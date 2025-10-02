Diddy: Γυναίκα υποστηρίζει ότι οι εισαγγελείς την πίεσαν να παίξει τον ρόλο του θύματος στη δίκη του
Η Βιρτζίνια Χουίν επρόκειτο να καταθέσει, αλλά οι εισαγγελείς υποστήριξαν, ότι είχαν χάσει την επαφή με εκείνη
Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του Diddy μια γυναίκα, ονόματι Βιρτζίνια Χουίν, υποστήριξε ότι οι εισαγγελείς την πίεσαν να παίξει τον ρόλο του θύματος στη δίκη του. Ο ράπερ κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, ενώ αθωώθηκε ως προς τις κατηγορίες περί σωματεμπορίας και εκβιασμού.
Σε επιστολή που έγραψε προς τον δικαστή, η Βιρτζίνια Χουίν καταγγέλλει ότι οι εισαγγελείς της άσκησαν πίεση ώστε να συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο ως ένα από τα θύματά του.
Η Χουίν αναφέρει ότι συνεργάστηκε πλήρως με τους εισαγγελείς, συναντήθηκε μαζί τους τρεις φορές και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Τονίζει επίσης ότι παρέδωσε όλα τα στοιχεία που διέθετε — συγκεκριμένα φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, οι εισαγγελείς επέμεναν, λέγοντας ότι είχε υπάρξει θύμα sex trafficking και εξαναγκασμού σε πορνεία από τον ράπερ.
Παρόλα αυτά, παραμένει σταθερή στη θέση της ότι ποτέ δεν υπήρξε θύμα trafficking. Μάλιστα, σημείωσε ότι θα κατέθετε για να πει την αλήθεια της, εάν καλούνταν από το δικαστήριο.
Η Βιρτζίνια Χουίν επρόκειτο να καταθέσει, αλλά οι εισαγγελείς είπαν στο δικαστήριο, πριν ξεκινήσει η δίκη, ότι είχαν χάσει την επαφή με εκείνη και με τον δικηγόρο της. Αργότερα, έγραψε επιστολή με το πραγματικό της όνομα, ζητώντας από τον δικαστή να αφήσει τον Diddy ελεύθερο με εγγύηση.
#Exclusive 😳 Diddy receives support from a woman who was supposed to testify against him at his federal criminal trial... https://t.co/oi8j1qvvtg pic.twitter.com/eMofFVEkMo— TMZ (@TMZ) October 2, 2025
