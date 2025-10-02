Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
Η Άλκηστις Αλεξανδράτου παντρεύτηκε στο Λονδίνο ένα χρόνο μετά τον θάνατο της σεφ με την οποία ήταν ζευγάρι
Παντρεύτηκε η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου, Άλκηστις Αλεξανδράτου έναν χρόνο μετά τον θάνατο της σεφ.
Η πρώην παίκτρια του «MasterChef» πέθανε σε ηλικία 39 ετών, στις 22 Ιουλίου του 2024. Μέσα από φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Facebook έγινε γνωστό ότι η Άλκηστις Αλεξανδράτου γύρισε σελίδα στη ζωή της και παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της Άντι.
Το ζευγάρι επέλεξε να κάνει γαμήλιο πάρτι σε παμπ στο Λονδίνο. Σε ανάρτηση που έκανε ο επίσημος λογαριασμός του μαγαζιού, The Angel Waltham Abbey φαίνεται η Άλκηστις Αλεξανδράτου με το νυφικό της, ποζάροντας χαμογελαστή στο πλευρό του συζύγου της.
«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους Άντι και Άλκηστις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξεχωριστή μέρα» αναγράφεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.
Η σεφ που συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το MasterChef, το 2020, υπέστη σηπτικό σοκ από βαριά λοίμωξη όσο βρισκόταν στην Πάρο, όπου και εργαζόταν. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα από το νησί, παρέμεινε διασωληνωμένη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και τελικά, έχασε τη μάχη με τη ζωή.
Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον θάνατο της Ντέμης Γεωργίου, η Άλκηστις Αλεξανδράτου είχε κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση στη μνήμη της, στις 20 Ιουλίου.
Η πρώην σύζυγος της σεφ δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και συνόδευσε την ανάρτηση με ένα κείμενο, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για την απώλεια. Αναφέρθηκε στις αναμνήσεις τους, στη επιρροή που είχε η Ντέμη Γεωργίου στη ζωή της, στην αγάπη και την έμπνευση που της έδωσε, αλλά και στη θλίψη που βιώνει έναν χρόνο μετά τον θάνατό της. Τόνισε μάλιστα πως η σεφ την κάλεσε λίγο πριν φύγει από τη ζωή, αλλά εκείνη δεν πρόλαβε να απαντήσει, κάτι που τη βαραίνει.
Όπως έγραψε: «Αναρωτιέμαι πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πέρασε αυτός ο χρόνος. Διαφορετική ταχύτητα κάθε μέρα, από κάθε ανάμνηση που είχαμε μαζί. Πώς επηρεάζει τη ζωή μου η απουσία σου. Λείπεις. Η σπίθα σου, η γοητεία σου, η παρουσία σου από τις ζωές μας… Με ενέπνευσες, με έκανες καλύτερη, με προκάλεσες, με έκανες αυτό που είμαι σήμερα. Με άφησες πιο δυνατή για να αντέξω την απώλειά σου — αλλά είναι αβάσταχτη. Ήμουν πολλά πράγματα. Ερωτευμένη. Ήταν το καλύτερο… Ήταν;».
Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σταματήσει, ακόμα και τώρα. Απλά αποχωρίζομαι από τα συναισθήματά μου, απλά υπάρχω — ενώ όταν υπήρχες, τα ένιωσα όπως κανείς. Ήσουν ο γλύπτης μου, η νίκη μου, ο συνεργάτης μου στο έγκλημα, το σκοτεινό μου παραμύθι… Ήμουν η τελευταία σου κλήση — που έχασα. Και λυπάμαι που δεν την είδα. Δευτερόλεπτα αφότου έφυγες, ήρθες σε ένα όνειρο για να επικοινωνήσεις, χωρίς να ξέρω ακόμα ότι έφυγες, αλλά ήσουν εκεί για να με προειδοποιήσεις… να μου πεις αντίο ή ότι θα σε κουβαλάω τώρα αιώνια ως ανύπαρκτη οντότητα. Και πρέπει να το κρατήσω αυτό τώρα και για πάντα. Μου λείπεις ακόμα. Σου στέλνω μηνύματα».
