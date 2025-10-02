ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

Diddy: Γυναίκα υποστηρίζει ότι οι εισαγγελείς την πίεσαν να παίξει τον ρόλο του θύματος στη δίκη του
GALA
Diddy Δίκη Εισαγγελείς

Diddy: Γυναίκα υποστηρίζει ότι οι εισαγγελείς την πίεσαν να παίξει τον ρόλο του θύματος στη δίκη του

Η Βιρτζίνια Χουίν επρόκειτο να καταθέσει, αλλά οι εισαγγελείς υποστήριξαν, ότι είχαν χάσει την επαφή με εκείνη

Diddy: Γυναίκα υποστηρίζει ότι οι εισαγγελείς την πίεσαν να παίξει τον ρόλο του θύματος στη δίκη του
Αναστασία Σταθά
Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του Diddy μια γυναίκα, ονόματι Βιρτζίνια Χουίν, υποστήριξε ότι οι εισαγγελείς την πίεσαν να παίξει τον ρόλο του θύματος στη δίκη του. Ο ράπερ κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, ενώ αθωώθηκε ως προς τις κατηγορίες περί σωματεμπορίας και εκβιασμού.

Σε επιστολή που έγραψε προς τον δικαστή, η Βιρτζίνια Χουίν καταγγέλλει ότι οι εισαγγελείς της άσκησαν πίεση ώστε να συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο ως ένα από τα θύματά του.

Η Χουίν αναφέρει ότι συνεργάστηκε πλήρως με τους εισαγγελείς, συναντήθηκε μαζί τους τρεις φορές και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Τονίζει επίσης ότι παρέδωσε όλα τα στοιχεία που διέθετε — συγκεκριμένα φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, οι εισαγγελείς επέμεναν, λέγοντας ότι είχε υπάρξει θύμα sex trafficking και εξαναγκασμού σε πορνεία από τον ράπερ.

Παρόλα αυτά, παραμένει σταθερή στη θέση της ότι ποτέ δεν υπήρξε θύμα trafficking. Μάλιστα, σημείωσε ότι θα κατέθετε για να πει την αλήθεια της, εάν καλούνταν από το δικαστήριο.

Η Βιρτζίνια Χουίν επρόκειτο να καταθέσει, αλλά οι εισαγγελείς είπαν στο δικαστήριο, πριν ξεκινήσει η δίκη, ότι είχαν χάσει την επαφή με εκείνη και με τον δικηγόρο της. Αργότερα, έγραψε επιστολή με το πραγματικό της όνομα, ζητώντας από τον δικαστή να αφήσει τον Diddy ελεύθερο με εγγύηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Αναστασία Σταθά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης