Ήρθε από τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις - Κανονικά η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, λένε οι διοργανωτές, με καλεσμένο-έκπληξη

«Τρέφω μόνο θαυμασμό και σεβασμό για την Ελλάδα»

Δεν είναι λίγοι οι τραγουδιστές που εκτοξεύονται στην κορυφή, ενθρονίζονται και μετά βιώνουν μια σκληρή πτώση χωρίς να καταφέρουν να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους.Ο Robbie Williams μπορεί να υπερηφανεύεται ότι κατάφερε να επανέλθει από τα προσωπικά του σκοτάδια-κατάθλιψη, αλκοόλ, χρήση ουσιών όχι απλά στο προσκήνιο, αλλά στην κορυφή, με περιοδείες που γεμίζουν στάδια και νέα τραγούδια που σκαρφαλώνουν ψηλά στον κατάλογο των επιτυχιών.Στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει για το «ΘΕΜΑ» δεν σκέφτηκε καθόλου την απάντησή του όταν τον ρώτησα μεταξύ άλλων αν πιστεύει ότι η Βρετανία θα πρέπει να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα που μεταφέρθηκαν εκεί το 1806, στην Ελλάδα.Η απάντησή του ήταν ένα εμφατικό «absofuckinglutely», εις διπλούν παρακαλώ, που στην Βρετανική αργκό μεταφράζεται ως «οπωσδήποτε» ή «εκατό τοις εκατό ναι».Μόλις άκουσε την λέξη «Ελλάδα» άλλωστε δεν με άφησε καν να τελειώσω την ερώτηση για το πως αισθάνεται που επιστρέφει στην Αθήνα για τους έλληνες φανς του.«Τρέφω μόνο σεβασμό και θαυμασμό για μια χώρα που σημαίνει πάρα πολλά για ολόκληρο τον πλανήτη και λυπάμαι γιατί είναι ένα μέρος που δεν το έχω επισκεφτεί όσο θα ήθελα».Αύριο, δέκα χρόνια και λίγους μετά από εκείνη την απίστευτη εμφάνιση στην Μαλακάσα επανέρχεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα με ένα σόου που όσοι το είδαν έμειναν με το στόμα ανοιχτό.Ο ίδιος πάντως μου είχε τονίσει ότι το μόνο που χρειάζεται είναι το κοινό να ανάψει μια σπίθα και ότι δεν δίνει τόση σημασία στην παραγωγή όσο κάποιοι συνάδελφοί του: «Άλλοι θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο, την πρώτη και την τελευταία λέξη σε ότι αφορά τις εμφανίσεις τους. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Ξέρω ότι είμαι πολύ καλός όταν πάρω μπρος, ξέρω πως να διασκεδάσω τον κόσμο, ξέρω πως να τον κάνω να περάσει καλά αλλά αν κάνεις μόνο αυτό δεν εξελίσσεσαι. Είμαι 51, θέλω να εξελίσσομαι και έχω επενδύσει σε αυτό το σόου που ετοιμάζω και σε αυτή την περιοδεία περισσότερα από όσα έχω κάνει ποτέ σε άλλες».