Συγκρατούμενος του Diddy καταθέτει υπέρ του: «Βοηθά τους φυλακισμένους να αλλάξουν τη ζωή τους»
Η απόφαση για την ποινή του θα ανακοινωθεί αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου
Mαθήματα ζωής και επιχειρηματικότητας φέρεται να διδάσκει ο Diddy στους συγκρατούμενούς του, στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν, όπου κρατείται από τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με επιστολή που κατέθεσε ένας από τους συγκρατούμενούς του, ο Ho Wen Kwok (γνωστός και ως Miles Guo), ενόψει της επικείμενης καταδίκης του την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Diddy έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Free Game With Diddy», μέσα από το οποίο μοιράζεται εμπειρίες και γνώσεις γύρω από τη ζωή, την επιχειρηματικότητα και την πορεία του στη μουσική βιομηχανία.
«Είναι η πρώτη φορά που είδα μια ολόκληρη πτέρυγα να συμμετέχει σε ένα μάθημα, όπου δεν υπήρχε χρώμα ή συμμορίες, παρά μόνο ο κοινός στόχος της απόκτησης γνώσης και σοφίας», σημείωσε στην επιστολή.
Ο συγκρατούμενός του περιέγραψε τον Diddy ως «ευγενικό, ευαίσθητο και χαρισματικό άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι έχει παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία που κάνει ο μουσικός για τα μαθήματα, την οργάνωσή του και τη διάθεσή του να εμπνεύσει τους άλλους. Μάλιστα, όπως έγραψε, έχουν συζητήσει και για τη δημιουργία προγραμμάτων που θα βοηθούν νέους να μείνουν μακριά από τους δρόμους, μέσα από τη μουσική και τον αθλητισμό.
Ο Diddy καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, έπειτα από δίμηνη δίκη, αλλά απαλλάχθηκε από τρεις ακόμη κατηγορίες περί σωματεμπορίας και εκβιασμού. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ζητά ποινή άνω των 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του έχουν προτείνει ποινή 14 μηνών φυλάκισης και κατόπιν εποπτευόμενης αποφυλάκισης με υποχρεωτική θεραπεία απεξάρτησης και ψυχολογική στήριξη. Η απόφαση για την ποινή του θα ανακοινωθεί από τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.
Sean “Diddy” Combs, who is facing sentencing for prostitution offenses, says he should serve a shorter sentence, citing a self-help course he offers to inmates https://t.co/Wo8I04ETxW— The Wall Street Journal (@WSJ) October 2, 2025
