αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα άτομο.

Στο βίντεο, μάλιστα, ο άνδρας – τον οποίον οι Αρχές θεωρούν νεκρό – εικονίζεται να παραμονεύει έξω από τη συναγωγή, φορώντας μία ζώνη που οι αστυνομικοί είναι σχεδόν βέβαιοι πως πρόκειται για «ζώνη αυτοκτονίας» και περιείχε εκρηκτικά.




Αστυνομικοί πυροβόλησαν τον δράστη και θεωρείται πως είναι νεκρός, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. 

Μάρτυρας του τραγικού περιστατικού περιέγραψε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως ο δράστης «κινούνταν από θύμα σε θύμα με "ρομποτικό" τρόπο, σαν να είχε μια δουλειά να κάνει, στοχεύοντας όποιον φορούσε κιπούρ (είδος ρούχων που φορούν οι Εβραίοι)».

Σημειώνεται πως η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ (μετάφραση: Η ημέρα της εξιλέωσης), που θεωρείται ιερή μέρα για τους Εβραίους και τιμάται από την 1η ως και τη 2α Οκτωβρίου. 



Για «επιθετική τρομοκρατική επίθεση» κάνουν λόγο οι Αρχές

Στο σημείο της επίθεσης κλήθηκε και η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών, καθώς υπήρχε φόβος μήπως ο δράστης είχε σκοπό να ενεργοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που πιστεύεται ότι έφερε στη ζώνη του ο δράστης.

«Η Αστυνομία του Μάντσεστερ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στη Μίντλετον Ρόουντ, στο Κράμψαλ. Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της GMP και πιστεύεται επίσης ότι έχει σκοτωθεί», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.



Η αστυνομία του Μάντσεστερ σημειώνει επίσης ότι «τρία άλλα μέλη του κοινού παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση». «Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που προσεύχονταν στη συναγωγή τη στιγμή του συμβάντος κρατήθηκαν μέσα, ενώ η άμεση περιοχή ασφαλίστηκε, αλλά έκτοτε έχουν εκκενωθεί», προσθέτουν.

Σύμφωνα με το Skynews, η αστυνομία του Μάντσεστερ δηλώνει ότι «κήρυξε PLATO» – τον εθνικό κωδικό που χρησιμοποιούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε «επιθετική τρομοκρατική επίθεση».


Επιστρέφει στη Βρετανία ο Κιρ Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση.

Σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κίρ Στάρμερ δηλώνει ότι είναι «συγκλονισμένος» από την επίθεση σε συναγωγή στο Κράμπσαλ.

«Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό», προσθέτει.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων έχουν πληγεί, και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλους τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν».


Η πρώτη κινητοποίηση

Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ και ένας άνθρωπος χτυπήθηκε, προφανώς ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία, που δεν διευκρίνισε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.


Ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε την επίθεση.

«Το γεγονός ότι μια τέτοια πράξη βίας διαπράττεται την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, σε έναν τόπο προσευχής, είναι αποτρόπαιο και βαθιά ανησυχητικό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η πρεσβεία αναφέρει ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, τις βρετανικές αρχές για την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη διασφάλιση της παροχής της απαραίτητης υποστήριξης.

«Η ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι εγγυημένη», τονίζει η πρεσβεία του Ισραήλ.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές του λαού του Ισραήλ είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».


Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
125 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης