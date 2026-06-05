Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς σφυρίζουν τον 2ο τελικό της Basket League
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Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός

Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς σφυρίζουν τον 2ο τελικό της Basket League

Αυτό είναι το διαιτητικό τρίο που θα σφυρίξει τον 2ο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο T-Center

Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς σφυρίζουν τον 2ο τελικό της Basket League
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Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο «Telekom Center Athens», για το Game 2 των τελικών της Stoiximan Basket League, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα το 2ο παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα και βρίσκεται μπροστά με 1-0, μετά τη νίκη του στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τετάρτης (03/06).
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