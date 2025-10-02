Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 31 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Αναχαιτίστηκε το πλοίο που επέβαινε η Γκρέτα Τούνμπεργκ









Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Ισραήλ που δια του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι έχει σταματήσει «αρκετά πλοία», χωρίς να προκληθούν ζημιές, όπως λέει. «Οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», γράφει το υπουργείο στο X και προσθέτει ότι «η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς».



Σε ανακοίνωση της Global Sumud Flotilla γίνεται λόγος για «παράνομη επίθεση σε άοπλους ανθρωπιστές». Η οργάνωση ανέφερε ότι τα υπόλοιπα σκάφη βρίσκονταν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη Γάζα και σχεδίαζαν να «συνεχίσουν απτόητα».



Στο μεταξύ, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.



«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.



Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.







Παράλληλα, κάλεσε κυβερνήσεις και ηγέτες σε όλο τον κόσμο να απαιτήσουν την «ασφάλεια και απελευθέρωση» όλων όσοι βρίσκονταν στα αναχαιτισμένα σκάφη. «Πριν την παράνομη επιβίβαση στα πλοία, φαίνεται πως τα ισραηλινά πολεμικά σκάφη κατέστρεψαν εσκεμμένα τα συστήματα επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν σήματα κινδύνου και να σταματήσουν τη ζωντανή μετάδοση της παράνομης επιβίβασης. Πέρα από τα πλοία που έχει επιβεβαιωθεί ότι αναχαιτίστηκαν, έχει χαθεί η ζωντανή μετάδοση και η επικοινωνία με αρκετά ακόμη σκάφη» ανέφεραν σχετικά οι ακτιβιστές.



Τόσο ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, όσο και ο Ιταλός ομόλογός του, Αντόνιο Ταγιάνι, μίλησαν για επιβίβαση ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες.



Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε αεροσκάφος και εντός δύο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός. Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός ανακοίνωσε ότι τα πλοία του στολίσκου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις σε αυτά», ενώ κάλεσε τις ισραηλινές Αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόν.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» ανέφερε νωρίτερα ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλοι δύο επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα, όπως είπε, πλοία πλησίαζαν τον στολίσκο.



Δείτε το LiveStream του Global Sumud Flotilla εδώ - είναι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα στο σήμα.











View this post on Instagram A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)





















Ρεσάλτο πραγματοποίησαν δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το σκάφος, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με επτά ακτιβιστές, αναχαιτίστηκε ενώ έπλεε ανοιχτά προς την ακτογραμμή του παλαιστινιακού θύλακα.Συνολικά 32 από τα 44 πλοία του στολίσκου έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τους επιβαίνοντες να αλλάξουν άμεσα πορεία και να ξεφορτώσουν το φορτίο τους σε ισραηλινό λιμάνι. Παράλληλα τα υπόλοιπα σκάφη συνεχίζουν την πορεία τους, πλησιάζοντας στη Γάζα παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις.Με ανάρτησή τους στα social media οι ακτιβιστές στο ελληνικό «Οξυγόνο» γράφουν:«Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους.Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».Νώριτερα, η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».Στη διεθνή αποστολή με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα συμμετέχουν ακόμη τρία ελληνικά πλοία: Το «Παύλος Φύσσας», το «Βαγγέλης Πισσίας» και το «Αχέντ Ταμίμι».Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το Global Sumud Flotilla ανέφερε νωρίτερα: «30 πλοία εξακολουθούν να πλέουν με κατεύθυνση τη Γάζα, μόλις 46 ναυτικά μίλια μακριά, παρά τις συνεχείς επιθέσεις του ισραηλινού ναυτικού».Όπως δήλωσε στο Agence France-Presse ο εκπρόσωπος του στόλου, Σαΐφ Αμπουκεσέκ, ισραηλινές δυνάμεις είχαν ήδη αναχαιτίσει 13 πλοία με περίπου 200 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους πολλοί από την Ισπανία και την Ιταλία.Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο Αμπουκεσέκ τόνισε ότι «η αποστολή μας συνεχίζεται», προσθέτοντας για τα πλοία που παραμένουν σε πορεία: «Είναι αποφασισμένοι, έχουν το κίνητρο και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσουν να σπάσουν την πολιορκία από νωρίς το πρωί».Μεταξύ των πλοίων που αναχαιτίστηκαν ήταν και αυτό στο οποίο επέβαινε η, η οποία σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες.