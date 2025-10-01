Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη
GALA
Ρόμπι Γουίλιαμς Robbie Williams Συναυλία Καλλιμάρμαρο Ejekt Festival

Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη

Ο διάσημος σταρ προσγειώθηκε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και διαμένει σε σουίτα 5άστερου ξενοδοχείου στα νότια προάστια

Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη
Διονύσης Θανάσουλας
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την Κυριακή το βράδυ, ο πολύς Robbie Williams «ταρακούνησε» για τα καλά την Σόφια, με ένα εκρηκτικό live που ξεσήκωσε τους 45.000 θεατές στο εθνικό στάδιο της πόλης, Vasil Levski και από την επόμενη μέρα ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για την εν Αθήναις εμφάνισή του.

Το ιδιωτικό του αεροπλάνο προσγειώθηκε την Δευτέρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί ο Βρετανός καλλιτέχνης πήγε κατευθείαν στη σουίτα πολύ γνωστού ξενοδοχείου στα νότια προάστια, όπου διαμένει. Δεν πραγματοποίησε καμία δημόσια εμφάνιση, δυο 24ωρα πριν από την προτελευταία συναυλία της ευρωπαϊκής περιοδείας του, στην ελληνική πρωτεύουσα.
Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη

Μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το Eject Festival που την διοργανώνει, παρά την πιθανότητα βροχής.

H σκηνή που θα φιλοξενήσει τον διάσημο σταρ της διεθνούς μουσικής σκηνής στήνεται σήμερα στο Καλλιμάρμαρο, έναν χώρο που επιθυμούσε διακαώς να τραγουδήσει ο Βρετανός τραγουδιστής.

Παραλίγο να το πράξει το 2023, όμως τελικά εμφανίστηκε, στη δεύτερη παρουσία του επί ελληνικού εδάφους, στη Μαλακάσα -η πρώτη ήταν το 2015 στον ίδιο χώρο- μέχρι ο Γιάννης Παλτόγλου του Ejekt Festival να τον «κλείσει» πέρσι τον Δεκέμβριο για το Καλλιμάρμαρο.
Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη
Κλείσιμο

Αυτή την φορά μάλιστα έρχεται με δική του παραγωγή, δηλαδή το stage, ο φωτισμός και ο ήχος είναι όλα από το εξωτερικό, ενώ περί τα 150 άτομα ετοιμάζουν το αυριανό live.

Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Robbie μας επιφυλάσσει μια έκπληξη με έναν guest που θα έρθει αποκλειστικά για την συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο, το όνομα του οποίου παραμένει μυστικό.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι Έλληνας καλλιτέχνης, κάτι που ήταν στα αρχικά σχέδια του διάσημου pop σταρ, αλλά τελικά δεν επετεύχθη, οπότε ο «τυπάς» που έχει διαγράψει μια μυθιστορηματική διαδρομή, επέλεξε κάτι άλλο.
Robbie Williams | Spies (Live from the BRITPOP tour)


«Τρέφω μόνο θαυμασμό και σεβασμό για την Ελλάδα»

Δεν είναι λίγοι οι τραγουδιστές που εκτοξεύονται στην κορυφή, ενθρονίζονται και μετά βιώνουν μια σκληρή πτώση χωρίς να καταφέρουν να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους.

Ο Robbie Williams μπορεί να υπερηφανεύεται ότι κατάφερε να επανέλθει από τα προσωπικά του σκοτάδια-κατάθλιψη, αλκοόλ, χρήση ουσιών όχι απλά στο προσκήνιο, αλλά στην κορυφή, με περιοδείες που γεμίζουν στάδια και νέα τραγούδια που σκαρφαλώνουν ψηλά στον κατάλογο των επιτυχιών.

Στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει για το «ΘΕΜΑ» δεν σκέφτηκε καθόλου την απάντησή του όταν τον ρώτησα μεταξύ άλλων αν πιστεύει ότι η Βρετανία θα πρέπει να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα που μεταφέρθηκαν εκεί το 1806, στην Ελλάδα.
Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη

Η απάντησή του ήταν ένα εμφατικό «absofuckinglutely», εις διπλούν παρακαλώ, που στην Βρετανική αργκό μεταφράζεται ως «οπωσδήποτε» ή «εκατό τοις εκατό ναι».

Μόλις άκουσε την λέξη «Ελλάδα» άλλωστε δεν με άφησε καν να τελειώσω την ερώτηση για το πως αισθάνεται που επιστρέφει στην Αθήνα για τους έλληνες φανς του.

«Τρέφω μόνο σεβασμό και θαυμασμό για μια χώρα που σημαίνει πάρα πολλά για ολόκληρο τον πλανήτη και λυπάμαι γιατί είναι ένα μέρος που δεν το έχω επισκεφτεί όσο θα ήθελα».
Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη

Αύριο, δέκα χρόνια και λίγους μετά από εκείνη την απίστευτη εμφάνιση στην Μαλακάσα επανέρχεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα με ένα σόου που όσοι το είδαν έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

Ο ίδιος πάντως μου είχε τονίσει ότι το μόνο που χρειάζεται είναι το κοινό να ανάψει μια σπίθα και ότι δεν δίνει τόση σημασία στην παραγωγή όσο κάποιοι συνάδελφοί του: «Άλλοι θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο, την πρώτη και την τελευταία λέξη σε ότι αφορά τις εμφανίσεις τους. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Ξέρω ότι είμαι πολύ καλός όταν πάρω μπρος, ξέρω πως να διασκεδάσω τον κόσμο, ξέρω πως να τον κάνω να περάσει καλά αλλά αν κάνεις μόνο αυτό δεν εξελίσσεσαι. Είμαι 51, θέλω να εξελίσσομαι και έχω επενδύσει σε αυτό το σόου που ετοιμάζω και σε αυτή την περιοδεία περισσότερα από όσα έχω κάνει ποτέ σε άλλες».

Robbie Williams - Come Undone (Britpop tour 2025 - Manchester)

Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Διονύσης Θανάσουλας
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης