ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

Συγκρατούμενος του Diddy καταθέτει υπέρ του: «Βοηθά τους φυλακισμένους να αλλάξουν τη ζωή τους»
GALA
Φυλακή Diddy

Συγκρατούμενος του Diddy καταθέτει υπέρ του: «Βοηθά τους φυλακισμένους να αλλάξουν τη ζωή τους»

Η απόφαση για την ποινή του θα ανακοινωθεί αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Συγκρατούμενος του Diddy καταθέτει υπέρ του: «Βοηθά τους φυλακισμένους να αλλάξουν τη ζωή τους»
Πέννυ Λουπάκη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Mαθήματα ζωής και επιχειρηματικότητας φέρεται να διδάσκει ο Diddy στους συγκρατούμενούς του, στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν, όπου κρατείται από τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με επιστολή που κατέθεσε ένας από τους συγκρατούμενούς του, ο Ho Wen Kwok (γνωστός και ως Miles Guo), ενόψει της επικείμενης καταδίκης του την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Diddy έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Free Game With Diddy», μέσα από το οποίο μοιράζεται εμπειρίες και γνώσεις γύρω από τη ζωή, την επιχειρηματικότητα και την πορεία του στη μουσική βιομηχανία.

«Είναι η πρώτη φορά που είδα μια ολόκληρη πτέρυγα να συμμετέχει σε ένα μάθημα, όπου δεν υπήρχε χρώμα ή συμμορίες, παρά μόνο ο κοινός στόχος της απόκτησης γνώσης και σοφίας», σημείωσε στην επιστολή.

Ο συγκρατούμενός του περιέγραψε τον Diddy ως «ευγενικό, ευαίσθητο και χαρισματικό άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι έχει παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία που κάνει ο μουσικός για τα μαθήματα, την οργάνωσή του και τη διάθεσή του να εμπνεύσει τους άλλους. Μάλιστα, όπως έγραψε, έχουν συζητήσει και για τη δημιουργία προγραμμάτων που θα βοηθούν νέους να μείνουν μακριά από τους δρόμους, μέσα από τη μουσική και τον αθλητισμό.

Ο Diddy καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, έπειτα από δίμηνη δίκη, αλλά απαλλάχθηκε από τρεις ακόμη κατηγορίες περί σωματεμπορίας και εκβιασμού. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ζητά ποινή άνω των 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του έχουν προτείνει ποινή 14 μηνών φυλάκισης και κατόπιν εποπτευόμενης αποφυλάκισης με υποχρεωτική θεραπεία απεξάρτησης και ψυχολογική στήριξη. Η απόφαση για την ποινή του θα ανακοινωθεί από τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. 

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Πέννυ Λουπάκη
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης